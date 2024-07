Carlos Ahumada llega a la Ciudad de México tras ser extraditado desde Argentina

• ’’Hemos tomado la decisión de seguir construyendo trenes, ahora nos vamos a ir hacia el norte.Uno de ellos es hacia Nuevo Laredo’’, informó

Ciudad de México.-’’El objetivo es construir 3 mil kilómetros de tren de pasajeros en el próximo sexenio’’, anunció Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, en conferencia de prensa, para con ello, seguir con la misión de llevar la prosperidad a todas las comunidades, tal y como lo hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador en el sureste del país.’’Hemos tomado la decisión de seguir construyendo trenes, ahora nos vamos a ir hacia el norte, recuerden que hablamos de varios proyectos en campaña y estamos consolidando estos proyectos .Este año fueron poco más de mil 500 kilómetros y ahora estaríamos construyendo el doble del tren de pasajeros, —y ya lo estaremos presentando la próxima semana —, uno de ellos es hacia Nuevo Laredo, ese ya lo tenemos definido y el otro es el que estamos ya trabajando para hacerlo», detalló.Anunció que los nuevos kilómetros de los trenes de pasajeros seguirán construyendose con la misma estrategia impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en obras como el Tren Maya, donde se realizó un trabajo coordinado entre ingenieros de las fuerzas armadas y empresas.’’Sería de la misma manera que se ha construido el Tren Maya, una parte con ingenieros militares y otra parte con empresas. El objetivo sería incluso licitarlo en 2024 para poderlo construir en el 2025 ya con los recursos disponibles en el 2025’’, puntualizó.Asimismo, enfatizó en que durante su gobierno se consolidará el Tren Maya y el Tren Interoceánico. ’’Hemos estado trabajando también en el programa de infraestructura, —que ya lo vamos a presentar la próxima semana probablemente—, una de las decisiones que he tomado es que vamos a continuar con los trenes de pasajeros en el país. Actualmente es el Tren Maya, y el Interoceánico que ya es de pasajeros, faltan dos interconexiones muy importantes del Tren Interoceánico uno hacia Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, para la refinería que es un tren de carga, pero también de pasajeros y también como parte del ´Renacimiento Maya´, proyecto de ‘’Huacho’’ Díaz Mena, el gobernador electo, la continuación del tren hacia Puerto Progreso’’,añadió.

Ante los medios de comunicación también compartió lo que fue su gira por el norte del país, junto al Presidente López Obrador, en donde se realizó la supervisión de los trabajos de los Planes de Justicia para los pueblos originarios, los cuales durante el fin de semana, reconocieron en Claudia Sheinbaum un liderazgo como la próxima Presidenta del país, esto al ser la primera mujer en recibir el bastón de mando durante la tradicional enramada del Pueblo Yaqui.’’Por primera vez una mujer entra a una enramada de los gobernadores del Pueblo Yaqui, son ocho gobernadores, la organización que ellos tienen, la primera vez que le dan el bastón de mando a una mujer y particularmente una mujer entra a una reunión donde siempre había habido hombres (…) Entonces fue muy simbólico en muchos sentidos porque es la entrega del Pueblo Yaqui, de lo que históricamente les fue despojado y al mismo tiempo el que por primera vez una mujer sea reconocida por el Pueblo Yaqui, no solamente lo que soy, Presidenta virtualmente electa de nuestro país, sino la aceptación del Pueblo Yaqui a una mujer’’, destacó.Puntualizó que también en su Gobierno se dará impulso y continuidad a los Planes de Justicia para los pueblos originarios y afromexicanos.’’El plan de justicia no es que que llegue el gobierno a imponer, sino a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se hace un diálogo de tal manera donde se vea cuales son las necesidades y a partir de ahí se van construyendo los Planes de Justicia, el objetivo es además de la reforma constitucional, continuar con los planes de justicia, avanzar en los pendientes que ya se tiene y al mismo tiempo avanzar en los Planes de Justicia’’, anunció.Destacó que además de la modificación a la Constitución para hacer de los pueblos originarios y afromexicanos sujetos de derecho, también es de vital importancia continuar encaminando la reforma al Poder Judicial para lograr que todos los mexicanos y mexicanas tengan acceso a la justicia. ’’Estamos hablando de un Poder Judicial (…) Que no es la ciudadanía quien lo elige y a quien le reportan es al jefe, no al pueblo de México. Entonces por eso es muy importante la renovación del Poder Judicial, —siempre lo dije, lo dije en campaña—, la paz y la seguridad en nuestro país no solo depende de la Policía que depende del Ejecutivo Estatal, o de la Guardia Nacional y el Presidente o Presidenta de la República, también depende de los Ministerios Públicos y de los Jueces’’, concluyó.En conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum adelantó que el próximo jueves presentará a quienes serán los próximos titulares de las secretarías de Cultura, Turismo, Trabajo y Previsión Social, así como a quien fungirá como el jefe o jefa de la Oficina de la Presidencia.

