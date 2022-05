Carlos Jesús R. – Dice Cuitláhuac que homicidios de féminas van a la baja

POR SI ACASO…

*Pero de enero a marzo son 28 feminicidios y 114 ataques

*Además de 28 crímenes de mujeres y 160 desapariciones

ES INDIGNANTE lo que está ocurriendo en el Estado con tanto asesinato y secuestro de mujeres -y varones- por todas partes, mientras el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez se vanagloria, como lo hizo este miércoles en Papantla, de que las acciones implementadas por su Gobierno han permitido grandes avances en materia de seguridad. En pocas palabras asegura –no obstante el reciente hallazgo del cuerpo de la joven Viridiana Moreno Vásquez, en Chachalacas, tras haber desaparecido el viernes pasado en Cardel- que disminuyen homicidios dolosos en la zona norte y en todo el Estado, incluidos los de mujeres. Y de verdad resultan despreciables semejantes declaraciones, peor aun cuando había dicho que Viridiana no estaba desaparecida sino resguardada en un afán de tapar el sol con un dedo, como trataron de hacerlo nuevamente, pues hasta donde se sabe, los elementos de la Fiscalía Estatal encontraron el cuerpo no el martes sino horas antes junto –según se dijo- a otros dos restos humanos. Ciertamente, hay hermetismo en torno al hecho y suponemos que es por la secrecía que ameritan las indagatorias, sin embargo, la Fiscalía debe informar con claridad a la familia que no puede creer que su hija haya desaparecido en Cardel y el cadáver fuera encontrado a varios kilómetros de distancia, por lo que alguien tuvo que percatarse cuando la “levantaron”, y si acudió al hotel Bienvenido por una supuesta cita de trabajo, seguramente alguien la vio en el sitio que pudiera aportar datos de su desaparición, algo que no ocurrirá por el miedo a la delincuencia organizada, incluso, por parte de las instancias de seguridad que en muchos casos prefiere servirles tras el anuncio presidencial de que, además, hay que respetarles la vida porque “tambien son humanos”.

LO DE Viridiana Moreno indigna, al igual que otros casos donde, por fortuna, la víctima es regresada sana y salva, aunque amarrada de pies y manos al interior de un vehículo con reporte de robo, como ocurrió con la joven influencer Yesenia Prieto. La dama fue dejada abandonada y maniatada la noche del martes en la calle Río Nilo, en el estacionamiento de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 99, en donde fue abandonado un automóvil y en su interior estaba la joven de 27 años cuya desaparición había sido reportada a las autoridades por sus familiares. Pero el hallazgo no fue fortuito. Testigos revelan que minutos antes de que la joven fuera encontrada se escuchó el ruido de un vehículo derrapando y luego un choque, ubicando un automóvil marca Ford tipo Fiesta de color blanco con placas del Estado de Guerrero con reporte de robo, como si lo vinieran persiguiendo. No se dieron detalles de cuántas personas viajaban en la unidad, simplemente huyeron y segundos más tarde comenzaron a escuchar las unidades de la policía, lo que indica que la dama era transportada, acaso con fines aviesos. Al sitio se presentaron familiares, entre otros la mamá de la joven quien la abrazó por varios minutos y dándole gracias a Dios por regresarla con bien. La joven fue llevada “resguardada” para rendir su declaración ante la autoridad ministerial, pero caso nunca se sepa que fue lo que realmente ocurrió, aunque el final, por las razones que fueren, fue feliz.

PERO ESOS constituyen solo un par de casos de mujeres desaparecidas, una encontrada muerta y otra viva, aunque maniatada dentro de un auto robado, pero en Veracruz hay muchos casos que esperan solución, mientras las autoridades insisten en una reducción de delitos que solo existen en sus quiméricas mentes, puesto que no es cierto, ya que hay instrucciones de respetar a la delincuencia, de abrazarlos y no balacearlos, por supuesto siempre y cuando las víctimas no sean familiares de los funcionarios responsables de la seguridad o encargados de áreas de importancia, además de que contrario a lo que asegura el Presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre son resguardados por medio centenar de elementos para evitar que nada les pase, aunque al pueblo se lo cargue patas de catre.

Y ES que las cifras, por donde se observen, son escalofriantes, ya que tan solo de Enero a Marzo de este año (no se toma en cuenta ni Abril ni lo que va de Mayo cuyas cifras son preocupantes), un informe de Estela Casados, integrantes del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en Veracruz, registra de 160 desapariciones de niñas y mujeres, lo que revela que al día se reportan 1.7 casos, por lo que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim) analiza una tercera alerta de género por la desaparición de mujeres en la Entidad debido a que el fenómeno se disparó este año, y lejos de contenerse va en aumento, en algunos casos con resultados fatales, como ha ocurrido con el crimen de Viridiana Moreno que por parte del Estado no ha merecido la menor consideración, ni siquiera de la inútil Comisión Estatal de Derechos Humanos que prefiere el silencio cómplice para no perder las prerrogativas que le dispensan desde Palacio de Gobierno, y eso que la titular es mujer.

SEGÚN EL recuento histórico de la académica, antes se reportaban hasta 300 casos de desapariciones (y desapariciones forzadas), pero para el 2021 la cifra cerró en 685 expedientes, lo que implica un incremento importante, sumado a que ahora se están sustrayendo a niñas de entre 11 y 13 años, en muchos casos con fines de comercio sexual. Y es la zona centro donde se reporta el mayor número de casos, y aun cuando algunas regresan a su domicilio, hay otras más de las que no se sabe nada. Para Estela Casados, las causas de las desapariciones son multifactoriales: algunas son por tráfico de mujeres, ausencias voluntarias y otras son sustraídas por los padres, que por desacuerdos entre padre y madre se las llevan del hogar. Y aunque evitó especular si el tema está relacionado con el crimen organizado, reconoció, sin embargo, que es responsabilidad de las autoridades investigar cada uno de los casos que se denuncian.

ACLARAMOS: LAS cifras son del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en Veracruz, y de acuerdo a estas, de Enero a Marzo se han registrado 28 feminicidios, 28 homicidios de mujeres, 160 desapariciones y 114 agresiones, lo que resulta escalofriante y, peor aun, cuando calla la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo mismo que la Comisión Estatal de las Mujeres y otras instancias que deberían levantar la voz ante semejantes crímenes. En fin, para Cuitláhuac García Jiménez mentir se ha convertido en su mejor deporte. OPINA carjesus30@hotmail.com

