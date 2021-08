Carlos Jesús R. – Días cruciales para la UV; Coronel, Manzo o Aguilar

POR SI ACASO….

*Cuitláhuac debe sacar manos de selección académica

*La Universidad no debe ser coto de poder para nadie

ESTO DE la elección del nuevo rector de la Universidad Veracruzana que habrá de sustituir, a partir del primero de Septiembre, a la antropóloga “especializada en arqueología e iconografía de la Costa del Golfo”, Sara Deifilia Ladrón de Guevara González –la peor rectora que ha tenido la máxima casa de estudios superiores del Estado desde su fundación-, nos recuerda a la canción que entonaba Ricardo González Gutiérrez, el payaso conocido como “Cepillín”, aquella que hacía alusión a los 10 perritos que se fueron descartando hasta quedar solo uno, aunque por el momento todavía sobreviven tres aspirantes que se supone son los mejores de entre 13 registrados inicialmente, aun cuando al menos dos no escapan a los padrinazgos como, por ejemplo, Jorge Manzo Denes a quien relacionan con el ex rector Rafael Hernández Villalpando y, lo que es peor, impulsado por el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez que debería sacar las manos de un evento eminentemente académico, o Martín Gerardo Aguilar Sánchez que es impulsado por el investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Alberto Javier Olvera Rivera, junto con su esposa Celia del Palacio Montiel, doctora en historia por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 de la Academia Mexicana de la Ciencia y del PEN México, y salvo Héctor Francisco Coronel Brizio, integrante de destacada familia de médicos y contadores, la busca por sus propios méritos y en base a la enseñanza de honestidad y preparación que le heredó su padre, el siempre bien recordado ex Secretario de Salud con don Fernando Gutiérrez Barrios, el doctor Pedro Coronel Pérez quien además de haber sido alcalde de Xalapa, fue director del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana en 1990, siendo nombrado investigador titular hasta el 2005, fecha en la cual recibió el nombramiento de director del área de Ciencias de la Salud. Y son los tres mencionados los que van por la Rectoría de la UV, y este miércoles y jueves el pleno de la Junta de Gobierno los entrevistará por separado para el 30 de Agosto, tras un proceso de auscultación, anunciar al nuevo titular de la rectoría que rendirá protesta el 01 de Septiembre.

TAL VEZ, sin ser apasionados o conllevar algún interés personal –salvo el respeto que tenemos a la familia Coronel Brizio que fue quienes, en tiempos complicados, nos vendieron en cómodas mensualidades y en absoluta confianza a la palabra el inmueble donde ahora se ubica www.gobernantes.com-, podríamos asegurar que además de su trayectoria académica, Héctor Francisco Coronel Brizio ha sido siempre un personaje respetuoso y respetable en el ámbito académico, lo mismo que sus hermanos, como la destacada contadora y auditora Cecilia Leyla Coronel Brizio, futura síndica de Xalapa, quien se ha desempeñado como auditora general del Orfis, y especial de fortalecimiento institucional y participación ciudadana, además de jefa de la unidad administrativa de la secretaría de desarrollo económico y portuario del Estado y tesorera del ayuntamiento de Xalapa, mientras que su hermano Pedro Guillermo es uno de los más reconocidos ginecólogos de la capital del Estado.

Y ES que se quiera o no aceptar, la familia cuenta si aunado a lo anterior se tiene una hoja de servicio impecable en la academia. Héctor Coronel Brizio es maestro en Estadística e Investigación de Operaciones por la UNAM, doctor en Filosofía e investigador Titular C adscrito al Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Además de su trayectoria académica, en la UV se encuentra a cargo de los procesos de ingreso, permanencia y egreso de los alumnos para la Dirección de Planeación Institucional, lo que le confiere una enorme experiencia como aspirante al cargo de rector. Y es que el inicio de sus actividades fue en la propia Universidad Veracruzana, ya que recién egresado de la Facultad de Estadística e Informática, en 1982, formó parte del equipo de programadores que crearon los primeros sistemas de inventarios y nómina mecanizada en la entonces recién creada Contraloría de la UV. Ingresó como Técnico Académico en el Instituto de Ciencias Básicas para apoyar investigaciones en el área de Biología Molecular y desde 1986 pasó a integrarse como investigador en dicho instituto. Cursó estudios y obtuvo el grado de Maestro en Estadística e Investigación de Operaciones por el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (1989), bajo la dirección del doctor Federico O’Reilly Togno, protagonista de los primeros pasos de la UNAM para dar un posgrado en estadística, los cuales al principio fueron un poco accidentados hasta lograr, ahora, figurar como un posgrado de calidad de CONACYT.

AHORA QUE, tras el paso de Sara Deifilia Ladrón de Guevara González por la rectoría de la Universidad Veracruzana durante ocho años, la devastación ha sido tal, que la herencia que dejara al sucesor será todo un reto. Y es que Sara, entre sus hazañas se encuentra el haber comprado una residencia presuntamente valuada en 12 millones de pesos en la zona centro de Xalapa, aunque vecinos comentan que esa casa que fue de un ex gobernador está valuada en alrededor de 28 millones, y eso ocurrió en momentos en que la UV enfrentaba infinidad de carencias. Análisis de aquellos días indicaron que para cubrir esa cantidad, Ladron de Guevara debió aplicar 62 meses íntegros de su salario como rectora, que son 195 mil pesos mensuales, casi el triple de lo que dice percibir el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

COMO FUERA, los días por venir serán cruciales para determinar quién será el sucesor tras la noche más oscura de la UV. Lo grave sería que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez impusiera al futuro rector, y en aras de demostrar su poder condene a esa casa de estudios a mantener el atraso académico hasta convertirla en otra más de las Universidades Benito Juárez fundadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que a decir verdad, han sido un verdadero fracaso, por lo que ojalá sea la comunidad académica quien decida en base a la trayectoria, de tal suerte que la máxima casa de estudios superiores del Estado recobre su grandeza y sea ejemplo de excelsitud no solo para el País sino en el mundo. Se trata de una de las universidades más grandes de la Nación y merece, por lo tanto alcanzar los niveles académicos y de competitividad que le han negado sus anteriores rectores. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Finanzas sanas a cambio de ignorar necesidades básicas