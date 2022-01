Buscan mejorar el servicio de energía eléctrica en Cazones

Foto: Diario El Mundo.





Xalapa, Ver.– Hasta ahora no se ha confirmado que asista el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a alguna inauguración de las sucursales de los bancos del Bienestar previstas en los próximos días, en municipios como Tuxpan, Cerro Azul, Las Vigas, Coacoatzintla o Jáltipan.



Cabe recordar que estaba programada la visita del presidente a estos eventos, antes de que nuevamente diera positivo a covid-19.

Foto: El Sol de México.



“El presidente anda por muchos lados, ya el tiempo que tenía para Veracruz lo tendrá que reajustar, no tenemos ahorita noticias porque además tenemos un problema fundamental, que como seguramente va a haber el tema de la veda electoral, nosotros no podemos esperar a que el Presidente, imagínense, va a inaugurar más de 300 sucursales, no va a poder ir a todas….se tienen que inaugurar, serán procesos simultáneos seguramente y él decidirá a cuáles va a ir, porque la veda seguramente va a iniciar, calculamos, estamos trabajando para que a más tardar en la primera semana de febrero ya estemos listos, por eso la importancia la tarjeta al adulto mayor, de estos que estamos incorporando”, dijo Huerta Ladrón de Guevara.

Foto: 13 sucursales estarán ubicadas en el estado.



El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara precisó que de las 100 nuevas sucursales, al menos 13 se ubicarán en este estado.

Por: Héctor Juanz

También te puede interesar ver: En menos de una semana inauguran los primeros Bancos del Bienestar en Veracruz