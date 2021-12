Carlos Jesús R. – Con revocación AMLO “sopesa” probable reelección

Militante del partido desde su adolescencia

Apoyó la planilla encabezada por Federico Salomón

El presidente del CDE del PAN nombra al coordinador en el Congreso

Por Miguel Ángel Cristiani González

La diputada del PAN por el puerto de Veracruz, Verónica Pulido Herrera se reunió con el grupo de periodistas de los 10 y habló sobre los asuntos de la elección interna del Comité Directivo Estatal, sobre su participación como legisladora dentro del Congreso del Estado y sobre la resolución que se tendrá que dar en los próximos días, para determinar quienes encabezarán a los panistas veracruzanos.

“Tenemos que ser responsables, de que el partido, si ya a nivel nacional gobernó, a nivel estatal también, la ciudadanía necesita tener un partido fuerte, un partido que genere confianza, para que nos vuelvan a dar el voto.

Si alguien no piensa así, pues no está siendo responsable, los panistas que queremos realmente al partido en la participación ciudadana, no nada más para ejercer el poder, sino como parte de ser esa oposición responsable, que tenemos actualmente, necesitamos de la unidad.

Un partido -ya lo hemos visto- es un partido que electoralmente la gente no le gusta la división y que entonces nos dan el voto de castigo y no somos una oferta como partido, para poder tener la aspiración de tener el voto ciudadano.

Les pongo como ejemplo, la zona Veracruz-Boca del Río, cuando uno trabaja, hay estructura, el partido, ahorita en esta elección con toda y la maquinaria que tiene Morena a través del gobierno, nosotros nos mantenemos azules.

Yo creo que ahorita es una oportunidad, ganó ya una planilla encabezada por Federico Salomón como secretaria lleva a una mujer de trayectoria en el PAN como lo es la senadora Indira Rosales y muchos integrantes de la planilla son integrantes del partido, son gentes de diferentes partes del estado.

Escuché las propuestas de ambas planillas y por ejemplo en el caso que en su momento se registró Tito Delfín, escuchar a Indira y ver que su propuesta es de unidad, de ser un partido de oposición, un partido que señale lo mal que se hace en el gobierno, que es lo que siento que ha faltado como partido.

Creo que es natural, estamos en política y siempre cuando no gana tu candidato, hay quien no se siente a gusto.

Lo primero, es que acabó una elección, nosotros siempre nos hemos regido por los estatutos, los reglamentos del PAN y hay una convocatoria, dentro de la cual está el procedimiento.

Ahorita la Comisión Organizadora Electoral entrega la constancia, porque hacen la cuantificación o el cómputo de todas las casillas que se pusieron en el estado y se entrega la constancia y la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional es quien dará la validez de la elección.

Ante eso, precisamente con la parte legal y los procedimientos, la planilla que encabeza el doctor Joaquín Guzmán tendrá los tiempos y su derecho si así lo ve de hacer su impugnación, el procedimiento lleva su causa, que es el esperar la validez de la elección.

La convocatoria salió y hay una parte siempre en todas las convocatorias del PAN que dice que hay situaciones que están sujetas a modificación, que no estén en la convocatoria dictadas por la Comisión Nacional Permanente.

El cambio del candidato a la presidencia está muy claro en la convocatoria y no solo en esta, sino en todas las convocatorias del PAN se establece que la Comisión Permanente, es el ente encargado de resolver cualquier situación, que en este caso fue el cambio de alguien de la planilla.

Al responder a la pregunta sobre ¿cuál va a ser el roll de la diputada Verónica Pulido en la actual Legislatura?

La diputada panista comenta: Va a ser el mismo que he tenido desde el 5 de noviembre, yo soy una mujer hecha en Acción Nacional, conozco los estatutos, respeto los principios del partido y desde esa perspectiva, una de las facultades de la dirigencia estatal, es el nombrar al coordinador de los diputados locales, el 4 de noviembre, en ese momento el que estaba de presidente nombra a mi compañero Othón como coordinador y desde ese momento, desde que tomé protesta, yo he respectado todas las reuniones que ha convocado, he asistido a las reuniones previas, a todo siempre he acudido.

Por eso digo que no va a cambiar, quien esté de coordinador mi postura va a ser igual, trabajar con ese compromiso por esa agenda legislativa que tiene el PAN desde nivel nacional, como la agenda legislativa que tenemos como diputados locales”.

Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño advierte que hay que seguir con atención el futuro próximo y el lejano de la diputada panista por el puerto de Veracruz, Verónica Pulido Herrera, luego de que haya cambios en la directiva del Comité Estatal del PAN y el nuevo presidente tenga la facultad de nombrar Coordinador-a de la bancada azul en el Congreso y en un futuro próximo, hasta puede aparecer en las boletas electorales del municipio que representa.

