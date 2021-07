Carlos Jesús R. – Destapan abogados a Lorenzo Córdova para el 2024

POR SI ACASO…

*Le bautizan “salvaguardia de la democracia nacional”

*Es hijo de Arnaldo Córdova, fundador del PC y PRD

VAYA QUE los abogados de México –al igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrador con los suyos y a quien de seguro no gustará nada la postura de los jurisconsultos-, ya tienen candidato para la Presidencia de la República en el 2024, y no solo eso: piden a la oposición considerarlo como el prospecto más aventajado. Se trata del Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, a quien el Presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (CONCAAM), Jorge Eduardo Pascual López, titular del Instituto Nacional para la Celebración del Día del Abogado (INCDA) lo destapó argumentando que “solo Lorenzo Córdova puede encabezar una izquierda unida rumbo al 2024, y los abogados del País estarían allí para apoyarlo”, al tiempo que advirtió “a las más altas autoridades del País” que no permitirán “ya más atropellos constitucionales”, por lo que “se está generando en todo el País un nuevo frente de juristas para impedir que se tomen decisiones unilaterales y que alteren el orden jurídico de México”. Por ello el Presidente de la INCDA exhortó al ministro Arturo Zaldívar, a que no se excuse en la votación y a que sea el mismo quien se descalifique para la extensión de su mandato, ya que está acción es claramente violatoria de la Constitución. “Lo exhorto a que no se excuse en la votación y a que sea él mismo el que se descalifique para que se extienda su mandato, ya que esta acción es claramente violatoria también a la Constitución, pues está sostenida por alfileres en un artículo transitorio”. El jurista dejó en claro que “la democracia está en peligro y ya se dibuja lo que veremos para el 2024, sabemos que esta extensión es el primer vehículo para llamar a la reelección presidencial extensión de mandato”.

PERO LO medular fue el reconocimiento a la labor del Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, llamándole “salvaguardia de la democracia nacional”, por lo que lo invitó a que sea líder de la oposición y en su momento se presente como candidato a la Presidencia de la República, pero Córdoba, sabedor de los celos que semejante destape podría provocar en las alturas, aclaró que hay trincheras mucho más importantes que las candidaturas para defender la Democracia, por lo que al terminar su encargo a la cabeza del INE continuará desde la cátedra Universitaria apoyando por tener un País cada vez más democrático y unas instituciones fortalecidas, aunque se mostró agradecido del reconocimiento que la INCDA y el doctor Pascual López le otorgaron. En ese sentido exhortó a continuar la defensa del derecho desde las muchas trincheras que hay en el País, remarcando el enorme honor que representa estar al frente del INE, la institución pública más importante surgida desde la ciudadanía, así como la que genera mayor confianza en los mexicanos. En ese tenor, reconoció el éxito de la última jornada electoral, la más grande hasta el momento, a pesar de la pandemia y otros conflictos surgidos desde el poder.

PERO EL mensaje ya fue dado, y seguramente la oposición al Movimiento de Regeneración Nacional no lo echara en saco roto, pues Lorenzo Córdoba viene de la organización exitosa de una elección, y será el organizador de la consulta que definirá si se lleva a juicio a los ex presidentes, razón por la cual su nombre está en todas partes, independientemente de que no se trata de un improvisado ni tampoco ajeno a la izquierda. Basta señalar que el académico de 49 años es hijo del historiador y politólogo mexicano Arnaldo Córdova y de la investigadora italiana Paola Vianello Tessarotto. Arnaldo, como bien se sabe, comenzó su vida política en 1956, a una temprana edad, a los dieciocho años, cuando empezó a militar en el Partido Comunista Mexicano (PCM), el cual lo envió a una escuela de formación de cuadros comunistas en China, aunque en 1966 abandona la militancia en ese partido. Además de su vida académica, en la cual se destacó como un activista de izquierda, fue parte del Movimiento Acción Popular (MAP), en la década de los setentas, junto a otros políticos y académicos como José Woldemberg. Participó en la fundación del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), con el que llegó al cargo de diputado federal en la LII Legislatura, siendo uno de los primeros diputados de izquierda en los años de 1982-1985, y en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD) al cual perteneció hasta 2011. En el año 2014, a unos meses antes de su fallecimiento, Córdova se declaró simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ya que en la UNAM fue catedrático del actual Presidente de la República; Andrés Manuel López Obrador.

SU HIJO Lorenzo (que no es ningún improvisado) es licenciado en derecho por la UNAM, tiene un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, es investigador nivel «B» del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma autónoma de México con licencia, en donde fue fundador y coordinador del área de Derecho Electoral, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en donde imparte las cátedras de «Teoría de la Constitución», «Derecho Constitucional» y «Derecho Electoral», y de agosto de 2005 a mayo de 2012 fue director de la revista de la misma Facultad. Ha sido, además, docente en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt nivel 3.5​.

EN EL sector público, Córdova Vianello se desempeñó de 2010 a 2011 como secretario técnico del grupo de trabajo del Senado de México sobre la reforma política, es miembro de la junta de gobierno del Instituto de Estudios de la Transición Democrática y fue asesor del consejero presidente del IFE, José Woldenberg. En los medios de comunicación ha tenido amplia participación como conductor del programa Punto de encuentro en el Canal Judicial, México Diferente en Once-Tv del Instituto Politécnico Nacional, Elecciones 09 en el Canal del Congreso (trabajo por el que ganó el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México) y Observatorio 2012 de TV UNAM (con el que, por segunda ocasión ganó el Premio Nacional de Periodismo del Club de Periodistas de México). En fin, no andan equivocados los abogados de México al destaparlo y de paso entregarle la medalla Crescencio Rejón por su trayectoria política, un honor considerando que Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, conocido como Crescencio Rejón, fue un jurista y político mexicano creador del juicio de amparo. A ver que dice AMLO…OPINA carjesus30@hotmail.com

