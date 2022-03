Canciller español es bienvenido, asegura AMLO, “pausa“ con empresarios de ese país continúa

Foto: Web.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Palacio Nacional dio la bienvenida al ministro español, José Manuel Albares, quien se reunirá con el canciller Marcelo Ebrard y con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que la «pausa» es con las empresas españolas por el abuso en los sexenios anteriores.

Foto: México no es tierra de conquista, asegura AMLO.

“Cuando hablo de pausa es para que políticamente se internalice una realidad, la relación anterior con España estuvo caracterizada por el abuso de empresas españolas en nuestro país y aunque cuesta trabajo que se comprenda», expuso López Obrador.

Foto: La Jornada. El ministro español, José Manuel Albares (der.) se reunirá con el titular de la SRE Marcelo Ebrard y con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia el ejecutivo federal comentó que este receso en las relaciones con empresarios españoles continuará hasta que comprendan que no se les permitirán más abusos en México y aseguró que la pausa que planteó no es en las relaciones con España, pues no hay ningún motivo para la ruptura.

«Es una relación muy fraterna, no hay motivos de ruptura en la relación», afirmó AMLO. «México no es tierra de conquista, entonces todavía tenemos diferencias con estas empresas como es el caso de Iberdrola, la empresa que tiene que ver con la industria eléctrica, pero eso es independiente de las relaciones de amistad, las relaciones que siempre se han tenido con España”, agregó.

