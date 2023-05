Cafetaleros piden liberación de sus compañeros

Xalapa, Ver.– El delegado de los programas sociales del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara le dijo al presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil que cumpla su palabra de no buscar la candidatura a gobernador de Veracruz.

«Que cumpla su palabra de que él no iba a ser candidato y lo digo porque una vez fue senador, que por cierto, no me bajaron. Yo lo invité y le cedimos el lugar porque él inclusive, quería ser plurinominal porque tenía temores, pero el acuerdo fue que fuera de mayoría el segunda fórmula y así salió porque era ganar».

Manuel Huerta, quien se ha pronunciado porque los candidatos de Morena a la gubernatura se elijan mediante una encuesta y quien no se ha descartado para buscar dicho encargo criticó que Ahued Bardahuil no haya concluido su encargo como administrador de Aduanas en el Gobierno federal luego de ser senador de la República y dijo que

«ahora nada más va a faltar que lo meten de alcalde y renuncie para otro, porque entonces va a parecer que lo que le interesa es lo personal y no el colectivo».

El delegado de la Secretaría del Bienestar enfatizó Ahued no es el único prospecto de Morena para la gubernatura de Veracruz: «Hay muchos compañeros que pueden representar al movimiento. Está Rocío» dijo al referirse a la secretaria de Energía Rocío Nahle, quien se ha dicho que es la candidata «oficial».

Sin embargo, dijo que será el mismo Morena quien determine a su candidato a gobernador:

«Nadie le va a negar el derecho a nadie, somos un país de libertades. Si el decide participar, serán los partidos si lo aceptan para estar en las encuestas».

Finalmente, Manuel Huerta dijo que habrá que estar pendiente de lo que se diga en un futuro de la salida de AHUED de la Administración de Aduanas en el país:

«No debe nada, pero no culminó un encargo que le confirieron. Eso es como si yo ahorita me saliera de lo que estoy haciendo».

Por Héctor Juanz