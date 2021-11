Carlos Jesús R. – Canibalismo en Morena: perro si come perro

POR SI ACASO…

*Eric reprende a Sergio Carlos pero no a Nahle

*Cesan a Valerio por apoyar a Gutiérrez Luna

ES CURIOSO observar como a dos años y medio del “destape” de quien será el candidato de Morena al Gobierno de Veracruz, los ánimos comienzan a exacerbarse y cada cual busca llevar agua a su molino. Dicen que a rio revuelto ganancia de pescadores, y en ese tenor Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Federal de Diputados decidió zambullirse en las lodosas humedades de Veracruz levantando la mano como probable prospecto, aun cuando toda su carrera política la ha desarrollado en el Estado de México pese a ser minatitleco, según dice, y más tardó en hacerlo que la jauría que cuida una plaza que se rehúsa a perder, se le fue encima a tarascadas. En ese tenor, el pasado 25 de Octubre, tras un encuentro que el acelerado legislador sostuvo con profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se le lanzó a la yugular, y un tanto incómodo, primero aseguró desconocer al legislador, luego lo acuso de provenir del panismo y su esposa del priismo, además de que su trabajo político era en Texcoco, Estado de México, y en seguida remató: “No lo conozco”, lo que evidenció no solo una bofetada para Gutiérrez Luna sino para el propio mandatario que de esa manera reconocía su ignorancia en torno a los actores políticos del momento, pues Sergio Carlos, según se sabe, es presidente de la mesa directiva de la cámara baja del Congreso y, para variar, es de MoReNa, el partido en el que milita, aunque de García Jiménez se podría esperarse todo dado su carácter anodino, además de que sus propios colaboradores lo tienen acotado, tácitamente secuestrado en su propia vanidad, sin permitirle que conozca de cerca el entorno.

LA POSTURA de García Jiménez, que si proviniera de otro gobernante con mayor solidez política hubiera puesto a temblar al impertinente, no hizo ni cosquillas a Gutiérrez Luna que siguió realizando intensas giras y encuentros políticos a lo largo y ancho del territorio Estatal, por lo que analistas lo llegaron a considerar como un aspirante a la gubernatura, a no ser porque el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su pupilo jalapeño y, paralelamente refirió en una mañanera que tampoco lo conocía, y lo refrendó el miércoles cuando recibió en el patio central de Palacio Nacional a los diputados Federales que aprobaron el presupuesto de egresos federales 2022, y entre los presentes no estuvo el dizque minatitleco, no al menos en la foto ni en el presídium, acaso para evitarse algún regaño del Ejecutivo Federal luego de que Cuitláhuac comentara: “nunca lo vi en la lucha social en Veracruz, sé que vino del PAN y su esposa estuvo en el PRI y que finalmente llegó a Texcoco y ahí se vinculó con Morena», y aunque matizó indicando que no le molesta que venga a Veracruz, pues cada quien es libre, si le recomendó que en vez de andar perdiendo el tiempo en giras por Veracruz, se abocara a

sacar adelante la reforma eléctrica del presidente que como bien se sabe, se encuentra atorada por intransigencias de MoReNa.

PERO AHORA es, también, el otro anodino político que arribó a Veracruz impuesto por Rocío Nahle García a la que sirve, colocándose en el cerebro del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez como el Pepe Grillo de Pinocho. Se trata de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el robusto funcionario que quiere demostrar que tiene más poder que el gobernante en turno, y en ese tenor, tras la ignorada que le dio Gutiérrez Luna a García Jiménez se lanza a la palestra y le pide que no se distraiga en temas que no sean los legislativos, y como si fuera su jefe, lo urgió a sacar adelante la Reforma Eléctrica. Los periodistas José Ortiz Medina y Pablo Jair Ortega Eric entrevistaron a Eric Patrocinio Cisneros Burgos que convertido en un “experto” en política respondió a uno de los cuestionamientos: “Dicen que todo el que respira, aspira… Sin embargo, pues no todos tienen, creo, la posibilidad en las preferencias de los ciudadanos veracruzanos. Finalmente eso lo van a decidir en su momento las instancias del partido. Lo que sí puedo decir es que lo que es muy importante, pero muy importante es que cada uno de nosotros atienda su ámbito de responsabilidad, y hoy entiendo que este señor (Sergio Gutiérrez Luna) que yo en lo personal tampoco conozco como veracruzano (y como lo va a conocer si tío Patro ha desarrollado su incipiente carrera en Baja California), atienda una enorme responsabilidad que es la de presidir la Mesa Directiva del Congreso, y en ese sentido tiene una tarea muy importante que sacar adelante, la Reforma Eléctrica, y en eso debería estar concentrado porque lo dice nuestro Presidente (Andrés Manuel López Obrador): ‘quien no cumple con la tarea a la que está asignado y designado y piensa en otras cosas, se convierte en un vulgar político buscachambas’ y eso es lo que tenemos que evitar en la Cuarta Transformación” (se aprendió de memoria el adoctrinamiento).

PERO PATROCINIO no dice lo mismo de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien hasta una “conferencia magistral” dictó en el puerto de Veracruz sin que nadie la criticara, y menos el oportunista funcionario que suele muestrearla en todas partes, en los cafés porteños, en el informe de Cuitláhuac, en restaurantes, en fin, la zacatecana no se distrae, por el contrario, ella si puede hacer futurismo tempranero, mientras que Gutiérrez Luna si se distrae, aun cuando los planes del minatitleco sea cosechar el mayor número de simpatizantes para llegado el momento ponerlo a disposición del mejor postor para seguir medrando en política.

POR LO demás, en este espacio comentamos que existen instrucciones de congelar a todos aquellos, sean políticos, periodistas o agremiados que desde ahora se reúnan con Sergio Carlos Gutiérrez Luna, esto por instrucciones de Palacio de Gobierno, y el primer damnificado ha sido el ahora, ex jefe de prensa del Congreso del Estado, Aldo Valerio Zamudio, quien tras exhibirse con el diputado y su operador en comunicación social y relaciones públicas, Miguel Ángel Luna Modesto, ya fue cesado del cargo pese a contar con el respaldo del Secretario de Educación, Zenyazen Roberto Escobar García que fue quien lo impuso. A Valerio Zamudio no le dijeron ni agua va, solo le indicaron que sus servicios ya no eran necesarios como titular de Comunicación Social del Congreso del Estado, y lo pusieron de patitas en la calle, y acaso muy pronto lo veamos al lado de Gutiérrez Luna y Luna Modesto tratando de construir un sueño “guajiro”. No hay que olvidar que Aldo Valerio, al igual que la ahora síndica electa del ayuntamiento de Córdoba, Vania López González han sido denunciados por el diputado local, José Magdaleno Rosales Torres de intentar extorsionarlo a fin de verse favorecido con publicaciones en los medios de comunicación supuestamente propiedad de los dos señalados, los cuales operan con prestanombres. Vaya canibalismo. OPINA carjesus30@hotmail.com

