Camioneta se va de reversa y destroza cárcamo de agua en Papantla

Hasta esta tarde se encuentra como no identificada

Álamo.- Una joven que vestía ropa deportiva fue encontrada muerta sobre la carretera federal Álamo-Tihuatlán, aparentemente fue atropellada por un vehículo desconocido.Fuentes policiales dan a conocer que los hechos ocurrieron en la carretera mencionada a la altura de la comunidad de La Reforma, perteneciente a esta localidad.La infortunada mujer se encuentra en calidad de no identificada, sin embargo las autoridades han revelado que se trata de una joven de aproximadamente 20 años, la cual vestía ropa deportiva en color negro y tenis en color blanco. Todo parece indicar que la fémina intentaba cruzar la carretera cuando fue embestida por un vehículo de características desconocidas. Paramédicos del EMS(Emergencia Medical Service), atendieron el auxilio, pero desafortunadamente ya no había nada que hacer por la infortunada mujer.Finalmente elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y solicitaron la intervención de Peritos Criminalistas y Policías Ministeriales para levantamiento del cuerpo y su traslado a las instalaciones del SEMEFO. Del presunto responsable no hay dato alguno al respecto.

Redacción Noreste