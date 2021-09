Cambios en Ayuntamientos aumentarán solicitudes al IVAI

Coatepec, Veracruz.- Tras una inspección de personal de la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) y de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Coatepec se comprobó que no hay o hubo desechos sólidos depositados de manera clandestina en algún predio de Tuzamapan, aseguró el presidente municipal, Enrique Fernández Peredo.

Entrevistado este viernes, precisó que fue la semana pasada cuando las autoridades antes mencionadas acudieron al punto referido por los pobladores y comprobaron que incluso las fotografías que presentaban de basura no correspondió al terreno o predio señalado.

“Solicitud como tal de un basurero no tenemos, incluso nos pusimos en contacto con la Procuraduría del Medio Ambiente, porque incluso, ella fue mandada para que en su caso, de encontrar este tiradero, clausurarlo; sin embargo fuimos a hacer las investigaciones pertinentes donde supuestamente se mencionaba, y comentarte que de momento no se pudo hacer nada porque no hay ninguna afectación en el punto que refiere la población”.