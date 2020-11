Poza Rica, Veracruz.

Un incendio cobró la vida de un masculino que hasta el momento se desconocen sus generales, únicamente se sabe que el individuo contaba con un vehículo tipo Jetta color blanco y se dedicaba a cobrar seguros de autos.

El incendio se registró en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas Residencial sobre la carretera Poza Rica- Cazones Km 1.4 muy cerca del centro comercial Gran Patio.

Al lugar de los echos acudieron los elementos de Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos ocurridos. De igual forma Protección Civil realizó trabajo correspondiente para sofocar el incendio.

Elementos de vigilancia no dejaron ingresar a algunos medios de comunicación, sin embargo se sabe que el joven occiso no contaba con familia. Además, ese inmueble fue reportado cómo abandonado pues no sé presentó algún propietario y solo fue localizado el cadáver con quemaduras de tercer grado que provocó el fallecimiento del masculino que no fue reclamado por nadie.

Elementos forences realizaron su trabajo pericial y posteriormente el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forence (SEMEFO), para la necropsia conforme a la ley…

Lo único que se dio a conocer fue que le apodaban «El Anaya».

De seguir en calidad de desconocido sería puesto en la fosa común.

Por Redacción Noreste