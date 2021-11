Carlos Jesús R. – Ante abusos policiacos urge “ultrajes a la sociedad”

Por José Sobrevilla

Ayer el periódico El Financiero cabeceó “‘Decretazo’ de AMLO acumula impugnaciones: INAI presentará controversia constitucional”. Revista Proceso “Diputados de ‘Va por México’ anuncian controversia para tirar el “decretazo” presidencial. Legisladores de oposición aseguran que acudirán ante la Suprema Corte para impugnar la decisión de AMLO de declarar sus megaproyectos como “de interés público y seguridad nacional”. Periódico Reforma “Hartan amparos a AMLO; ‘decretazo’ es para evitarlos”. En Infobae “Decretazo”: Denise Dresser estalló contra AMLO por tratar sus megaproyectos como asuntos de seguridad nacional. La politóloga solicitó la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para “frenar” el decreto realizado por el tabasqueño y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué sucedió?

Que el presidente publicó en Diario Oficial de la Federación, ayer por la tarde, un decreto por el cual, –entre otras cuestiones– “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Contundente, el periodista Raymundo Riva Palacio, asegura hoy que “A golpes de puño hemos entrado a una nueva fase política en este país. México se ha erigido en un Estado paramilitar controlado por un civil, que gobierna por decreto en menoscabo de la Constitución. El presidente Andrés Manuel López Obrador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, argumentando implícitamente razones de Estado, o razones de su Estado, encuadró su llamada cuarta transformación, que son sus tres megaproyectos de infraestructura, dentro del marco de la seguridad nacional. Arropándolo, el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, dejó la institucionalidad al Estado mexicano y optó por la institucionalidad al gobierno de López Obrador, colocando ambos los cimientos de un estado de excepción”[1].

En respuesta al periodista de YouTube Hans Salazar, el presidente dijo “Ayer hablaba yo de cómo se agrupa todo el bloque conservador, que son muy corruptos, este es otro distintivo del conservadurismo, uno es la hipocresía y el otro distintivo es la corrupción, están hambrientos de dinero y no tienen llenadera, y se conjugan las dos cosas, hipocresía y deshonestidad. Bueno, hablaba yo de cómo están aliados para seguir manteniendo privilegios y contratos que benefician a una minoría y que perjudican a la mayoría de los mexicanos, en el caso de la reforma eléctrica…”

“Por eso contesto esto del ‘acuerdo’, ni siquiera es un ‘decreto’, es un ‘acuerdo interno’ para facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’? pues como 120 días, más o menos.

¿Se imaginan si a Claudio X. González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto? Porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos, o que va a hacer mucho ruido, y nos presentan un amparo. Ah, pero cae el amparo en un juzgado de esos en donde si la ensartamos, perdemos y, si no la ensartamos, también, y pues ya no terminamos.

Y en el caso del Tren Maya tenemos que terminar mil 500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte, con trenes para finales del 2023. ¿Qué quisieran?, que ¿fracasáramos, que no se concluyera la obra? Pues no, tenemos que terminarla.

No se va a olvidar, y también el Reforma en ese entonces, y pueden ir a la hemeroteca porque yo no digo mentiras y además tengo pruebas cada vez que hago un señalamiento, me acuerdo que cuando íbamos a construir los segundos pisos, que era yo jefe de gobierno hace 20 años, el Reforma, una campaña en contra.

Bueno, Salinas (Carlos) llegó a decir que se iban a caer y amparos hasta del finado Burgoa (Ignacio), que era una gente preparada, pero con el que se podía tratar. Y en ese entonces ganamos el amparo y se construyeron los segundos pisos.

Así empezamos, pero con una oposición de los mismos, de los conservadores, manifestaciones, no querían; y luego ya hasta nos copiaron, hasta el presidente de la Corte de ese entonces, que luego en complicidad con Fox (Vicente) quería desaforarme o me desaforaron, mejor dicho, Azuela (Mariano Azuela y Güitrón), una vez me dijo que me agradecía porque para ir al sur tenía que hacer como una hora y una vez que se hicieron los segundos pisos ya podía trasladarse en 20 minutos.

Entonces, ya sabemos cómo actúan: la verdad, con mucho egoísmo y no pensando en el interés general; sólo piensan en su conveniencia y no saben de generosidad, no saben de solidaridad, de fraternidad, de amor al prójimo, están demasiado ensimismados, preocupados por ellos mismos.

Y ahora como no les está resultando su ‘oposición conservadora’, porque, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible, están muy molestos y todo les inconforma: que, porque llegué a Washington y me senté con las piernas abiertas, no crucé mis piernas, que me hacían falta unas clases de manejo corporal.

Se olvidan que yo vengo de Tepetitán y, como le digo a mis hijos, “Tepetitán tiene una gran historia, una gran cultura”, mi pueblo existía desde antes que llegaran los españoles, y era cuando vivir cerca del mar era como vivir cerca del mundo, y me da mucho orgullo ser de mi pueblo, como todos nos sentimos orgullosos, bueno, los migrantes qué orgullo sienten el ser mexicanos.

Ahora que estuve en Washington salgo a saludarnos a la ventana, al balcón, y los mariachis ‘México lindo y querido…’ Eso es México, eso somos nosotros, ese es el pueblo, y de lo que se pierden los fifís, pero bueno…

Esta es una opinión personal del columnista

[1] https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/raymundo-riva-palacio/2021/11/24/razones-de-estado/ Consultado el 24 de noviembre 2021