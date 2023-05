Capacitan a personal de TP de Papantla en buen trato a grupos vulnerables

Papantla, Ver. – Actualmente la situación de la escuela secundaria Jorge de Castro Cancio es muy especial y atípica que no ha pasado por el reconocimiento de la supervisión y la jefatura de sector, pese a que en el pasado fue una institución forjadora de grandes alumnos, en el presente no se sabe si tiene validez oficial.

El jefe de sector de Escuelas Secundarias, Eliuth Leyva Deyta, mencionó que todas las disposiciones se están dando a nivel Secretaría, de la Dirección General y Subdirección y lo único que pide la jefatura de sector que les informen que es lo que va a pasar con dicha institución educativa, se habla de un dictamen y que debía tener un edificio propio y cumplir con ciertos requisitos normativos para poder ejercer su trabajo, pero no se tiene información alguna.

Comentó que espera que la situación de la Jorge de Castro Cancio, no se haya politizado y que las autoridades educativas resuelvan, no se tiene información y los padres de familia estan igual, no saben que es lo que pasa y eso les genera inquietud pues necesitan saber si la escuela tiene validez.

Dijo que se esta a la espera de lo que emita la Secretaría de Educación de Veracruz, no hay información y se tiene que comunicar a los padres de familia, pues tiene derecho a saber si los estudios de sus hijos tienen validez.

El jefe de sector, Eliuth Leyva Deyta, dijo que se ha convocado a reuniones con las 37 secundarias que tiene a su cargo y lo más preocupante es que la Jorge de Castro Cancio no aparece y no tiene el contacto y eso no permite la seguridad que se esté validando la matrícula de los alumnos.

Por si fuera poco el director de dicha institución educativa no reunía los requisitos para ocupar dicho cargo, lo manejo por otra vía y se le dio un tiempo razonable para corregir este problema, pero no se sabe que esta pasando en este tema, expresó el jefe de sector.

Por Delhy Galicia