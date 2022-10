Califica surfista veracruzana al Panamericano en Yucatán

Boca del Río, Ver.– La originaria de Tlalixcoyan, Lizbeth Gabriela Nolasco Hernández, tuvo una actuación redonda en el pasado Selectivo Nacional de Levantamiento de Pesas efectuado en San Luis Potosí, en donde obtuvo el primer lugar relegando a la segunda posición a la medallista olímpica, Aremi Fuentes.

La pesista veracruzana registró marcas de 106 kilogramos en Arranque, 123 kilogramos en Envión para un total de 229 kilogramos, dentro de la división de los 81 kilogramos, suficientes para lograr su calificación al Campeonato Mundial de Mayores que se efectuará en el mes de diciembre en Bogotá, Colombia.

En la misma división participó la medallista olímpica de bronce por México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Aremi Fuentes, quien registró levantamientos de 95 kilogramos en Arranque, 121 kilogramos en Envión para finalizar en la segunda posición del evento.

La tlalixcoyana Lizbeth Nolasco afirmó que fue una competencia de muchos nervios, “este evento fue distinto, en el área de la competencia mis nervios al millón porque sabía que me tocaba con Aremi Fuentes, es una muchacha muy fuerte, medallista olímpica y ya me había enfrentado contra ella”.

Agregó “quería tener un mejor resultado, una mejor actuación y Bendito Dios que se logró y estoy emocionada y contenta por el resultado”, señaló la también medallista mundial Sub 17.

Respecto al enfrentamiento deportivo que tuvo con la bajacaliforniana Aremi Fuentes, la veracruzana comentó “es un ídolo para muchos deportistas igual para mí. El enfrentarme contra ella fue algo grandioso, me mentalicé como si hubiera estado en unos Juegos Olímpicos, estoy contra la mejor de los Juegos y a darle con todo a mis levantamientos y me tranquilicé, me enfoqué. Cuando salí a la primera prueba disminuyeron los nervios, la adrenalina a tope, eso me ayudó a salir adelante y hacer una buena competencia”, detalló.

Nolasco Hernández recordó que este año ha sido intenso y de mucho esfuerzo y sacrificio, “en el Panamericano en Bogotá, siento que fue una buena actuación, esos cuartos lugares para mi fueron los mejores, fallé el posible bronce pero por eso hay que seguir trabajando más fuerte, entrenando más duro y prueba de ello que en esta competencia realicé ese levantamiento que fallé en el Panamericano.

“Estoy más enfocada, trabajo en mis errores técnicos, tengo que seguir esforzándome porque siempre hay que mejorar porque no todo es perfecto”, indicó.

Resaltó el programa de entrenamiento que lleva con el chino Chen, a la vez supervisado por el entrenador cubano Nilverio Pino Pérez, “hasta ahorita muy bien, me siento fuerte física y mentalmente, todo marcha correcto. El profesor Nilverio Pino me sigue supervisando, en la competencia estuvieron los dos, se está haciendo un buen trabajo”.

Lizbeth Nolasco se ha convertido en una figura a seguir en el municipio de Tlalixcoyan, en donde la alcaldesa Elvia Illescas Loyo le ha dado el respaldo. La pesista, afirma, que continúa el trabajo porque desea cumplir el sueño de calificar a unos Juegos Olímpicos.

“Son muchas mis ganas de ver cumplir este sueño, he trabajado mucho tiempo y espero algún día conseguirlo, siento que tengo mucha gente que me apoya y me quiere ver bien y quiero lograr ese sueño y que todo Tlalixcoyan, todo Veracruz, esté orgullosa de mí, principalmente mi familia y mi pareja que siempre han estado apoyándome ante cualquier situación, siempre que me he quebrado han estado ahí y creo que eso es lo que me anima a seguir adelante ese sueño que está ahí”, concluyó.

Por Redacción Noreste