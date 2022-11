Campaña de despistolización llega a Papantla y Acayucan

Xalapa, Ver. – En esta entrega compartimos una carta textual denunciando la red de corrupción en la Delegación IMSS Veracruz Norte:

Mi estima Claudia Guerrero:

Soy asidua lectora de tu columna entre lo utópico y lo verdadero, sé que eres una mujer objetiva y que buscas siempre mantener a tus lectores atentos a la verdad, detallando en muchos casos, algunas situaciones que pasan en nuestro entorno veracruzano y se obvian, pero algunos conocemos de cerca y no nos atrevemos a contarlo, sin embargo, al darle seguimiento a la corrupción que se vive dentro de la Delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social es imperativo, quiero que salga a la luz pública lo que a continuación te voy a contar.

Sacaste una publicación de 11 de octubre del 2022, donde contaste hechos de corrupción que se viven dentro de la Delegación Veracruz Norte del IMSS, por lo que quisiera hacer algunas acotaciones al respecto y habría primeramente qué preguntarse ¿Quién manda en la Delegación Veracruz Norte? En realidad, dirige la Dra. María de Lourdes Carranza Bernal o tal vez sea otra persona que desde las sombras tenga el verdadero poder.

Habría que remontarse a febrero del 2020 cuando tomó posesión la Dra. Carranza Bernal y un par de meses después corrió al jefe de los Servicio Jurídicos, el Lic. Ángel Ulises Romero Gil por corrupción, ya que le cayó en ciertos negocios puesto que pedía el 30 por ciento de los asuntos para arreglarse y lo refugiaron en la Delegación Veracruz Sur, por lo que nombró al Lic. Hugo Cristian Mora Mávil, quien desde ese año funge como titular de la Jefatura de los Servicios Jurídicos.

Poco a poco dicho profesionista se ha ido ganando la confianza de la Dra. María de Lourdes, siempre es su brazo ejecutor, él ha ido moviendo poco a poco sus fichas de forma estratégica, propuso primero a su subordinado y gran amigo, que en ese tiempo ocupaba el cargo de jefe de departamento contencioso, para que lo nombraran Jefe de Servicios de Personal, es decir, dentro de la estructura orgánica sería su igual y nombró al Lic. Oscar Barradas García como su nuevo Jefe de Departamento Contencioso, meses después, recomendó para que a Oscar Barradas lo nombraran como Jefe de los Servicios de Afiliación y Cobranza, también dentro de la estructura orgánica su igual, de igual forma, impuso a su jefe de la Oficina de Inconformidades y subordinado de Barradas y por supuesto que de él también, al Lic. Oscar Ochoa como Subdelegado en Xalapa, dentro de los nombramientos que realizó en la Subjefatura de Veracruz y Poza Rica puso a los Lic. Rodrigo Mayo y Roberto Achaval y en Xalapa, puso a la Lic. Rosa Carro, así como a su hermano David Mora Mavil en el área de Investigaciones, en los nombramientos que él hizo, tiene una relación estrecha de amistad o una relación sentimental.

Como le comento, puso sus piezas de forma estratégica para hacer sus negocios, la venta de Plazas las realiza a través del Lic. Madrid y no es entre $50 y $150 mil pesos, si no entre $150 y $250 mil pesos, lo realizan a través de un persona de nombre Fernando Vera que está adscrito en la Jefatura de Personal y que está haciendo muchísimo dinero, se acaba de comprar un carro último modelo de una marca alemana que el costo de dichos vehículo se cotiza en dólares y no en pesos mexicanos y su salario es aproximadamente de $15 mil pesos mensuales, este trabajador también salió del jurídico, el dinero recaudado se lo dividen entre los licenciados Hugo Mora, Marco Madrid y José Martin Sosa Nepomuseno, quien es líder sindical.

En el caso de Oscar Barradas, efectivamente también hace negocio y extorsiona a los patrones y grandes empresas, lo hacía a través del Lic. Oscar Ochoa, pero por problemas sentimentales lo acusaron con la Delegada de los negocios que tenía y lo regresaron nuevamente a su oficina, pero intervino el Lic. Mora Mávil para que no lo corrieran, ya que comentan que el Lic. Ochoa le dijo que si lo corría, iba a denunciar todas las tropelías que sabía porque tenía pruebas de los negocios entre Barradas y Mora Mávil.

También hacen negocio directamente con los trabajadores, les piden dinero a los que están investigando para que su resolución sólo se archive o se mande a subcomisión mixta y sólo le impongan alguna sanción económica o amonestación, para ese negoció ahí tiene a su hermano David Mora Mávil, sin importar el nepotismo, también a los trabajadores que reinstala les cobra entre el 50 y 70 por ciento de los que se le debería pagar a los trabajadores como salarios caídos, ahí interviene el líder sindical José Martín Sosa a través del Lic. Jorge Hugo Espinosa, quien también salió del jurídico y que ahora es el representante legal del sindicato, ahí intervienen los licenciados Rodrigo Mayo, Roberto Achaval y su “amiga” Rosa Carro quienes hacen todas la negociaciones, no solo hacen los negocios con los trabajadores rescindidos, si no los que demandan pensiones, a quienes también les cobran un porcentaje para arreglarse.

Es importante hacer notar que el Lic. Achaval es cuñado de Oscar Ochoa, sí, el que era subdelegado en Xalapa. Otro personaje que también está en el Jurídico y que maneja las negociaciones con los abogados, es el hermano de Oscar Barradas, el Lic. Alfredo Barradas García y como ya le comenté su hermano David quien está en Investigaciones. No hay que olvidar las grandes fiestas como la que hizo Oscar Barradas en su cumpleaños, fue en el rancho de Fernando Vera quien es el particular del Lic. Madrid, como oportunamente lo señalaste el pasado 06 de septiembre en tu publicación “FRAUDE: IMSS VERACRUZ OTORGA 955 JUBILACIONES SIN DERECHO”.

Están haciendo sus negocios con las licitaciones y adquisiciones con los de servicios generales y con las guarderías subrogadas, alterando facturas y esto es solapado por su gran amiga la Lic. Roció Jiménez Martínez, Jefa de los Servicios de Finanzas quien también en la estructura es su igual.

Corrieron a la Subdelegada de Veracruz, la Lic. Lizbeth Dolores Ramón Uscanga, de una forma dolosa y por demás grosera, ni siquiera la dejaron entrar a su oficina y después de tanto insistir en compañía de un vigilante, a duras penas le dejaron sacar sus cosas personales, es importante resaltar, quien hace las investigaciones es el Lic. Hugo Cristian Mora Mávil y sólo investiga a los que no se alinean con él, protegiendo a sus incondicionales, es prepotente y misógino, es un alcohólico de mala copa y cree que las mujeres solo están para servirle.

¿Por lo que me pregunto? Quién manda en la Delegación Veracruz Norte ¿Será que la Dra. María de Lourdes sólo se conforma con crear plazas para sus familiares? Como la de su nuera o su esposo, también está haciendo negociaciones y por eso voltea la cara para otro lado y deja que sea otro quien realice todos estos movimientos, aquí lo vemos de izquierda a derecha junto al Lic. Mora Mávil de rayas azules y rojas.

Usted tiene un buen ojo periodístico y debe saber que aquí hay más de donde escarbar, esto es del conocimiento de todo el personal que labora en la Delegación Veracruz Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social pero es importante que se sepa y sobre todo se investigue, ya basta de corrupción.

Dudas y comentarios: claudiaguerreromtz@gmail.com

Visite: www.periodicoveraz.com y www.claudiaguerrero.mx

Twitter: @cguerreromtz

Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez

Esta es opinión personal del columnista