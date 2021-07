Carlos Jesús R. – CoVid-19: urgen medidas drásticas contra turistas

POR SI ACASO…

DEFINITIVAMENTE EL Gobierno del Estado, de la mano del sector salud e instancias policiales, tendrá que tomar medidas drásticas para contener la ola de CoVid19 que coloca a Veracruz entre 10 Estados donde la Pandemia no cede, por el contrario, sigue en aumento, y como no si en zonas turísticas como Veracruz y Boca del Río –por solo mencionar algunas- las personas ya se dieron de alta y conviven en el malecón, en restaurantes y centros nocturnos sin mayor protección y, lo peor, es que gerentes y propietarios de esos sitios no asumen acciones con tal de no perder clientes e ingresos. Para colmo, Veracruz es paso obligado de migrantes que son trasladados sin mayor protección por polleros que arriesgan sus vidas en muchos casos, desde el transporte en camiones donde podrían morir de asfixia y hambre, hasta contagiados de CoVid19, y un ejemplo ocurrió la semana pasada en el sitio conocido como La Martinica en el municipio de Banderilla, donde varias decenas de centroamericanos fueron intervenidos y, ¡vaya sorpresa!: la mayoría sino es que todos presentaban cuadros de la Pandemia, y aunque algunos ya iban de salida, otros estaban activos por lo que fueron llevados al Centro de Especialidades Médicas del Estado, donde los espacios son escasos ante el rebrote del coronavirus que sigue avasallando a una Entidad que requiere acciones drásticas para que la población y turismos que la visitan cumplan con los requisitos que establece la ley en materia de salud

PERO LEA usted: de buena fuente se nos informa que los centroamericanos intervenidos en La Martinica, como si el Gobierno del Estado tuviera la culpa de la irresponsabilidad de no cuidarse, convirtieron el fin de semana en un muladar al CAEV, sobre todo el área de medicina interna, dónde los indocumentados que están en cuarentena pedían todo tipo de lujos en los alimentos que les otorga el nosocomio, ya que si no les gustaba la comida –que es para enfermos y no para comensales de restaurantes caros-, la arrojan al piso lo mismo que el agua de Jamaica y atoles que les proporcionan en la dieta alimenticia. Ellos quieren coca cola, la clave abierta del internet para estar en contacto con sus familiares, mientras que el arroz lo arrojan al piso a manera de protesta, situación tiene en el hartazgo al personal de este nosocomio que se preguntan ¿y quién ordenó que a los contagiados los llevaran en su totalidad a ese sitio?.

EL COVID19 sigue expandiéndose, a tal grado que la semana pasada se confirmaron 68 mil 637 casos en el País, y solo el domingo se reportaron 4 mil 438, por lo que en total suman 2 millones 659 mil 137 afectados, según los registros de la Secretaría de Salud, y esta semana epidemiológica 27 comienza con un incremento de 37 por ciento de casos en la curva epidémica. Hasta el domingo había 85 mil 512 estimados activos, que representan 3 por ciento del total y se presentaron durante los últimos 14 días. En tanto las defunciones ascienden a 236 mil 331, lo que significa 91 más de las reportadas el sábado, y entérese usted: Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Querétaro, en conjunto, conforman más de dos tercios de todos los casos acumulados registrados. De los casos activos, las entidades que acumulan la mayor cantidad son la Ciudad de México, con 28 mil 766; el estado de México, 7 mil 491; Sinaloa, 4 mil 2; Jalisco, 3 mil 808, y Nuevo León, 3 mil 579.

Y UNO se pregunta: ¿Qué están esperando las autoridades para asumir acciones drásticas para obligar a la población a reducir la movilidad, incluso a tiendas de auto abasto u supermercados, pues es común observar ahora que toda la familia acude a esos lugares en conjunto: padres, hijos, y si se puede hasta los abuelos, lo que constituye un verdadero riesgo ya que si bien algunos centros tienen medidores de temperatura, no todos se la checan además de que el uso de gel antibacterial no es lo suficientemente poderoso como para evitar contagios. Y es que el Estado, hasta la noche del domingo presentaba 11 mil 609 casos Sospechosos –que constituyen un riesgo para quienes les rodean-; 71 mil, 611 casos confirmados sin considerar aquellos que se atienden por su cuenta y 10 mil 346 defunciones.

PERO VOLVEMOS al principio: en Veracruz no existen acciones concretas para impedir que la gente siga llevando una vida normal, como si no existiera el riesgo del Coronavirus, y en ese tenor lo contagios se dispararon, muy a pesar de que la Entidad ya estuvo en semáforo verde, gusto que duró muy poco ante la excesiva tolerancia del Gobierno de no asumir acciones claras contra quienes incumplan el uso del cubrebocas y gel antibacterial, y bastaría que inspectores de salud se dieran una vuelta por el malecón desde Veracruz hasta Boca Río, y visitara algunos restaurantes de los llamadas caros (nosotros lo hicimos en plan de supervisión no porque seamos asiduos) y pudimos constatar como el convivio entre comensales sigue sin respetar la sana distancia y sin exigirles las medidas de protección necesarias, porque no se trata únicamente de la vida de quienes no respetan las restricciones sino del resto de las personas que tienen que atenderlos como meseros, capitanes y hasta los valet parking entre muchos otros.

POR ELLO la exigencia de que el Gobernador se ponga las pilas y deje a un lado las ocurrencias que le ganan popularidad en todo el País y fuera de este, como en aquello de ufanarse porque los baños de las gasolineras ya no cobran el servicio, lo que atribuye a un logró de la cuarta transformación, situación que le despertó burlas y criticas ya que no faltó los que consideraran que al mandatario Estatal le faltan dos gramos de cacumen. En fin, es lo que tenemos y debemos padecerlo con estoicismo, pues como decían los viejos del pueblo cuando la mujer le salía retobada y contestona: es el castigo que me mando Dios y tengo que aguantarlo.

POR FORTUNA anuncia el respetuoso y democrático mandatario que debido a la veda electoral suspenderá sus conferencias de prensa, lo que ha metido en un verdadero brete a la sociedad que ahora tendrá que retomar los programas de El Chavo del Ocho o el Chapulín Colorado para entretenerse, pero acaso ni el fallecido Roberto Gómez Bolaños le llegue a los talones al Gober Cuitl en eso de aflojarnos la carcajada por las puntadas que tiene, y que lo convierten en un prospecto para interpretar a esos personas que hicieron historia. Bien por el Gobernador que ahora torturara a su pueblo suspendiendo sus chistosas conferencias. OPINA carjesus30@hotmail.com

