Carlos Jesús R. – Arde Veracruz y Gobernador pide a prensa que no mienta

*Matan a mujer secuestrada y al exalcalde de Rafael Lucio

*Mercancía robada en carreteras está asegurada: Cuitláhuac

HORAS DESPUES de aparecer el cuerpo sin vida de la joven Araceli Morales Antonio, de 25 años, quien había sido secuestrada el pasado sábado en San Antonio Atzacan, y por cuyo rescate la familia pagó abultada suma exigida por los maleantes, en una declaración por demás desafortunada y hasta deshumanizada (propia de quienes pierden el piso), el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez -que se esfuerza en ser una copia burda del Presidente Andrés Manuel López Obrador- minimizó el hecho –pese a que la joven mujer fue acribillada a puñaladas y su cadáver localizado en un paraje solitario ubicado entre las comunidades Rincón Grande y Capizayo pertenecientes a Atzacan-, y no obstante los recientes hechos de violencia entre los que abundan homicidios dolosos como el perpetrado contra el ex alcalde de Rafael Lucio, José Allan Libreros Alba la medianoche del martes-. Cuitláhuac, que viaja en camionetas blindadas protegido por medio centenar de “guaruras”, no logra percatarse de lo que ocurre en Veracruz, acaso porque ninguno de los agredidos es miembro de su familia, y acaso por ello no le importa el dolor de los deudos que pierden al hijo o hija –como en el caso de la joven Araceli-, padres, hermanos, abuelos u otros familiares. Al mandatario solo le interesa quedar bien con el mandatario nacional minimizando acontecimientos violentos que trastocan la paz social, mientras que a los funcionarios responsables de la política interna y de la seguridad solo les importa hacer grilla barata, plantándose con sus mejores galas domingueras ante la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum Pardo o la veracruzana por decreto, Rocío Nahle García. Lo demás, como dijera José de Espronceda en su Canto a Teresa: “Brilla radiante el sol la primavera, los campos pinta en la estación florida: truéquese en risa mi dolor profundo, ¡que haya un cadáver más qué importa al mundo!.

Y ES que invita a la reflexión y mueve a coraje la indolencia de quien dice ser el Gobernador del Estado, pero que en los hechos no atiende las actividades propias de su encargo como procurar seguridad y bienestar a los gobernados, al hablar con semejante desparpajo a pocas horas de encontrado el cuerpo asesinado a puñaladas de la joven mujer que había sido boletinada por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas tras su secuestro el sábado, y que por lo visto no fue sacada de la zona sino que la retuvieron, seguramente, en una casa de seguridad del área hasta cobrar el rescate para después arrancarle infamemente la vida, sin que las autoridades montaran algún operativo para dar con su paradero, y como, si el Secretario de Seguridad permite que sus policías vejen a jóvenes y adultos, los golpeen por cualquier motivo, allanen viviendas y hasta cometan ilícitos, mientras el, vestido con sus mejores atuendos, se dedica a hacer grilla, y hasta tiene la osadía de no descartarse para disputar la candidatura a la gubernatura en el 2024 –ahora que la llamada Ley Nahle también le beneficia-, cuando debería estar ocupado de tiempo completo en una responsabilidad que requiere de todo su tiempo y esfuerzo.

LA DESFACHATEZ del Gobernador García Jiménez es de tal magnitud, que a pesar de las evidencias criminales como la quema de negocios que no pagan el derecho de piso, el secuestro de personas por iguales circunstancias o por el cobro de rescate, extorsiones, feminicidios, asesinatos, robos y asaltos con violencia, molesto enfrenta a los medios de comunicación: “yo les pido que no mientan. La situación no es grave y las estadísticas dicen lo contrario”, pero acaso como reporteros deberíamos exhortar a lo mismo al gobernante: no mentir ante la ola de violencia en el Estado.

Y EL asunto es tan grave, que hasta la diputada de MoReNa, Eusebia Cortés Pérez exigirá la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado para que expliquen “porque tanto robo” por parte de las grúas y policía vial, y porque tanto violencia, petición que incluye al director de Tránsito, José Antonio Campos Valencia. Y es que dice que “como legisladores tenemos que solicitar la comparecencia extraordinaria de los funcionarios, pues ya basta de tanto robo de parte de las grúas y policía vial”. También el legislador morenista Magdaleno Rosales Torres, denunció atropellos por parte de Grúas Vázquez y, paralelamente exige la comparecencia de los “servidores públicos”.

AHORA QUE, respecto a la otra violencia, en 10 días van 25 crímenes dolosos y dos feminicidios en el Estado, uno de estos corresponde a una mujer ejecutada la tarde del viernes en la colonia Buenos Aires municipio de Atoyac, hechos ocurridos alrededor de las 17:00 horas en las inmediaciones del templo religioso “La luz del mundo”, en Potrero Nuevo. La víctima fue identificada como Dalila Romero y, que se sepa, hasta el momento no hay detenidos. El otro caso es el de la joven Araceli, de 25 años, encontrada asesinada a puñaladas la mañana de este miércoles, a pesar de que la familia pagó el rescate. Pero Cuitláhuac, emulando rústicamente al Presidente López Obrador, lo que demuestra que ni siquiera tiene una personalidad definida, dice en descargo: “hemos actuado contra las bandas que han estado operando en esta región, hemos coordinado los trabajos con Puebla. Antes esto no existía (antes, antes y siempre antes como justificante de su fracaso), antes no había una mesa en la que pudiéramos coincidir el gobernador de Puebla con Guardia Nacional que antes era Policía Federal. Peor aún, justifica los robos a transporte de carga aduciendo que no se puede culpar de ello a la Guardia Nacional, y ante la insistencia por los asaltos y robos de mercancía en autopistas y carreteras de la zona centro, y en los que hay elementos preventivos que señalan estar impedidos a disparar en esos casos, García Jiménez señala rememorando otra vez a AMLO: “Bueno, ¿entonces quieres que disparen? está asegurada la carga”. Y uno se pregunta: ¿entonces para qué diablos quiere el Presidente que la Guardia Nacional pase a ser dirigida por la Secretaria de la Defensa Nacional si solo serán una especie de aparadores decorativos, y la carga que se roban los bandidos está asegurada?.

APENAS LA medianoche del martes, para amanecer miércoles, en una zona altamente vigilada porque, dizque corresponde al área metropolitana de la capital del Estado, asesinaron de varios balazos al ex alcalde de Rafael Lucio, José Allan Libreros Alba. El ex munícipe fue emboscado y asesinado por un comando armado en camino a su domicilio en aquel municipio colindante con Xalapa, cuando conducía un vehículo color rojo de su propiedad. De los asesinos nada se sabe y acaso el crimen pase a los archiveros de los casos sin resolver de la Fiscalía Estatal pero, en Veracruz no pasa nada, pues el Gobernador ocupado en asegurar su futuro, se dedica a la grilla barata que le asegure impunidad. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

