Canaco Veracruz dispondrá 34 observadores electorales

Veracruz, Ver.- Madres de niños en tratamiento oncológico, se manifestaron esta tarde a las afueras de la Torre Pediátrica de Veracruz puerto, para denunciar la falta de medicamento para completar las quimioterapias.

Aseguraron que la falta de fármacos afecta el tratamiento de casi 80 niños, pues la enfermedad avanza, ya que toman la quimioterapia, pero no las pastillas que apoyan al tratamiento.

«Tenemos quimios, sí, pero no las tenemos completas, nos faltan medicamentos para poder concluir las quimios completas. Un niño no puede tener una quimioterapia, únicamente dando la quimio y va complementada de un medicamento, si estos medicamentos no están para concluir esa quimio, pues no sirve de nada porque el cáncer sigue avanzando», mencionó Cora de Jesús Rodríguez, vocera de las madres.

Expuso que en el caso particular de su hijo, desde hace cuatro meses toma quimioterapias, pero no ha tomado las pastillas del medicamento Purinetol, y aunque él ya debería de ir saliendo de su enfermedad, el proceso de ha alargado por la falta de las pastillas, pues han crecido sus células cancerígenas.

Acusó que pese a haber ganado la demanda ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado, estos se han negado a cumplir el fallo, el cual expone que deben dar un tratamiento de calidad a los niños con cáncer.

«Nosotros le ganamos y que nos tenían que dar un servicio bueno, medicamentos, tratamientos completos, nos iban a dar terapia psicológica, los cuales los tratamientos no son completos porque no tenemos todos los medicamentos. No se ha cumplido lo que dijo Roberto Ramos Alor», remató.

Por Alejandro Ávila