Carlos Jesús R. – ¡Bendito Dios! AMLO está muy contento con la sucesión

POR SI ACASO…

*Qué importan los muertos, plagios, asaltos y desaparecidos

*Sus “corcholatas” son sabias y lograrán la transformación

CON DIEZ mineros atrapados en las entrañas de la tierra, concretamente en la mina El Pinabete del municipio de Sabinas, Coahuila desde el pasado 3 de Agosto, sin que haya fecha ni posibilidad de rescatarlos pese a la intervención de las fuerzas armadas y de otras instancias internacionales; con 14 marinos muertos y uno gravemente lesionado el viernes 15 de Julio al desplomarse el helicóptero Black Hawk de la Semar en el que viajaban en las inmediaciones de los Mochis, Sinaloa “después de cumplir con la misión de respaldar a quienes ejecutaron la orden de aprehensión contra Rafael Caro Quintero”, según confirmó el titular del Ejecutivo Federal que, por cierto, no asistió a la honras fúnebres de los militares; con 11 muertos y 12 heridos, entre estos un niño y cuatro empleados de una radio, y una veintena de lesionados en una riña perpetrada en una cárcel que desencadenó la violencia en ciudad Juárez; con 15 periodistas asesinados este año en diversos Estados en un País donde el mandatario en turno pareciera ser el enemigo principal de los comunicadores; con 16 mil homicidios ocurridos en el primer semestre del año, la mayoría inmersos en la impunidad ya que en México solo se resuelve el 5 por ciento de esos delitos, siendo Baja California, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Jalisco y Colima, entre otros, los Estados más peligrosos del País; con dos sacerdotes jesuitas asesinados la noche del lunes 20 de Junio en una iglesia de la comunidad de Cerocahui, en el Estado de Chihuahua, junto a un guía turístico que buscaba refugio en el templo cuando era perseguido por personas armadas sin que a la fecha se haya capturado al perpetrador de ese crimen; con miles de levantados o desaparecidos, y con un País que arde, que se consume en violencia porque a la delincuencia hay que dispensarles abrazos y no balazos, ¿se puede en realidad estar “muy contentos y muy tranquilos porque hay relevo presidencial generacional”?.

PUES BIEN, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para quien la vida y la seguridad de los gobernados “no tiene la menor importancia”, ha dicho estar tranquilo y contento, porque cualquiera que sea el candidato en 2024 garantiza la continuidad de la transformación. “Y ahora estoy contento y tranquilo; hay relevo generacional, hay varios que tienen perfil, reúnen condiciones para darle continuidad al proceso de transformación y son mucho muy buenos, y no creo que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Va a haber continuidad con cambio, esa es mi punto de vista, es mi visión” dice un sonriente y ufano mandatario que no persigue a delincuentes “porque tambien son seres humanos”, además de ser resguardo por centenares de militares aun cuando prometió que no usaría guardias de seguridad en el arranque de su gobierno, y a quien parece importarle más la politiquería que cumplir con los mandamientos que le demandan la constitución y las leyes que se ella emanan. Para AMLO los muertos y desaparecidos no cuentan; los feminicidios tampoco, y que decir de secuestros y extorsiones diariamente en el País, lo mismo que asaltos en carretera, a negocios y empresas.

Y AUNQUE AMLO jura y perjura que no tiene una “corcholata favorita”, y hasta narra una anécdota sobre cómo surgió esa denominación a los aspirantes a la candidatura presidencial en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la década de los 70, indica que apoyará al que resulte ganador de la encuesta realizada por Morena, y en ese sentido recomienda mantener las acciones que han dado fuerza y vigor a su administración. Inmerso en la sucesión adelantada refiere que: “hay varias compañeras y compañeros que tienen el perfil, reúnen las condiciones para darle continuidad al proceso de transformación. Son mucho muy buenos, y no creo que la gente quiera que regrese el régimen de injusticias y privilegios (…) Dar continuidad, primero son dos años y si hemos hecho bastante cuando estábamos sentando las bases, imaginen ahora que traemos impulso, tenemos mucha claridad sobre lo que hay que seguir haciendo, cero impunidad cero corrupción y cero lujos en el gobierno», refirió, aun cuando, precisamente lo que prevalece en México es impunidad, y ahí está el caso de la joven Debanhi Escobar, que de no ser por el padre que ha insistido tanto, su muerte habría pasado como si fuera un accidente, cuando la autopsia reveló que fue asesinada, y en las investigaciones han comenzado a emerger “otros datos”, aunque del o los asesinos nada se sabe.

LÓPEZ OBRADOR está satisfecho con las campañas anticipadas que realizan Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón quienes ya se promocionan a nivel nacional, aunque la favorita de AMLO es Claudia y los gobernadores comiencen a promocionarla como ocurre en Veracruz con Cuitláhuac García Jiménez o en Campeche, con Layda Sansores San Román, procedimiento que por donde se observe es violatorio de la ley electoral, aunque, precisamente por ello el Presidente quiere una nueva ley que lo permita todo, y que deje en desventaja a los adversarios. Pero con todo y ello, el gobernante tabasqueño no ha logrado distraer a la población del principal problema que hay en el País: la inseguridad seguida del desempleo y de la deserción escolar que alcanza niveles nunca antes visto, debido a los precios de los útiles escolares y uniformes que en 20 años no se habían visto. HAY UNA crisis motivada por inflación casi 9 por ciento, lo que ha encarecido el precio de los alimentos, de servicios como agua, luz, gas y algunos que prestan instancias privadas como internet, tan necesario para que los jóvenes mejores sus niveles de aprendizaje, pero para el Presidente López Obrador eso es “peccata minuta”, expresión latina que indica que una cosa es poco importante o tiene poco valor, que para ello sigue regalando dinero que es de todos los mexicanos, al mismo tiempo que compromete la consciencia de los gobernados, ya que en el discurso tanto él como los gobernadores de su partido siguen coaccionando el voto argumentando que si MoReNa pierde se acabarían los programas sociales, cuando estos se encuentran en la Constitución, y por ello demanda continuidad al proceso de transformación. “No creo que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Va a haber continuidad con cambio, ese es mi punto de vista, es mi visión”, asume, como induciendo el voto que debe ser libre y secreto, y sin fustigaciones de nadie. En fin, que bueno que el Presidente este muy contento y muy tranquilo porque hay relevo generacional, los problemas pueden esperar. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Sheinbaum como AMLO se pasa ley por el arco del triunfo