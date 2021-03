Carlos Jesús R. – Como basura entrega FGE restos humanos a madre

POR SI ACASO…

*Intentan desviar atención con renuncia de bola ocho

*Otro “borrego”: que se va Cuitláhuac y llega Gloria

DE NO haber sido por las evidencias fotográficas plasmadas por indignados colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, tal vez nunca habría trascendido la ausencia de humanidad de instancias como la Fiscalía Regional de Las Choapas y de la Sub-unidad de Procuración de Justicia del mismo lugar cuyos titulares ordenaron la entrega de restos humanos a una mujer que correspondían a los de su hijo desaparecido, pero no en un ataúd –como ordenan los protocolos- sino en bolsas de basura, lo que evidencia que este gobierno rupestre e indolente el dolor humano le tiene sin cuidado el dolor ajeno. Los hechos ocurrieron en el sur del Estado, y fue gracias a la difusión que se dio en los medios de comunicación como hubo reacciones 24 y 48 horas después, las primeras por el chile de todos los moles, Eric Patrocinio Cisneros Burgos que indicó, cuando la noticia alcanzó cadena nacional, que se aplicarían sanciones, un trabajo que correspondía hacerlo a la Fiscal Verónica Hernández Giadáns que apenas este lunes dio la cara. El secretario de Gobierno habría dicho el domingo que se trata de “un procedimiento interno de la Fiscalía que tendrá que hacer su revisión y quien resulte responsable, estoy seguro de que se aplicarán las sanciones correspondientes”, pero aprovechó para defender a su protegida: “se trata de un responsable y no de la institución. No fue la Fiscalía, fue un Fiscal para no generalizar”, cuando las voces de los colectivos para exigían la testa de la tuxtleca por tanta y semejante indiferencias que no es la primera vez que patentiza a esos grupos, a los que se rehúsa recibir para evitarse tragos amargos.

FUE HASTA este lunes cuando la Fiscal reconoció el “error” (que más que error es un horror y salvajada en el que se demuestra el desprecio por la vida y los muertos), y en ese tenor, como si con ello solucionara el trago amargo de la madre de recibir el cuerpo de su hijo en bolsas negras de basura –como acostumbra dejarlos la delincuencia organizada- anunció cambios en las oficinas de la Fiscalía de Las Choapas. Ya desde el viernes, el Colectivo “Madres en Búsqueda Coatzacoalcos” había exigido la testa del fiscal regional Lenin Juárez Jiménez y del encargado de la sub-unidad de Procuración de Justicia, Alberto Torres Medina, por hacer entregado los restos humanos sin trato digno, en bolsas oscuras para basura como si fueran integrantes del crimen, y ante las evidencias que gracias a las fotografías publicadas no pudieron ocultar, tuvo que doblar las manos y entregar cabezas de subordinados que no son sino el reflejo de sus superiores, de un grupo de funcionarios arribistas a quienes no les interesa Veracruz ni los gobernados, y que solo están en ciertos espacios para ejercer poder, aunque ni siquiera comprendan que es este en el ámbito institucional.

LOS HECHOS han alcanzado tal nivel de crítica en todos los ámbitos, que ante lo inocultable, desde Palacio de Gobierno se filtró una información para desviar la atención: que el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos –a quienes sus malquerientes prefieren llamar el “Bola Ochoa-, dejará en unos días más el Gobierno del Estado, o más bien, dejará de formar parte del Poder Ejecutivo para buscar una candidatura a la diputación local por Cosamaloapan para hacerse cargo del Congreso del Estado en la próxima legislatura, y hasta incluso –en la misma filtración engañabobos- se dice que por ese motivo el hijo de Fidel Herrera desistió de particular por Cosamaloapan, como si este señor, Cisneros fuera una lumbrera de popularidad en la zona, aun cuando compitiera con todos los recursos del Estado. Y así como se ha hecho en otras circunstancias que han buscado desviar la atención, se dice que gane o pierda, será una salida decente para el funcionario a quien el 99.9 por ciento de integrantes del gabinete ven con malos ojos por su actuar con cierto tufo mafioso, salvo la Fiscal General del Estado a la que defiende como Clodomiro “El Ñajo” cuando le pregunta: “Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Y responde: “Me defiendo, me defiendo como gato panza arriba”.

VAMOS, PARA darle más consistencia al filtro que le hacen a un periodista que ya está de retorno en el puerto de Veracruz, le dicen que pasando las elecciones se va, también, Cuitláhuac García Jiménez como secretario del Bienestar, algo que de verdad mueve a risa, aunque en este Gobierno de la deformación, perdón, transformación todo puede suceder por los riñones del Presidente López Obrador que, como ha quedado de manifiesto, se ha tornado caprichoso, obcecado y virulento cuando las cosas no le salen como las planea, y peor aún, que quien lo sustituiría en el cargo sería, ni más ni menos que la Senadora Gloria Sánchez Hernández que, a decir verdad, sería la versión segunda remasterizada de Cuitláhuac García Jiménez, y acaso la sepultura para un Estado que lo tiene todo, hasta malos Gobernantes que le impiden crecer.

PERO VOLVIENDO al tema inicial, Verónica Hernández Giadans salió ¡por fin! a decir esta mañana que, “como Fiscal General quiero informar de los hechos denunciados justificadamente por el colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, por lo que he instruido cambios en la subunidad integral de procuración de justicia en las Choapas Veracruz, designando como fiscal encargada a la licenciada Jessica Lisbeth Orosco Presenda, y se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas y se ha aperturado (se escucharía mejor iniciado) la carpeta de investigación FGE/FIN/16/2021 para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la ley general de víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación. Como es nuestra obligación, en la Fiscalía general nos regimos bajo una actuación objetiva y en defensa de la legalidad y el interés público, y no será la excepción en este caso en donde fueron violados los protocolos avalados por instancias federales y estatales que de acuerdo con la ley y respeto a los derechos humanos de las víctimas se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas”. LO DEMAS fue bla bla bla; lo cierto es que la señora se tardó en salir a la palestra, como se tardan todas las carpetas de investigación a cargo de la fiscalía, e insistimos, de no ser por las gráficas que fueron difundidas del doloroso evento donde una madre observa sentada en una banca los restos de su hijo en bolsas de basura, esto habría quedado en la impunidad. La Ley General de Víctimas contempla que las familias tienen el derecho a una restitución digna de los seres queridos a quienes buscan. Por otro lado, se debe considerar que la reparación hacia las víctimas y sus familias incluye la posibilidad de enterrar en las mejores condiciones y con dignidad a sus familiares, lo que implica forzosamente, que las autoridades traten dignamente a las víctimas directas e indirectas, pero en Veracruz, por la decidía del Gobierno todo puede suceder…OPINA carjesus30@hotmail.com

