Buscan donadores para bebé de nueve meses con leucemia en Veracruz

Veracruz, Ver.- Isabel Rodríguez Vázquez, madre de familia de un bebe de nueve meses, solicita el apoyo de 8 donadores de sangre para su pequeño, quien sufre de leucemia y necesita con urgencia unidades de sangre para su tratamiento.

El pequeño, nacido en el municipio de Puente Nacional, estuvo hospitalizado un tiempo en el IMSS de Cardel y fue trasladado hace unos días a la Unida Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 14 en Veracruz puerto, misma que se ubica en la avenida Cuauhtémoc.

“Mi bebé tiene 9 meses y me lo diagnosticaron con leucemia, entones lo que ahorita estoy requiriendo, pues más que nada son donadores tipo O positivo u O negativo, porque como es una enfermedad que se lleva tiempo, me están pidiendo por el momento 8 (donadores). Entonces pues sí se me complica mucho, porque pues yo tengo que estar aquí y no puedo andar buscando”, mencionó.

Isabel Rodríguez, dijo que cualquier persona que quiera ayudar puede comunicarse al 296 116 7323, para poder cuadrar las donaciones que solicita el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La madre dijo que, desde los siete meses, cuando se dio cuenta que el pequeño no quería comer, lo llevo al pediatra y este le dijo que era un problema de los dientes, por lo que al momento se quedó tranquila, pero al verlo decaído y continuando sin ganas de comer, cambió de médico y este le pidió análisis de sangre.

“Ya fue ahí donde le salió que tenía sus glóbulos y plaquetas bajas, sus leucocitos estaban en 250 mil, cuando deberían de estar en 12 mil, entonces pues sí estaba muy descontrolado”, refirió.

Finalmente, expuso que dentro del UMAE 14 no hay aire acondicionado en funciones, por lo que es complicado y molesto estar dentro todo el día, aunque aseguró que a veces les permiten meter algún ventilador para sobre llevar el calor.

Por Alejandro Ávila