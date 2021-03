Captan a águila devorando una serpiente como en el escudo nacional (Video)

México.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) denunciaron en redes sociales los comentarios de un maestro realizados durante una clase por ser misóginos.

Se trata del maestro Amador Rosales Zúñiga, quien imparte la clase de Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL.

En un video difundido, se observa cómo durante una clase virtual el maestro Amador Rosales Zúñiga responsabiliza a las mujeres de sufrir violencia de género al señalar que «deben existir razones que justifiquen» las agresiones provocadas por ellas.

El maestro de la UANL dijo durante la sesión en línea:“Hoy va a haber una manifestación de mujeres que supuestamente son agredidas. Nada más les digo algo a ustedes: la desgracia no llega sin causa”Amador Rosales Zúñiga. Maestro UANL

El profesor continuó diciendo que “tiene que haber algo” a pesar de que no lo digan las mujeres. “Porque sí porque sí, no llega”, añadió.

Enseguida, se escucha cómo una de sus alumnas le responde que “muchas veces dicen que es por tu forma de vestir, pero nada que ver… puedes ir de monja y aún así te van a decir cosas que no quieres oír”.

Foto: Web

Ante la réplica de su alumna, el maestro insistió que: «Todo eso no llega sin causa, hay alguna razón”, dijo Rosales Zúñiga.

En un video a continuación el catedrático de la UANL aseguró: “ustedes como abogados deben de actuar así, no se dejen llevar nada más porque sí». «No se deben llevar por la emoción, que porque dicen ‘que pobrecita, y que mire y que’… no no no, ‘pérame’, a ver, hay moscas muertas donde quiera», finalizó.

Tras las afirmaciones del maestro Amador Rosales Zúñiga de la UANL, se generaron diversos comentarios en redes sociales donde etiquetaron a la UANL y a la facultad para cuestionar qué medidas tomarán sobre el caso.

«¿Qué medidas se toman con este docente? Formando profesionistas misóginos e inconscientes, que vergüenza que permitan este tipo de cátedra», dijo una usuaria en Twitter.

Los comentarios del maestro de la UANL se realizaron en el contexto del Día Internacional de la Mujer.

Con información de El Pueblo