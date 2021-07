Carlos Jesús R. – Chávez alter ego de AMLO más que Madero y Juárez

POR SI ACASO…

*Le imita frases y hasta programas como gas bienestar

*El 90% del gas que consume México ya es importado

MÁS ALLÁ de Benito Juárez García (el llamado Benemérito de las Américas) o Francisco Ignacio Madero González (conocido como el Apóstol de la Revolución), a quien realmente admira el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a tal grado que imita sus frases, gestos y hasta sus acciones, es al ex Presidente de Venezuela, el fallecido Coronel Hugo Rafael Chávez Frías. Y es que son las mismas frases y en los mismos términos que en su momento usó Chávez como Presidente de Venezuela las que aplica López Obrador, incluso en posturas populistas como la creación de la empresa Gas de Bienestar que pondrá en marcha dizque para abaratar ese combustible al pueblo de México, como en su momento lo hizo Chávez con la puesta en marcha de la compañía gubernamental Gas Comunal. Aún se recuerda cuando en 2009, el mandatario venezolano dijo: “Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes”, frase que repitió el tabasqueño el 1 de Diciembre de 2018, tras tomar protesta como Presidente de México: “Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes. Soy del pueblo de México”. Pero Chávez también mencionó a los venezolanos aun renuentes durante su gobierno: “O tú estás con la revolución, o estás contra la revolución; o tú estás con Chávez, o tú estás contra Chávez”, y en Junio de 2020, durante una gira por Veracruz, López Obrador dijo una frase semejante a la del venezolano: “No hay para donde hacerse, o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del País”. Otra similitud se remonta a un mes antes de ser reelegido por segunda ocasión, cuando Hugo Chávez mencionó: “Amor con amor se paga, amor con amor se paga. Queriendo decir con esto que estoy consciente del amor con que ustedes me bañan a diario”, expresión que López Obrador retomó el 2 de Julio de 2018, luego de que se dio a conocer su triunfo como Presidente: “Amor con amor se paga. Y así como ustedes me quieren a mí, yo los quiero a ustedes y un poquito más todavía”.

PERO LAS cosas no paran allí. En 1998, durante su campaña para la presidencia de Venezuela, Chávez comentó: “Si por ejemplo yo a los dos años resulta que soy un fiasco, un fracaso o cometo un delito o un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, estaría dispuesto a hacerlo”, y en Mayo de 2018, en un spot para su campaña presidencial, el tabasqueño mencionó una frase semejante: “Me voy a someter a la revocación de mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente”. Pero las similitudes continúan; al igual que Chávez que en su momento creo la empresa Gas Comunal para beneficiar, dizque al pueblo, ahora AMLO anuncia Gasolineras y Gas para el Bienestar. Las primeras están previstas para entrar en operación en localidades del sur de Quintana Roo a fin de vender el combustible a un precio que promete ser más accesible que las marcas privadas, de acuerdo al Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). Se trata, según se explica en un comunicado, de una estrategia coordinada entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Bienestar, el INAES, y Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que personal de las dependencias han sostenido reuniones con autoridades ejidales y han visitado los predios proyectados para la instalación de las estaciones de hidrocarburos por ejemplo en Sergio Butrón Casas, ubicado en la zona de influencia del Tramo 7 del proyecto Tren Maya. Esta comunidad está siendo evaluada por las dependencias federales para poder contar con una Gasolinera del Bienestar, por lo cual en primera instancia se hace la identificación de los terrenos y posteriormente se realizará un estudio de mercado, demanda y viabilidad, apegado a las normas ambientales vigentes, aunque el proyecto se pretende a nivel nacional una vez que pase en proyecto piloto.

PARALELAMENTE, Gas Bienestar será una empresa Estatal que, según se ha informado, ofrecerá tanques conteniendo Gas LP a precios bajos, y se implementará principalmente en la Ciudad de México debido a que en alcaldías como Azcapotzalco e Iztapalapa se encuentran los precios más altos del País. La nueva empresa, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, estará a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Ya estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, ‘Gas Bienestar’ se va a llamar, y se van a vender cilindros de gas de 20 o 30 kilos a precios bajos”, indicó el mandatario, y aclara que lo anterior no significa que las empresas particulares ya no podrán participar en la venta del hidrocarburo, sino que busca que exista una mayor competencia. Y es que según el titular del Ejecutivo Federal, existen cinco grandes empresas distribuidoras que se están quedando con márgenes de utilidad muy altos, que en su conjunto distribuyen casi el 50 por ciento del gas LP en el país, por lo que la creación de esta nueva empresa se debe a que no ha logrado cumplir su compromiso para que no aumenten los precios del gas LP, por ello, el gobierno comprará cilindros, vehículos transportadores y se instalarán gaseras para su operación. Lo que no dice el Presidente es que la mayor parte del Gas LP que se consume en México es importado de Estados Unidos y está sujeto a los precios del exterior.

LA OCURRRENCIA de AMLO, inspirada en Hugo Chavez a quien realmente idolatra, podría no ser tan fácil. Y es que Ramses Pech, analista del sector energético refiere que entre 70 y 80 por ciento del precio final del gas equivale al gasto de operación y al costo del transporte. “Si te quieres meter en un negocio de estos, el problema es la logística para que los tanques lleguen de las plantas a donde se necesite”, y en ese contexto explica que en el País existen unos 20 millones de cilindros de gas, y para que la nueva empresa estatal pueda incidir en el precio del combustible tendría que hacerse de 70 por ciento del mercado. En ese sentido, refiere que Gas Bienestar tendría que invertir millones de pesos en la adquisición de tanques y camiones para su distribución a nivel nacional, costo que deberá absorber el gobierno. El Presidente dice que la venta se realizará con un margen pequeño para los costos de operación, “porque se van a comprar vehículos, se van a poner gaseras o en las instalaciones que tiene Pemex se van a instalar equipos, se va a comprar los cilindros, vehículos”. Pero el analista asegura que el gobierno no podrá subsidiar a la nueva empresa para que su negocio sea rentable, porque tendría que hacer lo mismo con los privados para no crear una competencia desleal. También Paul Alejandro Sánchez, analista del sector energético, consideró la idea como “loable” desde el punto de vista de que el Estado trata de resolver el incremento de un producto básico, pero advirtió que el costo operativo no va a permitir que esto sea rápido ni económico…OPINA carjesus30@hotmail.com

