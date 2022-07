Captaron en Washington a Raymundo Collins, ex titular de la SSP CDMX

Washington, EU.– Tras más de dos años prófugo de la justicia en México, este miércoles fue captado en Washington D.C., Estados Unidos, Raymundo Collins, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México y ex director del Instituto de Vivienda (INVI).

El ex funcionario fue captado por los corresponsales que cubrieron la reunión que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo de EEUU, Joe Biden.

Collins, quien vestía con traje azul marino y lentes de sol, fue captado primero afuera de su hotel mientras esperaba su taxi, donde un reportero de Milenio trató de entrevistarlo: “¿Cómo va el tema Raymundo?”, le cuestionó sobre el proceso que lleva en su contra por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el presunto desvío de recursos.

Foto: Infobae

Pero al ver que lo estaban grabando únicamente contesto con un “No me grabes” e ingresó al hotel.

Minutos más tarde, fue visto en otras calles, a unos metros del Instituto Cultural Mexicano, donde esta mañana AMLO desayunó y platicó con empresarios mexicanos y norteamericanos. Sin embargo, al ser abordado por más reporteros, se negó a responder preguntas.

Ante la insistencia de la prensa, Collins se limitó a decir que “la ley está de su lado” y que su presencia en el lugar no está relacionada con la visita de autoridades mexicanas, entre las que se encontraba el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, con quien también trabajó.

-¿Qué hace aquí en Washington, viene a buscar al Canciller?, se le preguntó.

“¿A qué Canciller?”.

-¿Ebrard?

“No”.

-¿Vio a alguien de la delegación mexicana?

“No, ¿están aquí?”.

-Pero está usted por el Instituto Cultural Mexicano, que es donde estuvo el Presidente.

“Ah, no sé”.

-¿Cuál es el estatus de su proceso?

“Ah, no sé, tendrían que preguntarlo en México”.

-¿Pero usted qué puede decir?

“Yo no voy a decirles nada”.

-¿Lo está litigando?

“Sí, se está litigando”.

-¿Puede regresar a México, cuál es la situación? ¿Nos regala un minuto?

-”No, persíganme, está muy bueno el clima”.

¿No viene a buscar a ninguna autoridad mexicana?

“No, no”.

-¿Venía al Instituto Cultural?

“No voy a dar ninguna declaración gracias”.

-¿Pero no ha buscado a ninguna autoridad para que lo ayuden en su proceso?

“No, la ley es la única que ayuda en los procesos”.

-¿Está la ley de su lado?

“Claro, por supuesto”, aseguró sonriente.

Fue en 2020 cuando un juez giró una orden de aprehensión. Los hechos que le imputa la fiscalía capitalina sucedieron durante su gestión al frente del INVI, durante la administración del perredista Miguel Ángel Mancera, como la supuesta compra indebida de un inmueble con un valor superior a los 21 millones de pesos.

Incluso, la fiscalía informó que Collins cuenta con una ficha roja para lograr su localización en los países en los que Interpol tiene presencia.

La Fiscalía también ha realizado cateos en dos domicilios de Collins al sospechar de enriquecimiento ilícito: uno de ellos en la alcaldía Álvaro Obregón con un valor estimado de 60 millones de pesos y otro en Morelos, donde se aseguraron pinturas y una colección de 41 autos de lujo.

Foto: El Universal

Al respecto, en enero de 2021, acusó a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de emprender por venganza una persecución en su contra.

“Ha habido una persecución absoluta y brutal en contra mía y no puedo mencionar más que a la cabeza del Gobierno de la Ciudad de México, porque si no, no habría forma de hacer las cosas que han hecho contra mía”, dijo este miércoles Collins, en entrevista con Radio Fórmula.

Con información de Infobae