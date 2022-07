Cambios en Región Naval de Veracruz no afectará en operativos de seguridad

Veracruz, Ver.– Los cambios anunciados por la Secretaría de Marina, quién determinó qué Veracruz vuelva a ser Tercera Región Naval, no afectarán en ninguno de los operativos de seguridad que se tiene en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río, aseguró la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez.

Cabe mencionar que, apenas este jueves por la noche, la SEMAR anunció en comunicado qué, la ciudad de Veracruz dejaba de ser Primera Región Naval, y está se mudaría a la ciudad de Tamaulipas, por lo que Veracruz volvería hacer Tercera Región Naval.

Foto: Alejandro Ávila

«A nosotros nos acaban de informar de manera institucional el cambio, vamos a seguir coordinandonos con la Marina de manera institucional como lo hemos hecho hasta ahora, y con todas las fuerzas del orden, no nada más la Marina, sino con todas las fuerzas del orden, tanto Federal, Estatal y Municipal, para seguir manteniendo la seguridad en Veracruz y en la zona conurbada (…) no, no representa ningún cambio, vamos a seguir como lo hemos llevado y vamos a seguir coordinados», apuntó.

Patricia Lobeira dijo desconocer si habrá algún cambio en el número de elementos que refuerzan la seguridad en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río a través de la Policía Naval, aunque señaló, aparentemente, no habrá ninguna variación.

El Acuerdo Secretarial 387/2022, y qué fue publicado en el DOF de este 15 de julio, establece que la ciudad de Veracruz será sede de la Tercera Región Naval, misma que agrupara a la Quinta Región Naval con sede en Tuxpan, y a la Séptima Región Naval con sede en Coatzacoalcos.

Por Alejandro Ávila