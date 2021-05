Candidatos de la alianza “Va por México” y PRD serán amparados: Zambrano

Tuxpan, Ver.– Ante la problemática que se está viviendo en el municipio, por el incremento descontrolado del comercio ambulante, la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) esta solicitando a los precandidatos a la presidencia municipal, se comprometan a poner fin al ambulantaje en la zona centro.

Eduardo Antonio Ortega Vega, presidente de la cámara, declaró que esta situación ha venido a agravar más la crisis económica que esta viviendo el comercio establecido, quien ha reportado ventas por debajo del 50 por ciento, lo que se traduce en una baja económica, impidiendo mantener una plantilla laboral como debiera, pues a diferencia de los informales, los establecidos cumplen con el pago de nóminas, servicios básicos, impuestos, seguro social entre otros.

“No queremos que se de permiso para la instalación de más tianguis en fechas especiales, no más tianguis en los espacios públicos, no más tianguis en el centro de la ciudad, y no más comercio informal en el centro de la ciudad” reiteró Ortega Vega.

En entrevista mencionó que esta afectación económica ha provocado que un 30 por ciento de los comerciantes agremiados a la cámara han tenido que cerrar sus puertas, al no soportar más las cargas fiscales y el pago de nóminas, por lo que su única opción ha sido el cierre de sus negocios.

