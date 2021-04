Carlos Jesús R. – Cimientos puestos para alargar periodo de AMLO

POR SI ACASO…

*Primer paso, ampliación de permanencia en SCJN

*Jueces tendrán que demostrar de que están hechos

LOS CIMIENTOS ante una eventual prolongación del mandato constitucional del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2024, bajo los mismos argumentos que esgrimió para ampliar el periodo del Magistrado Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que “es un hombre íntegro, honesto y además ayudaría mucho en la renovación del poder judicial porque urge la reforma al Poder Judicial, (y) si la propuesta prospera no sería algo inmoral, puesto que lo que se quiere es acabar con la corrupción e, incluso, nadie más podría estar en la presidencia de la corte porque la mayoría viene del antiguo régimen”, simple y llanamente ya están puestos. Y es que si bien el mandatario nacional tiene en la SCJN a incondicionales como la ex titular del SAT, Margarita Ríos-Fajart, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, por solo citar algunos, AMLO simple y llanamente no confía en ellos, ni siquiera en sus aliados en el Consejo de la Judicatura Bernardo Bátiz Vázquez, Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica de Gyvés Zárate, y en franca descalificación argumenta que algunos de los primeros al frente de la Corte sería más de lo mismo, algo gravísimo porque tácitamente hay un ofensa a integrantes de otro poder, peor si él los impuso. El Presidente se erige, por lo tanto, en intachable, incólume, incorruptible, y bajo esos argumentos en 2024 podría decir que no hay nadie que dé continuidad a su guerra contra la corrupción, ni siquiera Marcelo Ebrard o Ricardo Monreal Ávila (a cuyo hermano David ya le dicen el “mano larga” tras tocar las asentaderas de una candidata a alcaldesa en Zacatecas, y muy a pesar de lo anterior, la dama para no perder la posición lo defiende y ensalza, mientras que un legislador Federal de MoReNa es denunciado por abuso sexual de un menor, lo detienen, lo liberan por su fuero y hasta vota a favor de la Ley de los Hidrocarburos, aunque poco puede esperarse cuando a Félix Salgado Macedonio lo denuncian cinco mujeres por abusos sexual y el Movimiento de Regeneración Nacional lo defiende como aspirante a la Gubernatura de Guerrero, y el dirigente nacional, Mario Delgado Carrillo hasta encabeza mítines contra el INE, cuando el responsable de que el guerrerense fuera sacado de la jugada fue, precisamente Delgado Carrillo por no entregar los informes de la precampaña a tiempo.

COMO FUERA, con 17 votos a favor –de aliados que hacen todo lo que les ordena el Presidente López Obrador, vaya o no contra la Constitución-, 13 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de reforma al Poder Judicial, argumentando que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar es el único que puede llevar a cabo la implementación de la Ley Orgánica al Poder Judicial de la Federación. Bajo ese argumento, los grupos parlamentarios de la Cuarta Transformación aprobaron, en sus términos, la minuta que contiene el artículo transitorio que le amplía el mandato por dos años al frente del Consejo de la Judicatura Federal, lo que sienta un peligroso antecedente llegado el momento, algo que nos pondría conducir a dictaduras como la de Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, lo que también se enfrenta en algunas naciones africanas y árabes, donde el imperio de la bota es la que determina los mecanismos a seguir en materia de gobierno.

FUE EN vano que diputados de oposición exigieran a la 4T retirar el artículo transitorio para avalar por consenso el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, pues es inconstitucional que un artículo transitorio esté por encima de la Carta Magna, aunque el lunes pasado el Presidente López Obrador, en franco desconocimiento del derecho pero, sobre todo de la Constitución, haya dicho que “es constitucional la ampliación, pero eso lo van a decidir en la cámara de Diputados (como si sus legisladores fueran juristas). Mi opinión ya la externé, es que el ministro presidente es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del poder judicial porque urge la reforma al Poder Judicial”. Fue clara la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña cuando señaló que todo lo bueno que tiene la minuta se echa a perder con el transitorio, y agrega que no pueden permitir tal atropello a la democracia, lo que anticipa acciones de inconstitucionalidad que caerán en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, y ahí se verá si es un ente incorruptible o de plano ya se puso al servicio del Ejecutivo como ya lo hicieron sus grupos en el Legislativo debido a la mayoría que profesa MoReNa. Y es que le asiste la razón cuando argumenta que “las leyes no deben ser diseñadas para una persona, y no tiene que ver porque me caiga bien una persona, Zaldívar debería pronunciarse sobre esta triquiñuela”, dice la perredista, aunque el ministro Presidente ha dejado correr las aguas dejándose querer por López Obrador, que aunque jure y perjure que no, no se descarta que decida prolongar su mandato en 2024 bajo el argumento de que solo él y nada más que él es capaz de combatir a la corrupción, aun cuando en su entorno se han escrito muchas páginas de corruptelas de personas ligadas a su persona, incluida su prima hermana.

EL MENSAJE es velado pero constituye una advertencia: “Si para que leyes para combatir la corrupción y el nepotismo se lleven a la práctica se requiere que el actual presidente de la Suprema Corte continúe dos años más, porque es garantía de los cambios que se realizarán, doy mi visto bueno”, y agrega: “Es fundamental la reforma (al poder judicial), no puede haber jueces ni magistrados al servicio de grupos de intereses creados (refiriéndose a quienes le han echado abajo la Ley de la Industria Eléctrica y otras aprobaciones inherentes a PeMex o la generación de energía), de los potentados, y no al servicio del pueblo (…) si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y si así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy totalmente de acuerdo porque no se nos va a volver a presentar una oportunidad así, si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo”.

ACTO SEGUIDO se lava las manos (yo no ordeno a nadie) y concede todo el crédito a sus “sesudos” diputados que se han distinguido por legislar a ciegas, aprobando todo lo que les ordena el Presidente, aunque, posteriormente jueces responsables y conocedores del imperio de la ley echen abajo las ocurrencias de Rocío Nahle, Manuel Bartlett Díaz y del mismísimo Presidente, más recientemente con el pretendido padrón de usuarios de telefonía móvil, algo que no tiene más argumento que el espionaje y control de las personas cuando se tornen contestatarias, ya que como bien se ha dicho, los delincuentes no van a usar celulares registrados para cometer fechorías, y solo va a provocar el Gobierno un incremento en los robos de teléfonos a ciudadanos pacíficos que si no denuncian inmediatamente, podrían verse en problemas. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

