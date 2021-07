Carlos Jesús R. – Cuitláhuac baila mientras Veracruz se desangra

POR SI ACASO…

*Presunto asesino de dos niños detenido y liberado

*Zona centro culpa a policía Estatal de asesinatos

EL JUEVES pasado circularon videos en redes sociales en los que se observa al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez bailando salsa en el auditorio nacional acompañado de una dama. Celebraba los 3 años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, y el jalapeño se divertía como cubano en día de fiesta, con la consciencia tranquila, mientras Veracruz se teñía de sangre una vez más, ya que el miércoles 30 de Junio un varón fue ejecutado en el lugar conocido como la ex Hacienda de la comunidad Guadalupe, La Patrona, en Amatlán, siendo identificado por sus familiares como Pedro Antonio N, vecino de La Toma, además de que dos agentes de tránsito de Tezonapa fueron detenidos achacándole el crimen de un elemento de Fuerza Civil. Los restos mortales de Pedro Antonio fueron encontrados en avanzado estado de descomposición entre unos cañales, y a simple vista el cadáver presentaba un orificio de bala en la frente y tenía las manos atadas con cinta, por lo cual se especula fue ejecutado y tirado en el lugar. Al día siguiente de aquello, la gente salió a protestar contra la policía Estatal a la que atribuye una serie de acontecimientos violentos y abusivos, como la incursión a varias viviendas de la zona a cuyos habitantes golpearon dizque en busca de evidencias de que ahí esconden a delincuentes, algo que no fue probado pero, mientras tanto, los vecinos de las casas allanadas recibieron severa golpiza, y hasta afirman que los uniformados los despojaron de dinero y otros bienes. Y es que habitantes del municipio de Omealca, en la zona montañosa central, realizaban bloqueos carreteros y protestas por supuestos abusos cometidos por elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, aun cuando la SSP indicó que las manifestaciones son –como ya se dijo- en respuesta a la detención de tres sujetos, entre ellos dos policías de tránsito municipal de Tezonapa, presuntos responsables del asesinato de un oficial.

COMO FUERA, el viernes, mientras el Gobernador García Jiménez seguía festejando y haciendo lo único que sabe hacer; bailar para no pasar inadvertido y ser el centro de atención, vecinos de la zona centro arreciaron las protestas, y eso hacían cuando se desató una balacera que ahora la policía Estatal atribuye a un buscado delincuente, mientras la población culpa a los uniformados y en la refriega, dicen, un niño de 13 años y un adolescente de 15 fueron asesinados. Seguridad pública insiste en que fue durante el fuego cruzado, pero los familiares aseguran haber visto como los uniformados dispararon directamente a los menores que lavaban el auto de un familiar que se salvó de milagro al tirarse pecho tierra, hechos ocurrido en la avenida 5 y calle principal. Y esto ocurrió el viernes pasado, y es la fecha que el mandatario Estatal no da la cara; vamos, ni siquiera ordenó que los gastos funerarios de los niños corrieran a cargo de su Gobierno, por el contrario, se hizo el desentendido, como lo ha hecho en todos los órdenes que le corresponde atender.

PERO SEGÚN el Movimiento de Regeneración Nacional, no pasa nada, y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus acostumbrados chistoretes dice que él tiene otros datos cuando le recuerdan que en su gobierno ha habido más muertos que con Felipe Calderón, y culpa al pasado por haberle heredado un País incendiado, con arraigadas complicidades entre los grupos fuera de la ley y, ahora, ex funcionarios de Gobierno, y vuelve a la misma cantaleta de acusar al ex presidente panista y todos los Gobiernos que le antecedieron, pues él esperaba que le dejaran una administración color de rosa, algo parecido a “Villa Quién”, ciudad ficticia creada por Theodor Seuss Geisel, bajo el nombre del Dr. Seuss. “Villa Quién” apareció en el libro “¡Cómo el Grinch robó la Navidad!”. Por cierto, en ese pueblo el único que no celebra la Navidad es El Grinch, un ser verde, peludo y amargado con un corazón dos tallas más pequeño de lo normal, que detesta la Navidad y a los Quién y vive solo en una cueva en lo alto de una montaña al norte de Villa quién junto con su perro Max. Todos los Quién le temen y no quieren saber nada de él (cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia). Y es que El Grinch tiene un pasado trágico que no supera.

PERO VOLVIENDO a la realidad, mientras el Gobernador bailotea tratando de que lo contrate Hollywood para la segunda parte de Vaselina o Fiebre de sábado por la noche, en Veracruz elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado agredieron a cinco periodistas originarios de Nanchital y Coatzacoalcos que cubrían un operativo de desalojo en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura de Moloacán (aclaramos, no todos los policías deben ser descalificados pues aún quedan buenos elementos por fortuna). La agresión fue tal, a macanazos, patadas y amenazas de muerte, que reporteros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se manifestaron el domingo para solidarizarse con sus compañeros del sur, en protesta por las agresiones que sufrieron, y con pancartas en mano los comunicadores de diversos medios informativos protestaron frente al Centro de Control C5 para exigir, también, justicia por las agresiones sufridas en los desalojos de Nuevo Teapa y Amatlán de los Reyes. La Red Veracruzana de Periodistas llamó a los elementos policiales a respetar la libertad de expresión y el trabajo de reporteros, reporteras, fotógrafos y camarógrafos. También la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) reprobó la agresión física que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública cometieron contra cinco comunicadores durante un operativo de desalojo en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa. Pero de lo anterior, Cuitláhuac ni por enterado se da, aun disfrutando su rotundo éxito que sin duda superó, incluso, a Adalberto Martínez “resortes” en sus mejores tiempos.

A GARCIA Jiménez no le interesa que en la región de Tezonapa se siga viviendo una situación de tensión luego de que el viernes la policía Estatal y Fuerza Civil entraron a la comunidad de Cruz Tetela y quemaron al menos tras casas, supuestamente por ser de los autores del homicidio contra un elemento de Fuerza Civil, Eduardo N, ocurrido el 30 de junio. Se maneja que fueron detenidos dos oficiales activos de Tránsito Municipal de Tezonapa y otro hombre, quienes fueron interceptados por elementos policiacos y de la Guardia Nacional en la calle Santa Cruz, de la colonia El Silbato, municipio de Tezonapa, a donde llegaron para atender una llamada de emergencia al 911 que reportaba la presencia de hombres armados. Por su detención ha habido manifestaciones y, hasta donde se sabe, la población se está reagrupando para tomar carreteras en la zona centro, hartos de los abusos policiacos que, como ya se dijo, cobraron la vida de dos inocentes que ahora le quieren colgar a Gregorio Arenas Rosas, un jefe delincuencial que opera en la zona, y que en 2020 fue detenido, pero una juez, Ileana Hernández García dejó en libertad en menos de 60 días pese a sus antecedentes, aunque los morenos digan que no son como los otros. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

