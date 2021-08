Carlos Jesús R. – En México se mata periodistas y se aboga por mafiosos

POR SI ACASO…

*Daños de Grace pudieron evitarse pero no hay inversión

*Ahora se pide que sea el pueblo quien aporte la ayuda

HAN TRANSCURRIDO 24, 48 y más 72 horas desde el artero asesinato del periodista y locutor de la zona centro, Jacinto Romero Flores, y aunque el Gobernador asumió minutos después de los hechos que a los criminales casi les pisaban los talones, y el Secretario de Seguridad Pública aseguró que seguían dos líneas de investigación (cuando debería ser la Fiscalía del Estado quien informe al respecto), en realidad nada se sabe de los autores materiales y menos de los intelectuales, aunque lo curioso es que horas después de aquel hecho, el propio mandatario Estatal hiciera un extraño reconocimiento público al titular de la SSP, Hugo Gutiérrez Maldonado “por los positivos” resultados obtenidos en el combate a la delincuencia. Peor aún, el viernes pasado, cuando le preguntaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la artera ejecución y secuestro -una semana antes- durante tres horas de una periodista del Estado de México, Teresa Montaño Delgado, a quien levantaron llevaron a su casa, le robaron pertenencias y también su material periodístico, computadoras y la golpearon, el mandatario Nacional apeló a una larga respuesta, entre otras la recomendación al subsecretario de derechos humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez de que revise el mecanismo de protección a los periodistas “porque, en efecto, es algo que ya venía y nosotros lo hemos continuado, pero a lo mejor no es lo más eficaz, lo más conveniente y hay que revisarlo. Entonces, le vamos a pedir a Alejandro que se vea a fondo sobre esto”, y luego se acordó del tema y abundo: “Y es muy lamentable desde luego estos asesinatos de periodistas. Y decirles a todos los comunicadores de que cuentan con nuestro apoyo, con nuestro respaldo y que no aceptamos autoritarismos de ninguna autoridad, de nadie y tampoco de la delincuencia organizada. En este caso de la delincuencia organizada y en cualquier caso que se sepa, aunque lo ideal es que no se le haga daño a nadie, pero si se comete un delito se va a buscar por todos los medios, como lo hemos hecho, que no haya impunidad” (¿?), aunque nada dijo de la vulnerabilidad en que ha colocado al gremio con tanta agresión diariamente, lo que ha permitido que los delincuentes sientan que los medios están a merced de ellos. AMLO, directa o indirectamente, es responsable de muchos asesinatos, por esa actitud rijosa y despreciativa hacia la prensa, solo común en regímenes dictatoriales donde los periodistas estorban y hay que socavarlos al precio que sea.

Y FUE todo. Luego se salió por la tangente y se refirió a otros casos que nada tienen que ver con la prensa, como el caso del joven que fue ultrajado y asesinado en Mérida. “Ese es un crimen de odio y no se va a permitir. Y no es nada más una actitud de los policías, no sólo el que ejecuta, sino el que tolera ese tipo de atrocidades”, pero se olvidó de decir que las críticas a los medios también son de odio acumulado por décadas, y que ahora que ejerce el poder es el momento de mostrarlo en toda su magnitud. También se refirió a “un caso muy doloroso, el de un secuestro en Fresnillo, Zacatecas, de dos jóvenes y asesinato de uno, y duele mucho eso; pero se detuvo a toda la banda, a todos, al jefe de la banda”, y luego argumentó que los pone como ejemplo “porque quiero también que reciba este mensaje de parte de los que se dedican a delinquir, de que no hay impunidad, que no vamos nosotros a tolerar violencia y delincuencia, ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco, porque no es el tiempo de antes, donde se mezclaban autoridades y delincuentes, no. Y yo quisiera que nadie perdiera la vida, pero hay una descomposición que se originó en estos 36 años de política neoliberal” (pero que se ha acentuado en el Gobierno de la cuarta transformación).

CONTRARIO A lo anterior, cuando Isa Osorio, de la cadena Telemundo, le comentó que en una entrevista exclusiva, Miguel Félix Gallardo (el llamado Jefe de Jefes) habló desde la prisión y dice que desea que le vaya bien al Presidente en su intento por reducir la violencia en el País (violencia provocada en su momento por ese sujeto), y le pide a la gente que le dé tiempo porque considera que es un hombre de buena voluntad, López Obrador le agradeció “mucho sus buenos deseos, y yo también quiero que él comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista, estoy formado en la escuela de la no violencia, pero que gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes, y que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo y que, si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso”. Luego insiste en el mismo tema, diciéndose dispuesto a dar la

Amnistía para reos de la tercera edad. “Si se justifica en lo que se está elaborando, desde luego que sí, porque él (Félix Gallardo) por edad, por enfermedad ya podría salir; pero hay que ver cómo se termina de elaborar el decreto. Eso es lo que puedo contestar”.

DICE AMLO que no quiere que nadie sufra, ni siquiera Miguel Ángel Félix Gallardo, y uno se pregunta: qué opina de los niños que este llamado “jefe de jefes” dejó huérfanos, de las viudas, de los padres a cuyos descendientes les arrebató la vida. Porque todos ellos también sufren al quedar en la orfandad y miseria, y si bien el reo se encuentra enfermo, viejo, ciego y sordo, todo es consecuencia de esos excesos que lo llevaron hasta donde se encuentra, por lo que al igual que muchos otros debe terminar de pagar sus culpas en prisión. No somos proclives a desear el mal, pero no lo estamos haciendo en realidad sino asumiendo posturas realistas, y si en México todos merecen justicia, que el Presidente ordene investigar a fondo los asesinatos de los periodistas caídos en su Gobierno que son muchos, y que se equiparan e incluso ya rebasan los momentos más álgidos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y se lleve a los culpables ante la ley, porque su versión del humanismo no pasa de ser una soflama si solo aplica el derecho para unos y la injusticia para otros.

AMLO ESTARA en Córdoba, Xalapa y el puerto de Veracruz el martes. Viene a celebrar los 200 años de la firma de los Tratados de Córdoba con los que México alcanza su independencia, y de paso conocerá los estragos dejados por el Huracán Grace, algo que no estaba programado, y acaso debe enterarse que para ayudar a los damnificados el Gobierno de Cuitláhuac ha puesto en operación centros de acopia, incapaz de invertir en alimentos y enseres para quienes todo lo perdieron, dejando a la buena voluntad de un pueblo empobrecido la ayuda. De enterarse que las inundaciones pudieron evitarse, pero que ni el Estado ni el ayuntamiento han invertido en infraestructura para evitar las desgracias, y muchos menos en bardas perimetrales para impedir derrumbes. En fin, la desgracia que enfrenta Veracruz es producto de la negligencia oficia, y ahora quieren cargar a los gobernados la ayuda. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Cuitláhuac e Hipólito incumplieron su deber y la ley