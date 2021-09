Carlos Jesús R. – A los afganos asilo, a centroamericanos garrotazos

Por José Sobrevilla

Los cilindros llevan la imagen y logo de la empresa “Gas Bienestar”, e incluye las siglas de Petróleos Mexicanos, Pemex. Son de color blanco y están etiquetados para 20 y 30 kilos. Su propósito es vender el energético a un precio justo para todos, anunció desde su inicio el presidente del país. Hoy, en su conferencia de prensa matutina, el ingeniero Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, hizo el esperado anuncio e incluso se realizó un enlace con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hasta la Alcaldía de Iztapalapa, lugar donde dio inicio el programa.

Las notas altisonantes al anuncia no se hicieron esperar: “Gas Bienestar no es el más barato en Iztapalapa”, difundió El Financiero ayer 30 de agosto. “Subsidia Pemex el reparto de Gas Bienestar” publica Reforma, el “pasquín inmundo”, según López Obrador. “Unicargas ofrece 100 estaciones de carburación para Gas Bienestar”, Milenio Diario. Mibolsillo.com “Gas Bienestar comienza distribución, aunque no respeta precio acordado”. Los demás titulares únicamente consignan el arranque iniciado el día de hoy en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Según “Mi bolsillo.com”, hoy (ayer) lunes comenzó la distribución y venta del Gas Bienestar en la alcaldía Iztapalapa y hasta el momento no se ha cumplido con la reducción del 10% en los precios” y que “Habitantes de la alcaldía Iztapalapa expresaron su enojo debido a que se había dicho que el cilindro de 20 kilos costaría 200 pesos, pero se vendió en 400”[1].

En su intervención, el director de Pemex recordó que el pasado 7 de julio el presidente había anunciado el arranque de operaciones de la empresa Gas Bienestar en un término no mayor a 90 días. “Hoy, a los 55 días de su instrucción, estamos arrancando oficialmente los trabajos de la empresa Gas Bienestar, cuyo objetivo es distribuir cilindros de gas LP de 20 y 30 kilos entre las familias más pobres, garantizándoles seguridad, calidad, volumen y precios justos”.

Iztapalapa ha sido el objetivo inicial de la primera etapa, que tendrá por alcance las 16 alcaldías de la Ciudad de México; previo a este arranque, hubo tres días de prueba con los siguientes resultados: El viernes 27 de agosto salimos en fase de prueba con 33 camionetas en 33 rutas, ofertamos dos mil ocho cilindros, se vendieron mil 957, lo que equivale al 97 por ciento del volumen ofertado. El sábado fueron 44 camionetas, cubrimos 48 rutas, dos mil 882 cilindros, se vendieron dos mil 857, que es el 99 por ciento del total de cilindros.

Y el lunes, ayer, 30 de agosto, 62 camionetas salieron a ruta, se cubrieron 68 rutas, fueron cuatro mil 613 cilindros, de los cuales se vendieron cuatro mil 529, es decir, el 98 por ciento. “En promedio, en estos tres días de prueba se ofrecieron nueve mil 503 cilindros, se vendieron nueve mil 343, que es el 98 por ciento del total”.

Romero Oropeza agradeció a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno; la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, el apoyo brindado para la elaboración de las rutas y la difusión de Gas Bienestar. Además a la Guardia Nacional por el resguardo de las unidades que transportaron los cilindros de Gas Bienestar desde las terminales de distribución de gas en Tepeji, Tula, hacia la Ciudad de México; sin olvidar (dentro de la CDMX) el acompañamiento de la policía en cada ruta y al H. Cuerpo de Bomberos, los que ayudaron a capacitar a choferes y repartidores sobre el manejo de cilindros.

Agradeció además a la Secretaría de Energía, de Comunicaciones y Transportes, a los órganos reguladores CRE y ASEA, y a las instancias del Gobierno de México quienes los apoyaron durante proceso.

A continuación, el director de Pemex, mediante una presentación, dio a conocer la infraestructura existente para la empresa Gas Bienestar, donde la principal infraestructura es el gasoducto que viene desde Cactus hasta Guadalajara pasando por Veracruz, por Puebla, Hidalgo, Guanajuato y hasta Jalisco, que es donde producen el gas LP y lo transportan hasta Jalisco. “Para el arranque contamos con la siguiente infraestructura en Tula y Tepeji que nos permitirá la demanda inicial, es decir, cuatro llenaderas de andén con capacidad de llenado entre 10 mil y 14 mil cilindros diarios. Estas son las llenaderas, estas son las llenaderas que tenemos en Tula y Tepeji”.

Dijo también que cuentan con un módulo de mantenimiento de cilindros porque en esta primera fase de salida están entregando cilindros nuevos y recogiendo cilindros usados que se rehabilitan en este equipo. Aseguró que, para el arranque cuentan con cuarenta camiones tipo torton que les permitirán el traslado de cilindros desde Tula y Tepeji al Valle de México, y que de hecho ya están en funciones.

“Tenemos 69 camionetas de reparto con capacidad de hasta 70 cilindros cada una y nuestros cilindros nuevos, y una infraestructura en proceso de habilitación. Conforme vaya creciendo este proyecto vamos a tener una terminal de venta de gas en Venta de Carpio, en San Juan Ixhuatepec, en la ‘18 de marzo’, en la terminal de venta de Añil, en la Central de Abastos de Iztapalapa y en Barranca del Muerto.

Dijo tener definidas mil 680 rutas, cada camioneta de reparto tendrá 24 rutas al mes, con lo que atenderán a la mayor parte de las familias más pobres. Las siguientes alcaldías serán Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, y posteriormente se incluirán las demás alcaldías. En cuanto a capacidad de reparto, la estrategia dará inició con una capacidad entre cinco y 10 mil cilindros diarios. En septiembre pasará de 10 a 20 mil cilindros, en octubre de 20 a 30 mil, noviembre de 30 a 40 mil y diciembre de 40 a 50 mil barriles, “con lo que tendríamos el objetivo en enero del 2022 llegar a 1.2 millones de viviendas en todas las alcaldías de la Ciudad de México”.

Las ventajas del Gas Bienestar

La primera ventaja, dijo Oropeza, son los kilos de a kilo; porque la idea es que todos los cilindros lleven exactamente los de 20 kilos, 20 kilos, y los de 40, 40, y a continuación mostró una imagen donde se observaba un cilindro vacío con un peso inicial de 19 kilos y 300 gramos y una vez que se ha llenado el peso final es 30 con 300, es decir, 20 kilos exactamente. “Y para garantizar que no haya ‘ordeña’ de estos tanques, van a llevar un sello de hermeticidad, térmico.

Otra ventaja es que serán cilindros seguros. “Ya lo decíamos hace un momento, en una primera etapa vamos a entregar cilindros nuevos, se recogerán usados que serán sometidos a un proceso de rehabilitación buscando eliminar los riesgos en los hogares mexicanos”. En la presentación de PowerPoint mostró las condiciones en que están recibiendo los cilindros, y los que entregan. “Una vez que pase el proceso de rehabilitación se les retira la pintura y el óxido, se les cambia la válvula, se les checa la presión hidrostática, se pintan y se rotulan. Los cilindros que no pasan estas pruebas son chatarrizados con el objetivo de sacarlos de la circulación del mercado”.

Respecto al precio justo, hizo la comparación con el precio anterior a que el presidente de la República decretara los precios máximos y que, hasta el 31 de julio un gas, un cilindro de 20 kilos costaba en promedio –en algunos lugares más– 540 pesos y el de 30 kilos, 810 pesos. “Los precios máximos hoy día están en 20 kilos, 447; 30 kilos, 671 con 40 centavos; y nosotros estamos saliendo en este mismo periodo a 400 pesos los 20 kilos, 600 pesos los 30 kilos. Entonces el precio es bastante accesible”.

También presentó el vestuario que van a llevar los choferes y ayudantes, su camisola, overol, faja de seguridad, casco y gorra y guantes.

[1] https://www.mibolsillo.com/noticias/Gas-Bienestar-comienza-distribucion-aunque-no-respeta-precio-acordado-20210830-0012.html Consultado el 31 de agosto de 2021

