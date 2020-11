Capitán de Pemex vinculado con Lozoya es investigado

CDMX. Luego de que la Guardia Nacional recuperara seis casetas de peaje en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno acabará con la toma de casetas en todo el país y de manera paralela, combatirá la corrupción dentro de Capufe.

Desde Baja California el presidente señaló que muchas casetas del país estaban en manos de la delincuencia organizada, quienes amenazaban a los automovilistas con el fin de captar recursos.

“Esto pasa en Nayarit, en Sinaloa, pasa todavía en Sonora, pero se está limpiando” aseguró el presidente.

Es una realidad el Programa de Mejoramiento Urbano en colonias marginadas, concebido para atenuar contrastes de zonas residenciales de gran lujo y asentamientos humanos sin servicios públicos. Terminamos gira por Baja California; la gente cree y participa en la transformación. pic.twitter.com/T8tKMkPBLI — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 29, 2020

Recordó que además de liberar casetas en Sinaloa, también se liberaron en Nayarit, y acusó que este es un mal que se dejó crecer durante las gestiones federales anteriores.

Acusó que dentro de Caminos y Puentes Federales hay antecedentes de corrupción, por lo que se limpiará, y acusó que si un político no obtenía el cargo de elección popular que deseaba se le daba “como premio” Capufe.

“Si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba, o no salía de candidato o era amigo del presidente, le deban de premio Capufe, Capufe estaba como las aduanas. Todo mundo quería ser director de la aduana”, dijo.

Durante este evento el presidente anunció el tránsito libre para habitantes de Rosarito, para lo cual se abrirá un padrón de los residentes, el cual se entregó por el gobierno estatal.

(Con información de Eje Central/CJG)