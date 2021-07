Busca IMSS contrarrestar los índices de violencia hacia la mujer en Tuxpan

Tuxpan, Ver. – La época veraniega se ha convertido en un verano peligroso para la salud de los tuxpeños, ello al estar presente tres padecimientos patológicos, siendo esto el COVID-19, dengue y las enfermedades gastrointestinales, mismas que al igual que el SARS-CoV-2 van al alza, reconoció el titular de la dirección de salud municipal en Tuxpan Josué Andrade.

Foto: Noreste

Durante el verano la ingesta de alimentos está provocando que los padecimientos gastrointestinales incremente, ello a consecuencia de las altas temperaturas que se han registrado en el municipio, por la presencia de la llamada canícula, alcanzando temperaturas que superan los 40 grados centígrados, lo que provoca que los alimentos entren de manera rápida en estado de descomposición.

Siendo los alimentos que se expendan en la calle los que más están expuestas a ello al desconocerse su origen y la forma en que fueron elaborados por la persona que los está comercializando en la vía pública.

Foto: Noreste

Dijo que siempre se le ha sugerido a la gente que compre o consuma productos en aquellos negocios que se encuentran establecidos porque son los que cumplen con las normas que tiene perfectamente bien establecidos la Secretaría de Salud, para que puedan vender alimentos y los riesgos de contraer una enfermedad son prácticamente nulos en cambio con los vendedores de comida que están en las calles, aceras y banquetas no se tiene control alguno.

Señaló que si la comida de la calle no se mantiene conservada existe el riesgo de que las personas padezcan enfermedades gastrointestinales que de no ser atendidas de inmediato por un médico particular o de una unidad de los Servicios de Salud de Veracruz se pone en riesgo la vida, al no controlarse los cuadros diarreicos o deshidratación.

Foto: Noreste

Por Martha Hernández

