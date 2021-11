Carlos Jesús R. – El oficio de “sapo” en México o la corrupción solapada

Por José Sobrevilla

Sin duda lo supo antes de su triunfo en 2018, o al menos lo presentía, pero la fuerza de su movimiento político era tan fuerte que creía que estaba siendo espiado, y así era. En septiembre de 2019, un día tres, aún se recuerda, ya como mandatario, el presidente lo exhibió en una conferencia mañanera: era un equipo de espionaje que su staff encontró en Palacio Nacional. Siempre lo entendió: eran tiempos complejos, rudos y chuecos, tanto en la forma de hacer política como de ejercer el poder; sin embargo, el pasado 26 de julio (2021), la periodista de las mañaneras Nancy Flores publicó en la revista Contralínea, que –tras una investigación periodística– encontró documentos y grabaciones con audios de reuniones, charlas con su esposa, hijos y familiares del ahora presidente, incluso después de su triunfo electoral.

Incluso, en el mismo número que circuló la semana del 26 de julio al 31 de agosto, el también colega de Contralínea, Zósimo Camacho, presentó un reportaje que titulaba “Felipe Calderón autorizó a SEDENA la compra de Pegasus”, donde explica que el software fue adquirido para inteligencia militar e incluso se acondicionó un edificio con ocho módulos y más de 200 computadoras, mesas pantallas, servidores y sistemas satelitales, con un costo de más 8 mil millones de pesos[1]. Muy recomendable su lectura.

Y en efecto, agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Cisen, continuaron con los trabajos de inteligencia que catalogaban como “vigilancia técnica” tanto física como digital a partir del software y toda la infraestructura montada durante el gobierno de Felipe Calderón en el Campo No. 1 de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, con los softwares Pegasus, mediante los cuales intervinieron sus comunicaciones telefónicas, mensajería instantánea, y correos electrónicos y “frecuentemente lo geolocalizaban” según revelan audios y copias de expedientes que ilegalmente el Cisen acumuló y a los que la revista Contralínea –que dirige Miguel Badillo– tuvo acceso.

Como ejemplo, la colega de las desmañanadas en Palacio Nacional, reproduce una conversación del presidente López Obrador con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller quien le pasa al teléfono a alguien no identificado (de Baja California, sucedido apenas dos meses después de su triunfo en las elecciones. Describe Nancy que cuando López Obrador requería hablar con Beatriz Gutiérrez, se comunicaba con César Yáñez para que fuera él quien le pasara el mensaje o bien se la pusiera al teléfono.

Así, “cada semana los agentes del Cisen integraban informes donde resumían el comportamiento del político tabasqueño: a dónde fue, con quién se reunió, con quién habló, si la conexión fue por telefonía fija o móvil, verbal o por mensajería instantánea; y se transcribían las conversaciones, incluidas las más irrelevantes” consignó.

“Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos y el Estado era el principal violador de los derechos humanos”, afirmó el presidente del país el 20 de julio de este 2021, después que se dio a conocer que el software Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, fue utilizado para espiar al menos a 50 personas cercanas a él, entre otros a su esposa, tres de sus hijos y su médico[2].

En conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo ha dicho que ha sido víctima de espionaje desde que empezó su carrera política en los setenta, cuando fue director del Instituto Nacional Indigenista. “Si hora me pongo a presentar denuncias, no termino. Hay que saber que desgraciadamente todo esto se padeció y hacer el compromiso de no repetirlo, que es lo que hacemos (…) No voy a hacer ninguna denuncia”. Además, aseguró que en su gobierno no hay espionaje ni a opositores ni a periodistas ni a empresarios, y enfatizó que por eso desapareció el Cisen y aseguró que ahora, el equipo de inteligencia del gobierno se usa para combatir el crimen.

“Ya no se espía a nadie, ya no se hace. El gobierno no espía a nadie, ni los opositores son espiados, no hay censura para los medios de información (…) Por eso desapareció el Cisen y lo que hay de inteligencia tiene que ver con el combate al crimen, es para proteger a los ciudadanos, no es para espiar a opositores, periodistas, dirigentes políticos, dirigentes de partido, dueños de grandes empresas, a las iglesias”, ha comentado en estas palabras el mandatario.

El presidente también ha dicho que no cree que ninguna dependencia del Gobierno mantenga en la actualidad ningún contrato para usar Pegasus. “No sé si pueda existir este contrato, lo voy a revisar y hoy vamos a informar. De lo que estoy seguro es que no se espía a nadie”.

Según información del periodista de El País, Pablo Ferri (20 de julio 2021), los datos divulgados el domingo 18 de julio, reflejan que ningún otro país en el mundo ha usado Pegasus en la escala en que lo hizo México en los años de Peña Nieto; donde al menos 15.000 celulares aparecen en la lista de objetivos potenciales de los clientes de la compañía israelí, entre ellos periodistas, activistas u opositores políticos, caso de López Obrador. Hasta el momento, los únicos clientes conocidos de este malware en México en esos años fueron la vieja Fiscalía, la Procuraduría General de la República, la agencia federal de inteligencia, el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional[3].

Asegura Nancy Flores en Contralínea que los agentes del Cisen llegaron a establecer “Redes de comunicación” con lo que hicieron un espionaje masivo a todos los contactos del ahora presidente, e incluso a terceros que no necesariamente hablaron con él, pero sí con los contactos de éste. La primera “red de comunicación” ostenta en el centro del esquema una foto del primer mandatario con los números fijos y móviles que entonces se atribuían a su uso, y de ahí se desprendía el resto de números espiados, incluidos los de sus familiares, pero también de políticos miembros del partido Movimiento Regeneración Nacional, que en ese momento ocupaban cargos relevantes: la entonces presidenta, Yeidckol Polevnsky; Rosario Alejandro Esquer Verdugo, entonces de Finanzas; César Yáñez, e incluso Claudia Sheinbaum Pardo, candidata entonces al gobierno de la Ciudad de México.

Pero no sólo ellos, sino también trabajadores como la joven Laura González Nieto, secretaria particular entonces de López Obrador en la casa de campaña y actual jefa de unidad de la Presidencia de la República; Brenda Flores, secretaria de la casa de campaña; y Denis Zaharula Vasto, secretaria de Esquer Verdugo. En los familiares, además de su esposa Beatriz, se incluyeron los contactos telefónicos de sus hijos José Ramón, Gonzalo Alfonso y Andrés Manuel López Beltrán; también conocidos como Temo Jiménez; Blanca Lirio Muro Gamboa; Alberto Daniel Rojas Márquez; Maricela García Rodríguez, para quienes también se realizó su respectiva red de comunicación.

Es más el mismo 23 de julio (2021) cuando se dio a conocer esta información, el presidente adelantó que “se creará una hemeroteca con los archivos de la ‘podredumbre’ relacionada con labores de espionaje en México (…) a fin de transparentar y dar a conocer esos archivos incluyendo lo sucedido en 1968, durante la matanza estudiantil de Tlatelolco, hasta la actualidad”[4]. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha detallado que el contrato fue de 32 millones de dólares, y los recursos terminaron transfiriéndose a NSO Group.

Esta es una opinión personal del columnista

