Carlos Jesús R. – Del Río Virgen podría salir de prisión en próximos días

*FGE no ha aportado pruebas contundentes en su contra

*Monreal y Dante confían en justicia Federal en su favor

¿QUE PASARIA si el juez Federal que le concedió una suspensión provisional a José Manuel del Río Virgen en contra de la vinculación a proceso por el delito de homicidio que se le imputa, le otorga la definitiva el próximo jueves? Sin duda, muchas instancias como la Fiscalía General del Estado volverían a quedar en ridículo, y más que ello en descrédito lo mismo que funcionarios que criminalizaron al, todavía Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, sin tener precisión de las acusaciones. Como bien se sabe, la suspensión provisional es para que el juez de la causa continúe con el procedimiento, pero al concluir la etapa intermedia lo suspenda. Y si bien al ganar la suspensión provisional, José Manuel del Río Virgen no saldrá de la cárcel, su suerte se definirá el 27 de este mes, que es la fecha en cuestión en la que el juez de la causa resolverá si el secretario técnico de la Jucopo senatorial recibe o no la suspensión definitiva. Pero, insistimos, ¿Qué pasará si eso sucede? Sin duda se corroborarían los abusos de poder que se siguen ejerciendo en el Estado, lo que motivó una recomendación por parte de la comisión nacional de los derechos humanos cuando seis jóvenes que no habían cometido delito alguno fueron detenidos en una plaza comercial y acusados de ultrajes a la autoridad, y de no ser por el Senador Ricardo Monreal, aun seguirían en prisión.

FUE GRACIAS a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 146/2021 al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez por violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la libertad personal, derivadas de la detención arbitraria y la imputación indebida de hechos por parte elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) y de personal adscrito a la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), que los jóvenes ya están en libertad, aun cuando la decisión haya causado malestar al interior de un Gobierno que vive del halago presidencial, aunque no resuelve los problemas más sentidos de la población como es la inseguridad y el desempleo.

POR ELLO, pese a las críticas de los panegiristas del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el Senador Ricardo Monreal se sigue subiendo a las barbas del mandatario Estatal luego de que un Juez Federal concediera la suspensión provisional a favor del, todavía Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río, acusado de asesinato de un ex candidato a alcalde, un hecho que no ha podido ser probado y que, sin embargo, se atribuye a una maniobra maquiavélica del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos solapada por el propio García Jiménez. “Somos respetuosos del poder judicial aunque sus plazos son largos”, destacó Monreal respecto al juicio de su colaborador, por lo que confía en que saldrá pronto de prisión, y aunque comentó acerca del proceso que “es injusto, pero así está”. Pese a ello, es una buena noticia para del Río, “pero vamos a esperar. Somos respetuosos del poder judicial aunque sus plazos son largos porque ya se estableció una fecha para la audiencia” a finales de febrero. “Significa que el juez está actuando con justicia”, declaró ante los medios.

REMIGIO RENÉ Tovar Tovar fue asesinado el 4 de junio tras resistirse a un grupo de civiles armados que buscaban “levantarlo”, quienes le dispararon en ocho ocasiones cegándoles la vida. Los hombres huyeron y el excandidato fue trasladado al hospital de Poza Rica, sin embargo, ya no tenía signos vitales. Días después el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó que la Fiscalía tenía señalado como sospechoso principal al líder de campaña de Tovar: “Era su jefe de campaña, para él quedarse como candidato y ganar, no queremos eso… esos horrores”, dijo, y en ningún momento mencionó a José Manuel. Al igual que Monreal, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Alfonso Delgado Rannauro ha mostrado su disgusto ante la detención, y junto al zacatecano han alzado la voz para expresar su apoyo al detenido y exhortar a los jueces de la Entidad a actuar con “dignidad y decoro en la impartición de justicia”. A su vez criticó que Cuitláhuac García, gobernador del estado de Veracruz, esté utilizando de manera facciosa a la Fiscalía. Pero el Gobernador García Jiménez también ha sido criticado por las facciones de MC y Morena de hacer uso de su puesto para la persecución política de personas contrarias a su gobierno, así como de ser el principal actor en la detención de José Manuel del Río. “Es un claro abuso de poder por parte de quienes se encuentran en palacio de gobierno”, aseguró Delgado.

EL PROPIO José Manuel del Río ha dicho: “Me tienen secuestrado aquí en este espacio. He compartido la celda con más de 27 personas dentro, me dan de comer una sola vez al día y creo yo que lo están haciendo bien, pero mi capacidad de resistencia es muy grande. Voy a resistir, soy plenamente inocente”, refirió a la Comisión Especial para analizar casos de abuso de poder en el Estado. Como fuera, la periodista Leti Robles de la Rosa destacó que a pesar de que la Fiscalía no había presentado pruebas y tras una larga deliberación, el juez que le concedió el amparo provisional consideró que existen elementos suficientes para que las acusaciones de la FGE lleguen a consecuencias penales, lo que ha mantenido al exsecretario en la prisión.

SIN DUDA, los próximos días serán cruciales para saber la suerte de José Manuel del Río, aunque tenga la plena seguridad que en caso de salir libre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador diría que es un acto ilegal y le daría la razón a Cuitláhuac García Jiménez, en otra defensa a ultranza como la que suele hacer a favor de sus consentidos, hayan o no violentado la ley. En ese contexto, la apuesta es que del Río Virgen abandone la cárcel y se reincorpore a sus actividades en el Senado, salvo que existiera un acuerdo de libertad a cambio de que deje esa posición desde donde era catapultado por Ricardo Monreal para nuevos escenarios que podrían ser una diputación Federal plurinominal, un escaño en el Senado o la mismísima candidatura a la Gubernatura del Estado. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com

