Carlos Jesús R. – Desvergonzada “justicia y gracia” para Macedonio

*Determinante “justicia a secas” para Andrés Roemer

*Casos iguales con un abismo: la tutela presidencial

LA VENERACION del Presidente Andrés Manuel López Obrador al llamado Benemérito de las Américas, Benito Juárez García –el mandatario que se mantuvo al frente del Ejecutivo Federal 14 años (del 21 de Enero de 1858 al 18 de Julio de 1872), y que habría continuado hasta superar a don Porfirio Díaz de no haber sido por una angina de pecho que lee segó la vida-, se entiende a partir de la frase que se atribuye al oriundo de Guelatao (Oaxaca) cuando de aplicar la ley se trataba: “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas”. Y es que AMLO suele aplicar al pie de la letra la sentencia que sin duda, se traduce en impunidad, porque la “gracia” es, se quiera o no aceptar, el don o favor que se hace sin merecimiento particular y concesión gratuita a un cercano, protegido, familiar o simpatizante; es la benevolencia y amistad expresada por alguien aunque no la merezca, el perdón o indulto de pena que concede el poder competente, solo porque es el poder y porque puede. La historia registra casos del Medioevo Europeo donde se diferenciaba al pueblo llano de los nobles que estaban exentos de impuestos, y que gozaban de privilegios de orden penal sin sufrir prisión por sus deudas, no así la plebe que era perseguida si no pagaban, como lo ilustran las historietas de Robin Hood que relatan las historia del rey Juan sin tierra, quien asumió el poder cuando su hermano Ricardo I de Inglaterra, mejor conocido como Corazón de León partió para formar parte de la Tercera Cruzada, y en su ausencia su consanguíneo cometió toda suerte de abusos contra el pueblo al que encarceló o despojó de sus bienes por no tener dinero para pagar contribuciones.

PERO VOLVIENDO al culto de López Obrador a Juárez García, ambos parecieran identificarse en el ejercicio de la ley, pues mientras a algunos se les perdona, defiende y ensalza, a otros, simple y llanamente le aplican la cuadratura del derecho, aunque ambos casos sean similares salvo por una diferencia: uno tiene la protección de AMLO, el otro el menosprecio. En efecto, Félix Salgado Macedonio enfrenta cinco denuncias por abuso sexual contra mujeres, y algunas lo han señalado en televisión abierta, pero el Presidente dice que son politiquerías producto de los tiempos electorales. Es tal la defensa al guerrerense que se le permitió, incluso, imponer a su hija como candidata a Gobernadora de Guerrero, luego de que el Instituto Nacional Electoral, primero, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, posteriormente, le cancelaran el abanderamiento de MoReNa y este advirtiera que desaparecería a ambas instancias usando su poder como Senador y el respaldo presidencial.

EL DIARIO Milenio publicó el miércoles que Salgado Macedonio fue acusado de haber abusado sexualmente, en al menos tres ocasiones, de una mujer que trabajó para él durante 2016, cuando era director de un periódico en Acapulco, Guerrero. La averiguación judicial .que se suma a otras cuatro por igual delito- consta en la carpeta 12030270100002020117, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de Tabares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016; no obstante, el expediente fue “enterrado”, afirma el influyente medio de comunicación, a pesar de que la denuncia fue ratificada por la víctima el 2 de Enero de 2017 para la cual presentó diversas fotografías de los golpes que recibió en dos ocasiones por parte de Salgado Macedonio, así como estudios de médicos particulares que confirmaron que había contraído una enfermedad por contacto sexual. De acuerdo al trabajo de investigación de Milenio, la Fiscalía no realizó exámenes periciales médicos ni psicológicos a la víctima, a quien se identifica como JDC para proteger su identidad (iniciales de la joven que denunció a Salgado Macedonio por el delito de violación agravada y despido injustificado). La mujer indicó que Félix Salgado era director de un periódico en Acapulco cuando la conoció en una plaza comercial donde ella solicitaba donativos para una fundación que ayudaba a animales en situación de calle. De acuerdo a su relato, Salgado le ofreció apoyarla con comida pero además le dio empleo en Enero de 2014, sin imaginar lo que pasaría dos años más tarde.

LA VICTIMA indica que hace dos años debió abandonar Acapulco porque recibió amenazas directas del hoy senador con licencia por Morena. Además, la mujer dejó su lugar de residencia luego de que la comandante de la policía ministerial Monserrat Carime Rubio Salinas, quien estaba adscrita al área de delitos sexuales de la Fiscalía guerrerense, fuera asesinada la noche del 11 de diciembre de 2017, casi un año después de que se hizo cargo de la investigación sobre la denuncia contra Salgado Macedonio que, por otra parte, anda en campaña apoyando a su hija, pues en realidad el será el Gobernador si esta gana y su descendiente una “Juanita”, como se acostumbraba en el antiguo PRD, del que viene Macedonio, en suma, todo el apoyo presidencial al protegido, pese a las denuncias en su contra.

EN EL otro extremo se encuentra Andrés Roemer, diplomático, escritor, filántropo y catedrático mexicano que, sin embargo, resultó una fichita, pero a diferencia de Salgado Macedonio no cuenta con el apoyo del Presidente López Obrador. Roemer fue denunciado en meses pasados por varias mujeres de abuso sexual, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCM) ya obtuvo una orden de aprehensión en su contra, “luego de que una exhaustiva investigación derivada de una denuncia por parte de una mujer, arrojó evidencias suficientes por violación ´en dos ocasiones´”. Y fue a raíz de varias denuncias presentadas en su contra a inicios de este año que Andrés Roemer cerró sus cuentas de redes sociales. En ese tenor, el Ministerio Público (MP) de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión por el delito de violación, y de paso ya le congelaron sus cuentas para que no pueda evadir la acción de la justicia, aun cuando el inculpado ya está en Israel de donde será traído para demostrar que el Gobierno Federal respeta a las mujeres y sus derechos humanos, aun cuando Salgado Macedonio siga disfrutando de cabal salud.

ASI, MIENTRAS en Europa la justicia y gracia es borrada del ejercicio cruel de la impunidad, en México se fortalece cada vez con más procacidad y desvergüenza. Andrés Roemer seguramente será juzgado en México una vez que sea traído detenido desde donde se encuentre, y Felix Salgado seguirá ejerciendo megapoderes aun cuando se trate de casos similares con la diferencia de que uno es amigo y brazo armado del Presidente en turno, y el otro un intelectual de esos a los que menosprecia el Jefe de las Instituciones Federales. Y eso que México ya cambió. Aclaramos: no hay defensa para ninguno, solo una relatoría de cómo se aplica la ley hoy en día contra los enemigos y a favor de los protegidos. Ni todos coludos pero si muchos rabones. OPINA carjesus30@hotmail.com

