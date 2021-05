Carlos Jesús R. – AMLO liberó a Ovidio pero retuvo al Güero Palma

POR SI ACASO…

*Argumenta que prestigio de México estaría en juego

*Critica el Presidente a Juez que emitió la absolución

LUEGO DE que el sábado pasado por la noche, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, notificó a la dirección del penal del Altiplano la resolución que absuelve a Jesús Héctor o Héctor Luis Palma Salazar, “El Güero Palma”, de la acusación en su contra por el delito de delincuencia organizada presentada por el Ministerio Público de la Federación en la causa penal 6/2018-IX, y ordenaba a la dirección de ese reclusorio su inmediata y absoluta libertad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atajó el ordenamiento bajo el argumento de que no se puede ordenar la liberación de un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, y acaso tiene razón el mandatario. ¿Por qué en sábado, cuando pudo ser un jueves, como ocurrió con Ovidio Guzmán López, el hijo del afamado Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, liberado el jueves 17 de Octubre de 2019, tras ser detenido por elementos del Ejército y policías federales en Culiacán, Sinaloa?. Pero no era sábado, no era el clásico sabadazo sino el juevazo, y el joven Ovidio quedó en libertad, lo que le ganó severas críticas al Gobierno de López Obrador, pero como es el presidente omnipotente, el que no se equivoca y puede hacer el País lo que le venga en gana, sus seguidores lo festejaron cuando argumentó que la liberación fue para salvar vidas debido al baño de fuego derramado por la delincuencia, aunque a decir verdad, lo real es que la unidad habitacional de la milicia en aquella ciudad fue rodeada por sicarios dispuestos a todos, mientras que dentro de las viviendas permanecían las esposas, madres e hijos de los militares.

EN EL caso del “Güero” Palma (y no es defensa puesto que no defendemos a criminales, sino un análisis de cuando para el Presidente las cosas convienen y cuando no), López Obrador indicó que no se puede emitir tal instrucción –la liberación de un acusado por delincuencia organizada- un sábado en la madrugada, porque eso coloquialmente se conoce como ‘sabadazo’, y agregó: “y todavía hasta ayer (lunes) otra orden para liberarlo a las 4:00 de la tarde. Es hasta después de ese último requerimiento que se logró la ampliación de un plazo de 48 horas”, por lo que argumentó que el procedimiento para dar la orden de liberación de Héctor Luis “El Güero” Palma no fue el más adecuado, o sea, el Juez no se lo consultó antes, ya que el Ejecutivo –por voluntad propia- se ha colocado por encima del Judicial, y que decir del legislativo. El Estado soy yo, parecería decir en un tono autoritario, y el Güero Palma fue arraigado pese a la orden del juez.

DE LA liberación del hijo de El Chapo, el, entonces, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Arturo Durazo Montaño, actual candidato de MoReNa al Gobierno de Sonora, informó a Reuters que ante las acciones violentas de los seguidores de Guzmán López, el Ejército suspendió las acciones operativas. “Con el propósito de salvaguardar el bien superior, la integridad y la tranquilidad de los habitantes de Culiacán, el gabinete de seguridad determinó suspender las acciones operativas con los elementos militares, y trasladarse a Culiacán para conducir las acciones correspondientes”. En un mensaje videograbado. Durazo Montaño refirió que alrededor de las 15:30 horas, una patrulla integrada por 30 guardias y militares realizaba un patrullaje en el fraccionamiento Tres Ríos, en la capital sinaloense, cuando fueron agredidos desde una vivienda. Acompañado de los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crecencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda Durán; del titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y del director del Centro Nacional de Inteligencia, Audomaro Martínez, Durazo señaló que los elementos federales repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda en la que localizaron en su interior a cuatro ocupantes, entre ellos a Guzmán López, presunto integrante del Cártel de Sinaloa (algo que fue desmentido). Pero lo anterior, dijo el máximo mando de seguridad en ese tiempo, generó que varios integrantes de la delincuencia organizada rodearan el inmueble con una fuerza mayor a la de la patrulla. “Asimismo, otros grupos que realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad generando una situación de pánico”, y por ello la liberación de Guzmán López «para proteger vidas».

CONTRARIO A lo anterior, tras la absolución al ‘Güero’ Palma, el presidente López Obrador informó que enviará una reforma a las leyes judiciales para que jueces no resuelvan casos de relevancia durante el fin de semana o días inhábiles. “He dado instrucciones a la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma en las leyes correspondientes para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos”, dijo AMLO, al tiempo que, como siempre, criticó que el juez haya emitido una resolución de este carácter en un sábado para la absolución del narcotraficante Héctor Luis “El Güero” Palma, “con un procedimiento que no es lo más adecuado, no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada, eso coloquialmente se conoce como sabadazo (aunque nada dijo de la liberación de Ovidio en jueves).

LA POSTURA del tabasqueño movió a todo su séquito, y en ese contexto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez dijo que ya se está consultado a las fiscalías estatales, así como a través de la Cancillería si hay requerimientos judiciales en Estados Unidos, y por supuesto que no los hay, ya que fue precisamente la Nación del norte quien devolvió a Palma Salazar a México, tras cumplir en aquel País su sentencia por los casos que fue juzgado. Mientras tanto, permanecerá arraigado hasta el sábado (por cierto, AMLO siempre se declaró en contra de la política de arraigos), y lo más probable es que le encuentren algo para retenerlo en prisión, por lo que algunos mal pensados ya argumentan que acaso el Güero Palma en libertad sería un contrapeso a los hijos del Chapo, quienes tienen el control de todo en Sinaloa, de donde es oriundo Héctor Luis Palma Salazar, y por ello se le retendrá en prisión por los siglos de los siglos. AMLO justifica que el arraigo “no significa limitar las libertades e incumplir con lo que establecen las leyes, es actuar con transparencia absoluta, porque no es un asunto nada más de carácter legal que corresponda al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Es un asunto de Estado. Se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano, no se puede exponer el prestigio del Estado mexicano” (¿y con la liberación de Ovidio no se expuso?. “Imaginemos si se libera a cualquier persona y al día siguiente, a los dos días, aparece, como ya ha sucedido, que es buscado por agencias extranjeras. ¿Cómo queda el gobierno de la República? Bajo sospecha. Y nuestro gobierno no establece relaciones de complicidad con nadie y no va a caer en ninguna trampa que signifique desprestigiar al Estado mexicano”. Vaya lógica presidencial. OPINA carjesus30@hotmail.com

