Carlos Jesús R. – Ante desastres naturales ¡sálvese quien pueda!

Por Gilberto Haaz Diez

Leí en Notiver, que un rato después de la mañanera presidencial, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la cordero que quita los pecados del mundo, se dio una vuelta al Muelle del Pescador, en Veracruz, para checar la ayuda humanitaria que enviaba el gobierno de AMLO a Cuba. El presidente le envió un mensaje solidario al cubano dictador, y le mandó un mensaje a Joe Biden de que retire el bloqueo. Por la noche el cubano dio las gracias al presidente mexicano. Al presidente se le olvidó decirle a Miguel Díaz Canel, dictador, que ya abra el Internet para todos sus pobladores, que no le saque. Los buques Papaloapan y Libertador están listos para zarpar a Cuba, con medicinas y alimentos. Eso está bien, hay que ayudar a esos hermanos cubanos, Biden ha querido ayudarles enviándoles millones de vacunas gratis, como envió a México, pero en la Isla no le devuelven el mensaje, pues la condición es que fuera una brigada internacional a vacunar a los cubanos, nada de que el gobierno lo haga. Ya los conoce. En Coatzacoalcos, el buque tanque José María Morelos, un buque fletado por Pemex lleva 40 millones de litros de gasolina a la Isla, y algún comentarista por allí escribió que si hubiera bloqueo, como cuando se dio en tiempos de JFK y Kruschev, ese barco no pasaría detenido por la poderosa armada americana. Pero a Biden cómo que le vale, ni con la presión de Miami voltea a ver a la Isla, le piden en Florida que envíe un sistema satelital para que les conecten el Internet a los pobladores cubanos, cuando Obama llegó trató de abrir ese ostión y candado difícil de abrir y se dio una vuelta a La Habana con el hermanito Castro, pero llegó Trump y complicó las cosas, la poca apertura que se daba se cerró en su totalidad. La historia de Cuba es interesante, cuando los Castro llegaron ya, y llegaron bailando cha-cha-cha con el Che Guevara, fueron los ídolos del mundo, todos les reconocíamos su valor y grandeza, pero a los 10 años el gozo se fue al pozo y comenzó su fracaso revolucionario y las corruptelas de los hermanitos Castro, y la Isla, que un día le mentaba la madre a los americanos, cayó en las manos de otro imperio, el de los soviéticos, cuando cayó el Muro de Berlín y la Unión Soviética ya no tenía cash, los abandonó, entonces los abrazó otro corrupto, Hugo Chávez y ahí los tuvo manteniéndolos con el petróleo, cuando sobraba, hasta que aquellos también derrumbaron su economía, porque en el comunismo los únicos que no pasan hambre son los dirigentes.

ESA CINTA DE NETFLIX (CUBA LIBRE)

Y para aquellos que quieran conocer un poco de esa historia cubana, prendan la tele y en Netflix está la serie ‘Cuba Libre’, que narra la historia desde la dominación española, hasta su grandeza en el azúcar, cuando fueron el patio de la mafia en tiempos de Fulgencio Batista, su revolución y siendo héroes al lado del Che Guevara y Camilo Cienfuegos, las expropiaciones de los negocios americanos; la Unión Soviética y la CIA, la crisis de los 80s, un buen documental en Netflix en 8 buenos episodios, deben verlo para entender esa historia. A ese pueblo aguantador, es al que hay que darle la premiación de su Numancia (Numancia es el nombre de una desaparecida población celtíbera, española. La ciudad se rindió en el verano de 133 a.C., tras once meses de aislamiento. El hambre había diezmado a la población, que, según la leyenda, se alimentó de carne humana. Muchos numantinos prefirieron poner fin a sus vidas y a las de sus familias antes que caer en manos de sus enemigos. El resto pasó a la esclavitud), como dijo el presidente AMLO, no a los dictadores, que esos siempre comieron bien y tuvieron buenos alimentos y buenas casas y buenos autos, el pueblo sí que aguantó todo, hasta la fecha. En 62 años los han dominado solo tres gobernantes: los hermanos Castro y ahora este pelao. Ya si por ahí se pasan en Netlfix a admirar esa otra cinta, ‘Cómo se convirtieron en tiranos’, pues van a entender cómo a este mundo han llegado locos que han enloquecido tres veces más, porque el poder, lo dijo Kamalucas, un filósofo de mi pueblo, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos.

