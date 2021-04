CANACO Xalapa pide que candidatos contraten empresas locales

Xalapa, Ver.- Aunque se han registrado agresiones a policías municipales cuando los presuntos delincuentes se resisten a ser detenidos, hasta ahora la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Xalapa no ha procedido contra alguna persona por el delito de ultrajes a la autoridad que recientemente aplica agravantes que pueden ameritar de 7 a 15 años de cárcel.

El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero dijo que la Policía en esta capital antepone los derechos humanos, aunque señaló que los policías son agredidos en algunos casos por quienes son sometidos por transgredir la ley.

«Lo que no queremos es, por un lado, que no se violen derechos humanos, todo el mundo debe ser respetado y esa es la línea que tiene nuestra Policía. Hay un exhorto constante a que nuestra Policía respete los derechos humanos, pero también la ciudadanía debe entender que cuando hay violencia de parte del sujeto que está cometiendo alguna práctica irregular, el policía tiene que enfrentarlo cuidando que no haya daño a alguna persona» dijo este miércoles entrevistado en esta capital veracruzana.

Cuestionado sobre el supuesto abuso de autoridad señalado recientemente tras la detención de un sujeto en la colonia Revolución de Xalapa que presuntamente poseía droga, explicó que «el sujeto al que estaban deteniendo había sido sumamente agresivo con los cuerpos de seguridad».

Insistió en que los policías están capacitados para evitar el abuso de autoridad.

Por: Héctor Juanz