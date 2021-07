Carlos Jesús R. – AMLO le pellizca las “criadillas” a Estados Unidos

*Por todas aquellas y aquellos deportistas, que nos representan con esfuerzo en los Juegos Olímpicos. Qué haya suerte. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

Llegó AMLO en vuelo comercial a gira de tres días, Xalapa y Boca del Río y Veracruz. Venía a seguir implementando cuarteles generales de la Guardia Nacional. Ayer dio su conferencia mañanera en ese Puerto, que es bendito y tiene mar y leen Notiver, además, ha sido heroico. Pero una foto que el mismo presidente AMLO tuiteó la noche del domingo, llamó mi atención. De perfil, su pelo canoso, guayabera blanca, en lo alto de un edificio con su mano extendida señalando hacia el infinito donde hay mar, por momentos pensé que era la Torre maldita, o Torre mocha, esa misma torre que está detenida por irregularidades, la que un día maldijo el presidente y en este país lo que el Preciso maldice, aguas. No tardaron los sherifes de Cuitláhuac en llegar a los pocos días y plantarle sellos de clausurada, o intervenida, o cómo le pongan. Seguro la vio ayer mismo, porque esa foto está de espaldas a la Torre maldita, o Torre mocha, porque primero corrieron rumores presidenciales que había que bajarle unos pisos, pero ahora señalan desde el altiplano que lo mejor es que la derrumben. Señala en esa foto hacia el Fuerte de San Juan de Ulúa y texteó; “Terminé la jornada de hoy. El retrato tiene como fondo el Fuerte de San Juan de Ulúa, Veracruz, que condensa cinco siglos de historia; es símbolo, a la vez, de colonización, sometimiento y patriotismo”. Eso poco después que un día antes, o dos, celebró la Cumbre Bolivariana en el Castillo de Chapultepec y pidió a la OEA que se desaparezca, para crear otro organismo que no sea agachón y lambiscón, lo que paró los pelos de punta a latinoamericanos, y pronto, por ahí también, paró los pelos de punta porque viene Nicolás Maduro a México a una reunión de paz por Venezuela, pero esa es otra historia. Por ahí, en esa mañanera jarocha después de enviar dos barcos a Cuba con alimentos, oxígeno y medicinas, AMLO le envió un mensaje a su homologo, Joe Biden, por el asunto de las remesas a Cuba: “Podrían hacerse muchas cosas, sólo sugiero una con todo respeto para las dos naciones, que se permita el que puedan recibir las familias de Cuba remesas de quienes viven y trabajan en Estados Unidos o cualquier otro país del mundo, como nosotros recibimos apoyo de nuestros paisanos migrantes que nos mandan 4 mil millones de dólares por mes, que nos ayuda a enfrentar la crisis porque es la principal fuente de ingresos del país, entonces cómo bloquear eso, si ni siquiera es dinero del gobierno”.

LA 4ª COMPAÑÍA (NETFLIX)

Un amigo me llamó y recomendó ver la cinta en Netflix, ‘La 4ª Compañía’. Medio me explicaba de qué se trataba y ahí me tenéis en un día olímpico viendo esa historia terrible, que retrataba un México que ya se fue en partes, en otras no. Se fue en partes, porque era la época del Maléfico Arturo Negro Durazo, cuando cuenta la historia que el famoso Negro, amigo del presidente José López Portillo, quien lo encumbró como temible y terrible jefe del departamento de policía y tránsito (Hoy secretaria de seguridad ciudadana), en los tiempos de la tremenda Dirección Federal de Seguridad, controlaban todo el país, más lo malo que lo bueno. Narra la historia de esas cárceles mexicanas, que ya en aquel tiempo decían que nuestro sistema penitenciario iba ser superior a los países nórdicos, como ahora presumían en medicina. Qué va. Se fueron deteriorando a más no poder. La cinta está basada en hechos reales, cuando unos reclusos formaron un equipo de futbol americano llamados Los perros, que el mismo Negro Durazo patrocinaba y fueron ganando juego tras juego, hasta hacerse campeones de una liga intermedia, pero no solo eran campeones del balón ovalado, eran campeones delincuenciales por que las mismas autoridades de la cárcel y el Negro Durazo utilizaban para salir por la noches a delinquir y robar automóviles y bancos, cuyos autos eran llevados a la misma penitenciaria para ordenarlos y poder venderlos. Todos recuerdan aquel robo de unos despistados colombianos que asaltaron un banco y amanecieron en el rio Tula desmembrados, porque robaban sin el permiso del Negro, aquello se llamó La matanza del rio Tula. Escenas terribles de la cárcel de Santa Martha Acatitla, con sus apandos y sus crímenes internos, cuando la corrupción lo era todo, en la época que íbamos a administrar la abundancia, y ellos si la administraron, la suya. Es nueva cinta en Netflix, deben verla.

