Carlos Jesús R. – Del no mentir al engaño falaz a jóvenes y deportistas

*Ni Veracruz ha entregado computadoras ni BC premios

*Doctrina de la deformación que no de transformación

AUNQUE EL decálogo de la Cuarta Transformación es no robar, no traicionar y no mentir, lo cierto es que los integrantes de esa doctrina o dogma se han convertido en paladines de la falacia o adalides del engaño, y lo hacen de manera tal natural que pareciera que fueron adiestrados en esas argucias teniendo como ejemplo al Mesías que, según su propia evangelio, ha venido a salvar a México mediante una metamorfosis que más bien parecería deformación. En ese tenor, el engaño y la burla a la sociedad se han convertido en el instrumento en el cual se sostiene la nueva escuela o “filosofía Amlista” que lo mismo dice que los crímenes han disminuido en el País, cuando el terror se apodera de empresarios a quienes mandan bombas en paquetes para cegarles la vida, o se perpetran verdaderas masacres en muchos puntos del País, incluido el Estado, como la ocurrida en Cosoleacaque y tantas otras en Minatitlán y Coatzacoalcos, por solo citas algunas, mientras los feminicidios siguen al alza como si la sociedad fuera menor de edad y solo creyera lo que les dictan desde las alturas. El engaño se amplía hacia un supuesto crecimiento de hasta 5 por ciento en la economía, cuando el decrecimiento fue de 12 por ciento en tiempos de pandemia, perdiéndose inversiones, empresas que generan fuentes ocupacionales, ingresos y el valor adquisitivo de los alimentos que son necesarios para la subsistencia, además de que la delincuencia, como causa de todo lo anterior va al alza.

PERO NO conformes con lo anterior, la 4T extiende el engaño a todos los sectores, burlándose de quienes creen en la buena fe de los funcionarios que solo usan al pueblo para tomarse la foto y mandar el mensaje de benevolencia que cae por el peso del embuste, y los ejemplos abundan. En ese tenor, Aremi Fuentes, quien se convirtió en una de las pocas alegrías de México en Tokio 2020 tras ganar la medalla de bronce en la categoría de los 76 kilogramos en halterofilia, una de las cuatro preseas que pudo conseguir la delegación mexicana, fue víctima de un engaño por parte del Gobierno de Baja California. La deportista fue obligada a posar para las fotos con políticos como Jaime Bonilla, pero después de los festejos y las felicitaciones la deportista se llevó una desagradable sorpresa: el cheque por 50 mil pesos, alrededor de 2 mil 500 dólares que el Gobierno Bajacaliforniano le había prometido y extendido por su desempeño en la justa olímpica, simple y llanamente, no tenía fondos, ya que cuando acudió a cobrar el premio el banco lo declaró “inexistente”. “Que me den un cheque con una cifra irrisoria para premiar una medalla olímpica, y encima que no lo reciba en físico ni se pueda cobrar, quién sabe hasta cuándo, es una falta de respeto colosal”, lamentó Fuentes en su página de Facebook. “Lo hago en primer lugar por mí. En segundo lugar, porque la justicia se demanda, y en tercero, porque ya es hora que dejen de jugar con la juventud y la niñez del deporte como peones de la política”, acusó, y vaya que tiene razón. AMLO también prometió apoyar a olímpicos y paralímpicos, pero dijo que sería con el dinero de la rifa que haría de inmuebles perteneciente a la delincuencia organizada pero, que se sepa, a la fecha los engañados deportistas de los que tanto se vanaglorió siguen esperando ese respaldo.

PUES BIEN, en Veracruz no cantan mal las rancheras, ya que el Secretario de Educación del Estado, también se ha burlado de los jóvenes que se esmeran en ganar premios abrigando la esperanza de obtener un beneficio, en este caso computadoras prometidas y que a la fecha siguen esperando, lo que pone en evidencia que, no solo en Baja California se engaña a deportistas a quienes fingieron darles 50 mil pesos en cheques que carecían de fondos, sino, también, en Veracruz los funcionarios de la 4T se burlan de la sociedad, de padres de familia y alumnos, en este caso 41 escolares de nivel Secundaria que con justa razón se encuentran muy molestos porque autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no les han entregado los premios consistente en una computadora a que se hicieron acreedores, al participar y ganar en el Primer Concurso de Cuento Breve: “Mi pueblo, mi identidad”, como parte del Programa Español para todos.

A TRAVEZ de un escrito difundido por algunos de familiares de los adolescentes triunfadores, se evidencia que el incumplimiento de la dependencia que encabeza Zenyazen Roberto Escobar García, a cinco meses de haberse realizado la etapa final, constituye un verdadero agravio a los alumnos que ganaron el concurso, y que provienen de diferentes municipios del Estado, quienes siguen a la espera de su premio. Los 41 son estudiantes, la mayoría pobres de secundaria pertenecientes a los municipios de Acajete, Actopan, Alvarado, Amatlán, Atoyac, Boca del Río, Cazones de Herrera, Coatepec, Coatzintla, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Cosoleacaque, Coxquihui, Espinal, Fortín, Huatusco, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del Café, Jalacingo, Jalcomulco, José Azueta, La Antigua, Martínez de la Torre, Misantla, Naolinco, Nogales, Orizaba, Papantla, Paso del Macho, Platón Sánchez, Poza Rica, Puente Nacional, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Tempoal, Tepetlán, Texhuacán, Tezonapa, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa. Y es que la subsecretaria de Educación Básica, Maritza Ramírez Aguilar, a través del oficio SEV-SEB-1520-2020, con fecha 11 de Noviembre de 2020, instruyó al profesor José Luis Guzmán Ríos, director de Educación Secundaria a emitir las circulares para la difusión de dicho concurso que iniciaría en Octubre de 2020 y finalizaría en Abril del 2021, y con fecha 12 de noviembre se entregarían los premios. Fue el director de Educación Secundaria quien emitió la circular SEV/DGES/265/220 para invitar a supervisores, directores y docentes a motivar a los estudiantes para participar en dicha convocatoria y no desaprovechar la oportunidad del apartado V, párrafo A y B donde se premiaría por municipio a ganadores, recompensa que consistía en una computadora. Sin embargo, han pasado los meses y no les han entregado nada a los alumnos ganadores, ya que como parte de la premiación se encuentran los equipos de cómputo.

EL NO mentir, por lo tanto, ha sido violentado por la Cuarta Transformación en más de una ocasión, ya que prometen lo que simple y llanamente no cumplen, lo que crea un escenario de decepción entre jóvenes, sean deportistas o estudiantes, ya que los adultos, desde los primeros meses de la administración conocimos como se las gasta este Gobierno que suele castigar a los de afuera, pero se hace de la vista gorda con los de adentro, pese a evidencias de corrupción, incluso, familiar, y lo que es peor, pareciera tener acuerdos con la delincuencia a la que sigue dando abrazos, aunque el País se deforme con actos de terrorismo que al no ser castigados se convertirán en el pan nuestro de cada día. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com

