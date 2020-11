Capta espectacular fotografía de ‘el ojo de la Luna’

Indonesia.- La suerte puede presentarse de formas inesperadas, desde comprar un boleto de lotería y atinar los números, hasta encontrar un billete inesperado en la ropa sucia; pero la suerte de este hombre se presentó de una forma insólita, literalmente le cayó del cielo.

Josua Hutagalung dijo que el meteorito aún estaba caliente cuando lo tocó. Se estima que el bólido tiene 4.500 millones de años de antigüedad.

Un fabricante de ataúdes indonesio se convirtió instantáneamente en millonario cuando en agosto de este año un meteorito valorado en $1.417 millones de pesos chilenos aterrizara en su vivienda.

Foto: Revista La verdad.

Josua Hutagalung, de 33 años, estaba trabajando en un ataúd afuera de su casa en Kolang, en el norte de Sumatra, cuando la roca espacial se estrelló contra la terraza que colinda con su living.

La piedra, que pesaba 2,1 kg, dejó un gran agujero en el techo de hojalata y terminó enterrada a 15 cm de profundidad en el suelo junto a la casa.

Foto: Revista El Heraldo de México.

El interior del meteoro es gris oscuro y negro, con pequeñas motas de colores claros.

Los meteoritos tienen precio por gramo, y las variedades de roca pura más baratas se venden entre $380 y $3.800 pesos chilenos por gramo, y aquellas con metales extraterrestres raros se venden por hasta $7600 pesos chilenos por gramo.

Se estima que tiene 4.500 millones de años y está clasificada como condrita carbonosa CM1 / 2, una variedad extremadamente rara, con un valor de alrededor de $1.400 millones, o $650.000 pesos chilenos por gramo. Josua recibió el equivalente a 30 años de salario por la roca espacial, según consigna The Sun.

“Cuando la levanté, la piedra aún estaba caliente y la traje a la casa”, aseguró Hutagalung, según consigna Kompas.

“El sonido era tan fuerte que algunas partes de la casa también estaban temblando. Y después de registrar, vi que el techo de hojalata de la casa se había roto”, añadió.

Los residentes locales en el área habían escuchado fuertes sonidos que sacudían sus casas. Docenas han visitado la casa de Josua para ver el raro objeto.

Foto: Revista Daily Mail.

«Mucha gente ha venido, por curiosidad, y quiere ver la piedra», dijo.

El padre de tres dijo que usaría parte del dinero para construir una iglesia en su comunidad. Además agregó que “siempre he querido una hija, y espero que esto sea una señal de que voy a tener la suerte de tener una ahora”, dijo a The Sun .El experto estadounidense en meteoritos Jared Collins, dijo “Mi teléfono se iluminó con ofertas locas para que me subiera a un avión y comprara el meteorito.

Fue en medio de la crisis de Covid y, francamente, fue un dilema entre comprar la roca para mí o trabajar con científicos y coleccionistas en los Estados Unidos”El meteorito fue comprado por Jay Piatek, un médico y coleccionista de meteoritos de Indianápolis, según el Instituto Lunar y Planetario de Texas, EE. UU.Se encontraron tres fragmentos más del meteorito en áreas cercanas cuando se estrelló, uno fue descubierto en un campo de arroz a menos de 3 km de la casa de Josua.

«Era un meteorito de roca», dijo a Kumparan el director de la Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio (Lapan), Thomas Djamaluddin. Además, aseguró que era un fenómeno raro que el meteorito cayera en un área residencial.Por último añadió que “la cantidad de roca estéril de la formación del sistema solar es muy grande en el espacio. La mayoría de los meteoritos caen en lugares alejados de los asentamientos, como océanos, bosques o desiertos ”.

Con información de la revista 24 horas.

También te puede interesar: Tesla a la alza; Elon Musk el tercero más rico del mundo