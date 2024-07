Carlos Ahumada será extraditado a México el próximo lunes

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que desaparecer los organismos autónomos sería una “muy buena reforma administrativa” en el próximo Gobierno federal, que iniciará el 1 de octubre.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador apuntó que, con la desaparición de organismos autónomos, el Gobierno se ahorraría un presupuesto de 100 mil millones de pesos al año.

“Y no pasada nada, porque no se despide a los trabajadores, es nada más quitar el copete de privilegios y cortarlo”, externó.

El mandatario mexicano insistió que muchos de estos órganos podrían pertenecer a Secretarías del Gobierno federal.

El tabasqueño aseguró que todos estos órganos autónomos fueron creados para defender intereses creados, y puso como ejemplo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

López Obrador celebró que Sheinbaum Pardo anunciara que se seguirá con la política de austeridad republicana, implementada en su Gobierno.

“Yo celebro que se continúe con la política de austeridad republicana, es que el Gobierno no puede consumir tanto presupuesto, el Gobierno debe de ser eficaz y austero, no ensimismarse, es que antes todo el presupuesto se quedaba en el Gobierno y no se entregaba a la gente, todo era lo que se conoce como gasto corriente”. dijo.

“No había inversión, no había presupuesto para el desarrollo, no había presupuesto para el Bienestar del pueblo, ahora con la austeridad se liberan muchos fondos parta la gente, si no se le da pensión a los expresidentes, pues se ahorra y ese dinero se utiliza para el bienestar de la mayoría del pueblo”, declaró.