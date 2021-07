Capacitan a pescadores de altamar en el uso de redes de arrastre

*Nadie les garantiza que sus hijos no serán contagiados.



Tuxpan, Ver.- A unos días de haber concluido el ciclo escolar 2020-2021 de manera virtual, las instituciones educativas continúan abandonadas, llenas de maleza e invadidas por todo tipo de insectos, mientras que padres de familia siguen dudando del regreso a clases presenciales, debido al repunte de los casos por COVID-19.

Padres de familia aseguran que en estos momentos, las escuelas son el lugar más inseguro para sus hijos, por lo que no están de acuerdo con que se regrese a clases de manea presencial.

Foto: instituciones educativas continúan abandonadas, llenas de maleza e invadidas por todo tipo de insectos.



A decir de los padres de familia, las autoridades deben de analizar bien las fechas para el regreso a las aulas, pues no reúnen las condiciones de higiene adecuadas para que sus hijos regresen a clases de manera inmediata, “Se deben de realizar una limpieza exhaustiva, no solo una limpieza de áreas verdes, pintura y sanitización”.



Aseguran que no están dispuestos a mandar a sus hijos a la escuela hasta que no haya riesgo de contagio y existan las condiciones para evitar, no solo los contagios a COVID, sino a todo tipo de enfermedades y padecimientos que se puedan originar por el mal estado en el que se encuentras los inmuebles.





A decir de algunos padres de familia que pertenecen a la sociedad de padres, estos llevarán a sus hijos, hasta que se garantice la salud de los pequeños, que no haya riesgo para ellos, ni para los familiares que acuden a dejarlos, mientras no existan garantías no llevaran a sus hijos a clases.



Mientas que otros padres señalan que ya es hora de que sus hijos regresan a clases, tras reconocer que salieron con calificaciones muy bajas en este ciclo escolar, y que su educación se encuentra en un retroceso.

Por Martha Hernández