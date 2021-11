Carlos Jesús R. – Cuitláhuac regresará por subejercicio 5 mil millones

POR SI ACASO…

*Lo curioso y grave es que siga endeudando al Estado

*Dinero retornado es la cuota que les impone el centro

EN VISPERA de que el Gobierno del Estado contrate un nuevo crédito por 1 mil 800 millones de pesos para poder cerrar el año y cumplir con el pago de salarios y aguinaldos de la abultada burocracia, bien vale la pena leer al acucioso periodista sureño, Roberto Sosa quien alerta que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez estaría a punto de regresar a la Federación más de 5 mil millones de pesos que no se ejercieron en el actual ejercicio fiscal, pese a las grandes necesidades que tiene el Estado y los veracruzanos, sobre todo en materia de medicamentos para niños con cáncer, reparación de carreteras y caminos y acondicionamiento de escuelas para un retorno seguro como pretenden las autoridades. Dice el colega, sin embargo, que a dos meses de que concluya este año, dependencias del Gobierno de Veracruz, no han concluido con las licitaciones y asignación de contratos de obra, por lo que el gasto en inversión pública del ejercicio 2021 presenta severos atrasos que acabarán nuevamente en un escandaloso subejercicio, por lo que tendrán que reintegrar el dinero no ejercido durante el año 2021 a la Tesorería de la Federación, algo que ha ocurrido también en 2020, como parte de la contribución de García Jiménez a los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador para que siga comprando consciencias mediante la entrega de dinero que es de todos los mexicanos, pero que se acredita como suyo para pasar a la historia como el mandatario más bondadoso, muy a pesar de que lo hace con sombrero ajeno.

Y ES que de acuerdo al reporte del tercer trimestre de 2021, al analizar el avance financiero para cada dependencia ejecutora, el cual se distribuye en once entes, se advierte que al igual que en los años 2019 y 2020, en este 2021 el Gobierno de Cuitláhuac García dejará miles de millones de pesos sin ejercer en beneficio de los más de 8 millones de ciudadanos veracruzanos. De esa manera, de los 10 mil 803 millones de pesos para obras asignados a la SIOP, se tiene pendiente por ejercer 5 mil 847 millones, es decir, el 54.1 por ciento del presupuesto 2021. En ese contexto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas apenas ha ejercido 2 mil 166 millones 687 mil 945 pesos, es decir el 49.8 por ciento y le quedan pendiente 2 mil 181 millones 952 mil 914 pesos del dinero presupuestado para este año. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca lleva ejercido 130 millones 537 mil 943 pesos, lo que equivale al 47.2 por ciento, y le queda pendientes 146 millones 147 mil 943 lo que representa el 52.8 por ciento. En esas circunstancias se encuentra el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz que también presenta atrasos en la ejecución del recurso, pues le falta ejercer más de la mitad del dinero que se le entregó; a la fecha lleva gastado 44 millones 271 mil 250 pesos, lo que equivale al 40.9 por ciento y tiene pendientes 641 millones 158 mil pesos, lo que representa el 59.1 por ciento. La Comisión del Agua del Estado de Veracruz ha invertido en obras 849 millones 931 mil 999 pesos, lo que apenas significa 39.8 por ciento de su recurso, teniendo pendientes 1 mil 283 millones 876 mil 576 pesos, lo que le representa el 60.2 por ciento.

CON TODO y ello, el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez sigue pidiendo créditos a diestra y siniestra, ya que como bien se sabe, la larga cadena de préstamos solicitados por la actual administración estatal inició en Diciembre de 2018, cuando a los pocos días de llegar al poder pidió un crédito bancario por 2 mil 500 millones de pesos; luego, en diciembre de 2019 el monto que solicitado fue por 2 mil 400 millones. En diciembre del 2020 pidió 1 mil 800 millones de pesos y para este diciembre de 2021 será también por un monto de 1 mil 800 millones de pesos, lo que deja en evidencia que algo no está marchando bien, ya que no hay manera de justificar el presupuesto cuitlahueco, pues no existen infraestructuras visibles, en tanto el mandatario y sus colaboradores comen en fondas pueblerinas, o eso aparentan para mandar un mensaje de falsa austeridad.

HACE UNOS días dimos cuenta del comunicado de Mayo del Observatorio de las Finanzas Públicas y Desarrollo Regional que establece que hasta ese momento la deuda pública de Veracruz registraba un monto total de 48 mil 358 millones, constituida por 42 mil 976 mdp de deuda bancaria directa, 3 mil 382 mdp de dos bonos cupón cero y un crédito recientemente aprobado (enero 2021) por el Congreso del Estado por un monto de 2 mil mdp, lo que representa un incremento de 2 mil 644 mdp comparada con el valor registrada en septiembre de 2018, cuando alcanzó un valor de 45 mil 714 mdp. Pero el incremento de la deuda pública persiste aún si se considera únicamente la deuda bancaria directa efectivamente contratada, es decir, si no se toma en cuenta el valor de los dos cupones cero y el monto aprobado en enero pasado. Sin esas dos cantidades el monto de la deuda es de 42 mil 976, valor que es superior en 1.046 mdp si se compara con el de la deuda existente en septiembre de 2018.

LO CURIOSO es que se sigue incurriendo en subejercicio para seguir regresando el dinero a la Federación y que el titular del Ejecutivo Federal lo use a discreción en sus programas sociales, que no son otra cosa que comprar la consciencia de los que menos tienen a fin de mantener a la cuarta transformación en el 2024, y eso lo sigue haciendo con dinero que no es suyo sino de todos los mexicanos, sobre todo de los que pagamos impuestos y no lo vemos reflejada la contribución en obras, salvo las faraónicas del Presidente López Obrador, ni en escuelas, carreteras, caminos o clínicas, y mucho menos en una mejor seguridad, por lo que insistimos: ¿en que está gastando el dinero el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez cuando en Veracruz no hay obra pública que justifique los recursos contratados?

DICE EL Observatorio de las Finanzas Públicas y Desarrollo Regional que en Veracruz durante los últimos dos años se han contratado créditos por un monto total de 38 mil 721 millones de pesos, de los cuales 19 mil 437 mdp se contrataron en 2019 y otros 19 mil 284 mdp en 2020. El resto de la deuda por 7 mil 637 mdp de pesos se contrató en los años 2011 a 2015. La deuda contratada durante 2019 y 2020 está compuesta por un total de 17 créditos, cuatro contraídos en 2019; uno con Banobras y tres con BBVA. Y en 2020, trece créditos: tres Banorte, con Santander y con Banobras respectivamente y uno HSBC, Bansi, Banco del Bajío y BBVA, respectivamente. Se puede observar que el 89 por ciento del valor total de la deuda actual, esto es 41 mil 135 mdp se contrataron con el fin de llevar a cabo el refinanciamiento de las obligaciones financieras existentes al momento de la contratación: 4 por ciento del total, es decir, 1 mil 840 mdp se contrataron para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal y solo 7 por ciento, es decir, 3 mil 382 mdp tuvo como propósito realizar inversión pública. Y uno se pregunta: ¿y dónde están esos dineros? OPINA carjesus30@hotmail.com

