Camila Sodi imita a Thalía y sorprende a fans por su parecido

México.- Durante una entrevista realizada por el programa «Ventaneando» al actor Andrés García, confirmó que en su testamento nombró como heredero de todos sus bienes a Roberto Palazuelos, aunque sus hijos Leonardo y Andrés, así como la madre de estos y el hijo de Margarita Portillo, su actual esposa, tienen una participación en la herencia.

“Para empezar Roberto Palazuelos y Andrés López Portillo, el hijo de Margarita. Palazuelos y él son las dos únicas personas a los dos únicos hijos que me han ayudado cuando yo lo he necesitado, que me han acompañado cuando lo he necesitado y me han regalado dinero cuando lo he necesitado. Mis hijos biológicos, ninguno. Unos porque no tenían y otros porque no les daba la gana. Roberto lo quiero como a un hijo”, dijo Andrés.

Además, el actor aseguró que esta decisión estuvo motivada por el cariño y cuidado que el empresario ha tenido con él, pero también por el interés que ha mostrado en capitalizar los bienes a diferencia de sus propios hijos.

“Roberto ha estado conmigo de niño cuando yo lo cuidaba, de joven, Palazuelos es él me ha acompañado, él que ha ido conmigo. Ahora que estoy mayor, me sigue ayudando en las cuestiones legales, me habla de vez en cuando más que mis hijos. Resulta que él se lo merece más que los otros hijos, pues es él que más me ha ayudado, sigue pendiente de mi hasta la fecha”, confesó Andrés García.

Con información de tvnotas.