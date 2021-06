Capacitaran a ganaderos

Gutiérrez Zamora.- Los recibos de la Comisión Federal de Electricidad siguen representando un fuerte golpe para los bolsillos de la ciudadanía, que siguen sin la esperanza de que se le cobre lo justo y mucho menos, que se logre un acuerdo para que la región sea acreedora a una tarifa preferencial.



Entre más pasa el tiempo, los zamoreños y tecoluteños pierden la esperanza de que alguien les hará justicia, ya que son constantes los acosos que a través de los altos montos que reflejan sus recibos de luz, les resulta más que preocupante debido a que son personas que perciben salarios mínimos, lo que les dificulta poder cubrir ese gasto.



Además no ven para cuándo la CFE pueda bajar sus tarifas y cobrar lo justo por el consumo de energía eléctrica, la ciudadanía sufre de los constantes apagones que se dan ya no por temporadas, sino durahte «todo el año».

“Nuestra situación con la CFE está dura, porque no se ha resuelto nada seguimos en la mismas y más ahora con el supuesto cambio no hemos visto realmente nada de avance en la solución de este problema”, destacó Jesús Martínez, señalando que desde la semana pasada acudió a las oficinas de la CFE a poner un reporte ya que en su domicilio tenía un problema de altas y bajas de luz, diciéndole que en una hora trabajadores de la CFE se presentarían a arreglar el desperfecto, “una vil mentira” ya que hasta el momento no han acudido.

La oficina de la CFE de Gutiérrez Zamora la titula la licenciada Gabriela Valerio, la cual, a decir de los quejosos, además de que rara y personalmente los atiende, no ha podido solucionar los eternos problemas de la superintendencia: mala atención, cobros excesivos, multas fantasma y fallas en el suministro eléctrico.

Por Juan Manuel Ferretiz