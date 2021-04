Carlos Jesús R.-De la rifa del avión sin avión a la vacuna sin vacuna

POR SI ACASO…

De la rifa del avión sin avión a la vacuna sin vacuna

Si no fuera por videos los casos quedarían impunes

IMSS reconoce el error, AMLO dice que es complot

Por Carlos Jesús Rodríguez

EN FEBRERO del año pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció -tras fallidas negociaciones para vender el avión presidencial “José María Morelos y Pavón”, una aeronave Boeing 787-87, matrícula XC-MEX, equipada con diversas instalaciones ejecutivas cuyo vuelo inaugural fue el 10 de febrero de 2016 en un viaje a Hermosillo, Sonora del, ahora, ex Presidente Enrique Peña Nieto para conmemorar el día de la Fuerza Aérea Mexicana-, que muy probablemente la aeronave sería rifada, ya que dadas las políticas de austeridad del nuevo gobierno no sería usado por el titular del Ejecutivo. El Boeing 787-87 salió de territorio nacional el 3 de diciembre de 2018​ para buscar un comprador en los Estados Unidos, pero tras dos meses y días de permanecer allá, se anunció que lo retornarían para seguir aquí con su proceso de venta debido a los altos costos de almacenaje y mantenimiento, y a los fallidos intentos de colocarlo en el extranjero. Fue por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la posibilidad de darlo como premio en un concurso de Lotería, ​y el 9 de Marzo del 2020 inició la venta de boletos para la afamada rifa correspondiente al sorteo especial número 235 que ¡oh sorpresa!: sería sin avión. El sorteo en realidad se constituía de 100 premios de 20 millones de pesos cada uno (equivalentes al precio del avión), realizándose la rifa el 15 de septiembre de 2020 en la Ciudad de México. En suma: una rifa del avión presidencial sin avión, muy parecida a lo que acaba de suceder con un adulto vacunado en la ciudad de México sin que le aplicaran la vacuna anticovid, esto es, otro acto de simulación que sabrá Dios cuantos se han replicado en el País, ya que los eventos en México suceden hasta que alguien tiene la preocupación de filmarlos, como ha ocurrido, incluso, con asesinatos como el de la mujer ecuatoriana por parte de elementos de la policía municipal de Tulum, evento que no habría pasado a mayores sino es porque alguien lo filmó y evidenció, pero uno se pregunta: ¿Cuántos casos han ocurrido que no se conocen, incluso de vacunas anticovid sin vacuna?.

LO PEOR es que, muy a pesar de que las evidencias en video de la vacuna no aplicada, y del adulto mayor engañado en la sede de vacunación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en la alcaldía Gustavo A. Madero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, negado siempre a la verdad, dijo que se debe investigar si no fue un “montaje” de los conservadores, y acusó que fue una “exageración” de los medios de comunicación la difusión que se le dio, y lamentó que no difundieran que se enmendó el error con la aplicación de la vacuna al adulto mayor (que, por otra parte, si se difundió). “Resulta que hay un caso en donde están poniendo una inyección, un caso, se han aplicado aquí en la Ciudad de México donde fue este incidente como un millón 200 mil vacunas, entonces de repente un caso lo vuelven nota nacional”, dice el mandatario al que, por lo visto, la vida humana no le interesa, pues lejos de ordenar una investigación a fondo, amenaza incluso con llevar a la cárcel a quienes pudieron haber filmado y montado el hecho para afectar a su Gobierno, sin detenerse jamás a pensar si se afectó la salud del adulto al suministrarle aire. Eso fue ayer lunes.

ESTE MARTES, el Presidente insistió en el tema que ahora cuestiona si a otros adultos no le repitieron la dosis de aire en la aplicación de la vacuna sin el líquido anticovid, y lejos de ordenar una investigación anuncia que mañana miércoles difundirá el video donde se observa el montaje televisivo que organizó Genaro García Luna, ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la supuesta captura de Florence Cassez, comparando un hecho con el otro, porque, según afirma, los conservadores son capaces de todo. Y es que de acuerdo al Ejecutivo Federal, los montajes no son cosas de otro mundo, pues acusó que televisoras los han hecho. “Hay que aprovechar para hacer consciencia, sobre todo los jóvenes, porque ese montaje al que hago referencia sucedió hace ¿cómo cuántos años? como 10 años; entonces, el joven que hoy tiene 18 años tenía ocho años, entonces escucha ‘montaje’ y va a decir: ‘Ese señor inventa’. AMLO señala que por ello “le vamos a pedir permiso a Televisa para ver si mañana damos a conocer lo que fue ese montaje, el del señor Vallarta y de la ciudadana francesa, que lo saquemos aquí, ¿les parece? Para ilustrar de cómo era antes, porque siguen con la jeringa vacía; es importante subrayar sobre estos asuntos porque se olvidan, se produce una especie de amnesia”.

EL PRESIDENTE indicó que “es interesante, porque ese montaje -todo esto es pedagógico, que nadie se vaya a enojar- se llevó a cabo cuando era secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna”, sin embargo, los reporteros le recordaron que eso ocurrió cuando García Luna era titular de la AFI, y AMLO prosiguió: “Es muy importante para todos los personajes que estaban involucrados muchos medios de información, reporteros. Entonces, no olvidemos eso, porque ahora son los más tenaces cuestionadores de todo lo que hace el gobierno. Entonces, vamos a pasar mañana ese capítulo, que es interesante, porque eso es un montaje”.

Y MIENTRAS López Obrador sigue urdiendo que se trata de un complot en su contra la denuncia publicada en redes sociales, donde una joven refirió que en la sede de vacunación de Unidad Zacatenco del IPN, una enfermera engañó a su tío haciéndolo creer que le aplicó la vacuna Sputnik V contra Covid19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció el error y pidió una disculpa, y aclaró que se procedió posteriormente a aplicar la vacuna de manera correcta, sin mayores complicaciones en presencia de su familia que, a su vez atestiguó el procedimiento e informó en sus redes sociales que se corrigió la situación. El IMSS también indicó que la vacunadora voluntaria fue retirada de la célula de vacunación correspondiente y que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre el personal que participa en las jornadas de vacunación.

SIN DUDA, Zoé Robledo, a diferencia de AMLO es un caballero que reconoce errores, y que no está inventando complots y otras excusas para salir del paso. La evidencia es más que clara, y ahora queda investigar qué fue lo que realmente ocurrió, y que se aplique la ley si es que hay un delito, o se sancione si se trata de un error humano que, ojalá y no haya sido replicado con otros pacientes que ni por enterados están. Y es que luego de la rifa del avión presidencial sin avión, lo de la vacuna sin vacuna como que genera dudas. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com

