Carlos Jesús R. – Ahued, bombero favorito de PRI y Morena no desespera

Prendo la tele tan solo llegar al cuarto. Es la hora del relax, por la noche antes del descanso hay un canal con el nombre como aquel programa de Jacobo, 24 Horas. Es de noticias pura, tiene España buena televisión, entre las Tv 3 y Tv 5 y las demás le entran mucho al cotilleo, son buenísimos en los programas tipo Paty Chapoy. Encontré a un entrevistador de literatura, hablaban de libros. Ahora mismo, y no he podido ir, se encuentra fija la Feria del Libro de España, por el Parque del Retiro, una buena que rivaliza con la nuestra, la FIL (Feria Internacional Libro) de Guadalajara. Algo estaban hablando en una sala del Cervantes, y a poco había aparecido el escritor nicaragüense, Sergio Ramírez, radicado en el exilio en España por la brutalidad del dictador nicaragüense, Daniel Ortega y su ñora, ambos pareja de criminales. A sus 79 años, este escritor laureado que formó parte de la Junta Sandinista y fue impulsor y v combatiente para su liberación, ahora es perseguido por este criminal, de quien Joe Biden los ha ignorado y esta runfla de dictadores: Maduro, Diaz Canel y Ortega, viven sus mejores momentos encarcelando a sus ciudadanos. Desde el 2021 vive exiliado en España, so pena de pisar la cárcel nicaragüense. Hubo un acto de guardar un libro en unas cajas de seguridad de un banco y enseguida el conductor entrevistaba a Leonardo Padura, otro ganador del Premio Cervantes. Escritor que vive en Cuba, y a quien los exiliados cubanos ven con malos ojos, porque aparte de haber gozado de los premios económicos, se ha quedado a vivir bajo el régimen cubano, y poco habla de política. A sus 66 años este cubano que ganó premios por sus libros policiacos del inspector Mario Conde y otro por el libro excelso, ‘El hombre que amaba a los perros’, la historia de aquel destierro de Trotsky por Stalin, donde llegó a México y vivió una vida al lado de Diego Rivera y Frida Kahlo, y la historia del criminal Ramon Mercader, el asesino de Trotsky a quien mató con un piolet. A Padura le critican, me incluyo, el vivir bajo un régimen que acosa a sus ciudadanos y los encarcela por protestar. Todo lo contrario de aquellos grandes, como Guillermo Cabrera Infante. Fidel Castro llenó las cárceles de escritores y artistas, bailarines y cantantes, y fusiló muchísimos, faltarían páginas para nombrar a todos, pero uno de ellos, el gran Guillermo Cabrera Infante, que fue colaborador de Fidel, una mañana le dijo: ahí te ves, cuando vio que la Revolución iba hacia el comunismo, y se exilió en Londres en 1965 hasta su muerte en 2005. Jamás regreso a su tierra amada, a su Cuba querida, el autor del libro ‘Tres tristes tigres’. Muchos se fueron y otros se abrieron, como el gran José Saramago, portugués y Premio Nobel, que un día le soltó un tremendo deslinde a Fidel, con aquel texto señero que se puede leer en Internet, titulado: “Hasta aquí he llegado”, cuando vio a esa Revolución ir contra su gente: “Desde ahora en adelante Cuba seguirá su camino, yo me quedo”, señaló el gran Saramago cuando Fidel fusiló a tres hombres.

MIS TRES LIBROS DE ESPAÑA

Aquí uno suele comprar libros. Aquí las grandes editoras estrenan a cada rato. Si aquí se viviera, había que trabajar horas extras para comprar libros, sobre todo, a los que nos gusta leer. No me metí ahora a la librería del Corte Inglés, la que estaba frente a Sol la quitaron y la corrieron más adelante. Pero junto a la tienda del Real Madrid en La Gram Vía hay una gigante, de dos pisos, La casa del libro, con miles y miles de libros. Me hice de unos tres, porque el libro pesa mucho y luego las maletas en el aeropuerto se pasan de peso y hay que comprar otra maleta o pagar extra, ahora las líneas de avión te pasan a cuchillo por el peso, hay ocasiones que ves a la gente sentada encuclillada sacando sus chones o la ropa que pueden, porque se pasaron dos kilos y eso no te lo aceptan estos Gachos. Compré solo tres libros, uno que todavía no aparece en México, ´Rusia’ del gran Antony Beevor, el que mejor ha narrado la historia de Berlín y ahora con esta de Rusia, Revolución y Guerra Civil de 1917-1921. El otro, la biografía de Jaime Peñafiel, el mejor escritor de sociales, el único hombre que ha entrevistado las veces que ha querido al rey emérito, Juan Carlos, el mata elefantes, como aquí le dicen a mi rey, una pluma de primera, ‘Alto y claro’, se llama su último libro y vale 22.90 euros, algo así como 458 pesos mexicas. El de Beevor por ahí, 25.90, y mi hermana Flor me encargó uno, porque ella lee a los monárquicos, “Nunca delante de los criados”, el libro que cuenta lo que Downtown Abbey calla. y le llevó uno a mi brother, Enrique, porque el ama a los museos y al Museo del Prado y este se ve bueno, ‘La familia del Prado’, del gran escritor español, Juan Eslava Galán. Veremos, dijo un ciego.

PD. Partí para León, que no es aquel donde la vida no vale nada, no busqué a Peña Nieto, pero como voy a regresar pues tengo cita con el Corte Inglés, tienda a la que no he ido y con Zara, la de Amancio Ortega, el Slim de España, que apenas ayer anunciaron que sus bienes inmuebles se han valorado por 3 mil 275 millones de euros, solo los lugares donde tiene sus tiendas. estos hombres ya ganan más en su inmobiliaria que en las ventas al menudeo, valoran sus negocios en propiedad y con las solas rentas que se cobran a sí mismos, viven la vida loca. Excelente, Amancio Ortega es un ejemplo de grandeza, porque desde atrás de un mostrador vendiendo trapos, levantó el emporio de Zara y hoy es el más rico de España, y de los 10 del mundo, bien merecido.

