Carlos Jesús – Hay instrucciones de detener a Yunes Márquez

Por Miguel Ángel Cristiani González

Después de más de un año de no visitar Coatzacoalcos, por la bendita pandemia, este fin de semana volvimos a recorrer el malecón, sin bajarnos de la camioneta, pero nos encontramos con un panorama triste y desolador, de todos los negocios que ahí funcionaban, la mayoría permanecen cerrados y los edificios están prácticamente abandonados.

El que durante mucho tiempo fuera promocionado como el boulevard más grande del estado, con más de 12 kilómetros de largo, ahora luce abandonado, las fachadas de los negocios, sin pintar y muchos hasta los letreros les han quitado.

Hay edificios que quedaron abandonados a medio construir.

El municipio considerado como el segundo más importante del estado por su pujante actividad económica, ahora parece un pueblo fantasma.

Solamente se ven las fachadas de los negocios que quedaron ahí, en el abandono, de un día para otros sus dueños se fueron.

Ahora por la bendita pandemia, ya no hay esas reuniones de jóvenes en el malecón hasta las primeras horas de la madrugada.

Ya no se ven a las familias completas que por las tardes noches iban a refrescarse en el malecón.

Los únicos que siguen firmes son los vendedores de agua de cocos, raspados y chamoyadas.

Ahora también hasta el comienzo del malecón está cerrado a la altura de las escolleras, porque el todavía alcalde Víctor Carranza para cerrar con broche de oro su pobre administración municipal, se le ocurrió hacer remodelación de la llamada Casa de Cultura.

Pero de los problemas reales nada.

Siguen las descargas de drenajes contaminando las playas, en donde los turistas que no saben que se trata de aguas negras, se van a lavar los pies.

Pero ninguno de los candidatos ha tratado el tema de la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales.

La única con que se cuenta, es insuficiente para tratar todas las descargas.

Así vemos a lo largo del malecón, los drenajes que van saliendo a contaminar las playas y aguas del malecón.

De plano ya a la altura de donde estaba la plaza de la Mega Comercial -que ya cerró también al igual que el restaurante Tok´s y fue derribado todo el edificio- quedó sólo una enorme explanada, los fétidos olores de los drenajes son insoportables.

Para más, este domingo en el cierre de campaña del candidato Carlos Vasconcelos, vino la senadora de la república y delegada regional del CEN del PRI, Beatriz Paredes Rangel y ante directivos partidistas, representantes de sectores, organizaciones y militantes, les dijo que Coatzacoalcos necesita un gobierno de gente a la que no le tiemble la mano y sin cola que le pisen.

Beatriz Paredes les dijo que es triste llegar a este puerto y encontrar inseguridad, falta de inversión, y un malecón abandonado.

La dirigente del CEN del PRI en su mensaje apuntó que el estado de Veracruz y Coatzacoalcos necesitan un buen gobierno, y solo lo puede hacer gente con experiencia, gente a la que no le tiemble la mano, gente que no quiera enriquecerse a sus costillas, gente valiente, gente conocedora, gente que no tenga cola que le pisen y a la que no puedan callar.

La ex presidenta del CEN del PRI, refirió que le da enorme tristeza recorrer el malecón de esta ciudad, que sería envidia en muchos puertos del país, y encontrarlo sucio, descuidado, y con edificios abandonados, además, con inseguridad en carreteras y con el miedo entre los jóvenes y las familias, quienes deben resguardarse a temprana hora en sus casas, porque la alegría se ha visto transformada por una realidad social y económica dramática.

